Uusi opintojakso tavoitteellisille urheilijoille: osaaminen ja osaamisen kehittäminen opintopisteiksi

– Käytän harjoittelemiseen paljon aikaa. On hienoa, että siitä kertynyttä osaamista saa hyödynnettyä myös opinnoissa, kertoo Urheilijan yrittäjyysportfolion valinnut korkeushyppääjä Ella Junnila.

Urheilijan yrittäjyysportfolio on osa TAMKin huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu -laatutunnuksen kehittämistyötä. Opintojakson tavoitteena on tehdä näkyväksi urheilijan osaaminen ja tukea sen sanoittamista työelämätaitojen ja yrittäjämäisen ajattelun näkökulmasta. Opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse olla yrittäjä tai edes suunnitella yritystoimintaa. Ytimessä on oman osaamisen tunnistaminen ja tavoitteellinen kehittäminen.

– Näille opinnoille on selkeä tarve. Opiskelijaurheilijat ovat nostaneet esiin kysymystä urheilu-uran ja opintojen yhdistämisestä niin, että heidän osaamisensa ja osaamisensa kehittäminen opinnollistetaan, eikä urheilu ole opinnoista täysin irrallista, kertoo opintokokonaisuutta koordinoiva HUBSin valmentaja Sanna Tahlo.

Opintojakso soveltuu urheilu-uran eri vaiheissa oleville opiskelijoille: aloitteleville kilpaurheilijoille, uransa kehittämisvaiheessa oleville tai jo ammattiurheilijana toimiville.

Osaamista, jota ei aina huomata

Urheilijan arkeen kuuluu tavoitteiden asettamista, paineensietoa, itsensä johtamista ja pitkäjänteistä kehittämistä. Uudella opintojaksolla nämä taidot tunnistetaan ja tunnustetaan.

Opintojakson aikana opiskelija reflektoi osaamistaan ja sen kehittymistä yrittäjyyskompetenssien sekä Olympiakomitean tulevaisuuden työelämätaitojen kautta. Opiskelija luo opintojakson alussa henkilökohtaisen suunnitelman, jossa muodostaa omat tavoitteensa opintojaksolle. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi kaksoisuran kehittämiseen, henkilöbrändiin, esiintymistaitoihin, arvopohjaiseen työskentelyyn, verkostojen kartoittamiseen ja luomiseen tai muuhun urheilu-uraa ja kaksoisuraa kehittävään toimintaan.

– Minulla on ollut yritys vuodesta 2021 lähtien. Yrittäjyysopinnot ovat hieno mahdollisuus päästä syventämään omaa osaamistani entisestään. Odotan opintojen konkreettisesti kehittävän omaa toimintaani, sanoo urheilijaopiskelija Junnila.

Kehitetty yhdessä urheilijoiden kanssa

Opintojaksoa on rakennettu syksyn 2025 aikana yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston, Tampereen Urheiluakatemian sekä opiskelijaurheilijoiden kanssa.

Opiskelijat nostivat esiin erilaisia teemoja, joita voisivat työstää opintojaksolla. Näitä olivat esimerkiksi henkilöbrändin kehittäminen, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot, verkostomainen ajattelu ja osaamisen sanoittaminen.

– Opiskelijoiden mukanaolo opintojakson kehittämisessä oli todella tärkeää. Saimme arvokasta tietoa tarpeista ja tarvituista sisällöistä. Jatkamme myös yhteiskehittämistä palautteen pohjalta, summaa Tahlo.

Opintojaksolle on ilmoittautunut jo yli kaksikymmentä opiskelijaurheilijaa. Portfoliossa opiskelija voi syventyä itselleen merkityksellisiin kehittämiskohteisiin, kuten henkilöbrändin rakentamiseen tai esiintymistaitojen vahvistamiseen. Myös muut urheilu-uraa tukevat tavoitteet voidaan sisällyttää henkilökohtaiseen suunnitelmaan.

Joustava toteutus on avoin myös muille korkeakouluille

Opintojakso on avoin kaikille Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijoille, jotka urheilevat tavoitteellisesti. Lisäksi se on tarjolla muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille kansallisen ristiinopiskeluverkoston ja avoimen AMKin kautta.

Toteutus on joustava. Opintojakso alkaa yhteisellä aloitustapaamisella ja päättyy, kun opiskelija osallistuu yhteiseen reflektointitilaisuuteen esittelemään omaa oppimistuotostaan. Yhteisiä aloitustapaamisia ja reflektointitilaisuuksia järjestetään molempia yksi jokaisessa periodissa kevätlukukaudesta 2026 alkaen, eli opiskelija voi joustavasti aloittaa ja päättää opintojakson.