Uusi opintojakso tavoitteellisille urheilijoille: osaaminen ja osaamisen kehittäminen opintopisteiksi
11.3.2026 12:50:18 EET | Tampereen ammattikorkeakoulu | Tiedote
Tampereen ammattikorkeakoulu laajentaa huippu-urheilijamyönteistä opintotarjontaansa keväällä 2026 käynnistyvällä uudella opintojaksolla. HUBSin kestävän yrittäjyyden opintoihin avautuva Urheilijan yrittäjyysportfolio (1–20 op) tarjoaa tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille mahdollisuuden muuttaa urheilu-ura ja sen aikana karttunut osaaminen sekä osaamisen kehittäminen opintopisteiksi.
– Käytän harjoittelemiseen paljon aikaa. On hienoa, että siitä kertynyttä osaamista saa hyödynnettyä myös opinnoissa, kertoo Urheilijan yrittäjyysportfolion valinnut korkeushyppääjä Ella Junnila.
Urheilijan yrittäjyysportfolio on osa TAMKin huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -laatutunnuksen kehittämistyötä. Opintojakson tavoitteena on tehdä näkyväksi urheilijan osaaminen ja tukea sen sanoittamista työelämätaitojen ja yrittäjämäisen ajattelun näkökulmasta. Opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse olla yrittäjä tai edes suunnitella yritystoimintaa. Ytimessä on oman osaamisen tunnistaminen ja tavoitteellinen kehittäminen.
– Näille opinnoille on selkeä tarve. Opiskelijaurheilijat ovat nostaneet esiin kysymystä urheilu-uran ja opintojen yhdistämisestä niin, että heidän osaamisensa ja osaamisensa kehittäminen opinnollistetaan, eikä urheilu ole opinnoista täysin irrallista, kertoo opintokokonaisuutta koordinoiva HUBSin valmentaja Sanna Tahlo.
Opintojakso soveltuu urheilu-uran eri vaiheissa oleville opiskelijoille: aloitteleville kilpaurheilijoille, uransa kehittämisvaiheessa oleville tai jo ammattiurheilijana toimiville.
Osaamista, jota ei aina huomata
Urheilijan arkeen kuuluu tavoitteiden asettamista, paineensietoa, itsensä johtamista ja pitkäjänteistä kehittämistä. Uudella opintojaksolla nämä taidot tunnistetaan ja tunnustetaan.
Opintojakson aikana opiskelija reflektoi osaamistaan ja sen kehittymistä yrittäjyyskompetenssien sekä Olympiakomitean tulevaisuuden työelämätaitojen kautta. Opiskelija luo opintojakson alussa henkilökohtaisen suunnitelman, jossa muodostaa omat tavoitteensa opintojaksolle. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi kaksoisuran kehittämiseen, henkilöbrändiin, esiintymistaitoihin, arvopohjaiseen työskentelyyn, verkostojen kartoittamiseen ja luomiseen tai muuhun urheilu-uraa ja kaksoisuraa kehittävään toimintaan.
– Minulla on ollut yritys vuodesta 2021 lähtien. Yrittäjyysopinnot ovat hieno mahdollisuus päästä syventämään omaa osaamistani entisestään. Odotan opintojen konkreettisesti kehittävän omaa toimintaani, sanoo urheilijaopiskelija Junnila.
Kehitetty yhdessä urheilijoiden kanssa
Opintojaksoa on rakennettu syksyn 2025 aikana yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston, Tampereen Urheiluakatemian sekä opiskelijaurheilijoiden kanssa.
Opiskelijat nostivat esiin erilaisia teemoja, joita voisivat työstää opintojaksolla. Näitä olivat esimerkiksi henkilöbrändin kehittäminen, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, verkostomainen ajattelu ja osaamisen sanoittaminen.
– Opiskelijoiden mukanaolo opintojakson kehittämisessä oli todella tärkeää. Saimme arvokasta tietoa tarpeista ja tarvituista sisällöistä. Jatkamme myös yhteiskehittämistä palautteen pohjalta, summaa Tahlo.
Opintojaksolle on ilmoittautunut jo yli kaksikymmentä opiskelijaurheilijaa. Portfoliossa opiskelija voi syventyä itselleen merkityksellisiin kehittämiskohteisiin, kuten henkilöbrändin rakentamiseen tai esiintymistaitojen vahvistamiseen. Myös muut urheilu-uraa tukevat tavoitteet voidaan sisällyttää henkilökohtaiseen suunnitelmaan.
Joustava toteutus on avoin myös muille korkeakouluille
Opintojakso on avoin kaikille Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoille, jotka urheilevat tavoitteellisesti. Lisäksi se on tarjolla muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille kansallisen ristiinopiskeluverkoston ja avoimen AMKin kautta.
Toteutus on joustava. Opintojakso alkaa yhteisellä aloitustapaamisella ja päättyy, kun opiskelija osallistuu yhteiseen reflektointitilaisuuteen esittelemään omaa oppimistuotostaan. Yhteisiä aloitustapaamisia ja reflektointitilaisuuksia järjestetään molempia yksi jokaisessa periodissa kevätlukukaudesta 2026 alkaen, eli opiskelija voi joustavasti aloittaa ja päättää opintojakson.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna TahloHUBSin valmentajaTampereen ammattikorkeakouluPuh:+358504542262sanna.tahlo@tuni.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu on monialainen työelämäkorkeakoulu, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tuottamalla parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja työelämän kumppaneiden kanssa, kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kärkiosaamisemme suuntautuu oppimisen edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, ekologisiin innovaatioihin ja sosiokulttuurisiin haasteisiin. TAMKissa on yli 12 000 opiskelijaa ja yli 800 työntekijää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen ammattikorkeakoulu
Taloushallinto-osaaminen ajan tasalle uudessa koulutuskokonaisuudessa27.2.2026 08:25:17 EET | Tiedote
Taloushallinto on kehittynyt viime vuosina merkittävästi. Digitalisaatio, automaatio ja tekoäly ovat tulleet osaksi työtehtäviä ja muuttaneet prosesseja sekä monien talouden parissa työskentelevien työnkuvia. Rutiinitehtäviä on saatu automatisoitua, mutta samaan aikaan taloustiedon tarpeet ja vaatimukset ovat kasvaneet, mikä lisää talousosaajien osaamisvaatimuksia. Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa elokuussa uusi koulutuskokonaisuus vastaamaan alan osaamistarpeisiin.
Päiväkotilapset sosionomiopiskelijoiden vieraina: ”TAMKissa voi opiskella ammattiin”13.2.2026 11:47:46 EET | Tiedote
Työelämäyhteistyö on tärkeää Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja opettajille, mutta se antaa paljon myös yhteistyökumppaneille. Varhaiskasvatuksen sosionomiopiskelijat pääsevät soveltamaan teoriaa käytäntöön Hippoksen ja Kissanmaan päiväkotien lasten kanssa.
Tampereelle rakentuu merkittävä musiikin keskus11.2.2026 13:46:43 EET | Tiedote
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) rakentaa Kaupin kampukselle uudet, korkeatasoiset tilat musiikinopetukseen. Ne tarjoavat huippu-olosuhteet opiskeluun ja kulttuurista vetovoimaa alueelle. Tilat valmistuvat syksyllä 2026, ja niille haetaan Rakennustiedon ympäristöluokituksen mukaista neljän tähden tasoa.
TAMK panostaa vahvasti TKI-toimintaan – nyt avautui uusi tutkijan urapolku4.2.2026 10:31:27 EET | Tiedote
Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kulkee käsi kädessä laadukkaan koulutuksen kanssa. TKI-toiminta keskittyy jatkossa viiteen strategiseen vahvuusalueeseen. Niiden avulla vastaamme aikamme keskeisiin haasteisiin. Vuoden 2026 alussa toimintansa aloitti seitsemän tutkimusryhmää, jotka kytkeytyvät teemoiltaan TAMKin vahvuusalueisiin. Tutkimusryhmät avaavat mahdollisuuden tutkijan urapolkuun.
Maailmanmestari Peppi Konsteri yhdistää keilailun ja fysioterapiaopinnot26.1.2026 12:06:59 EET | Tiedote
Keilailun kaksi MM-kultaa kruunasivat vuosien työn, mutta Peppi Konsterin ura ei nojaa kilpailumenestykseen. Huippukeilailun rinnalla hän opiskelee fysioterapiaa Tampereen ammattikorkeakoulussa ja rakentaa kaksoisuraa, joka tukee sekä menestystä urheilu-uralla että valmistumisen jälkeistä tulevaisuutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme