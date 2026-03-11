Lupa- ja valvontavirasto

Legislation was reformed: How should asbestos work be carried out after the legislative reform?

11.3.2026 12:27:22 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Asbestos legislation was reformed on 21 December 2025. The occupational safety and health authority has published updated application instructions in connection with the reform.  The application instructions describe how Finnish asbestos work should be carried out in practice after the reform.

The occupational safety and health authority has already received many questions about the changes from employers and companies involved in asbestos removal as well as from other actors in the sector. We have compiled the most frequently asked questions and answers in the Tyosuojelu.fi online service.

The purpose of the application instructions and the frequently asked questions is to clarify the interpretations made by the occupational safety and health authority that supervises compliance with the legislation at construction sites. They are intended for construction site operators and other interested parties.  

The occupational safety and health authority will also organise an online seminar on the topic on 12 March 2026 between 14:00 and 15:00: Asbestityön turvallisuutta koskevat säädökset muuttuivat: miten muutokset on huomioitava työpaikoilla? (translation: The regulations on the safety of asbestos work have changed: How should these changes be addressed at workplaces?) Register for the open and free webinar at https://www.tyosuojelu.fi/live49 (in Finnish).

Administrative Officer Mikko Mäkelä, firstname.lastname@lvv.fi
Occupational Safety and Health Department at the Finnish Supervisory Agency
Senior Officer Mikko Koivisto, firstname.lastname@lvv.fi
Occupational Safety and Health Department at the Finnish Supervisory Agency

As an occupational safety and health authority, we make sure that working in Finland is healthy, safe and fair. We supervise how work is done at workplaces. We also provide guidance and advice and encourage workplaces to do preventive occupational safety and health work out of their own initiative.

Our contact details have changed as of 1 January 2026
We are now the Occupational Safety and Health Department at the Finnish Supervisory Agency, and we are the national occupational safety and health authority. See instructions on how to access and use our services and our contact information here: Agency reform.

Tyosuojelu.fi Website of the Occupational Safety and Health Administration in Finland.

