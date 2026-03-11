Legislation was reformed: How should asbestos work be carried out after the legislative reform?

The occupational safety and health authority has already received many questions about the changes from employers and companies involved in asbestos removal as well as from other actors in the sector. We have compiled the most frequently asked questions and answers in the Tyosuojelu.fi online service.

The purpose of the application instructions and the frequently asked questions is to clarify the interpretations made by the occupational safety and health authority that supervises compliance with the legislation at construction sites. They are intended for construction site operators and other interested parties.

The occupational safety and health authority will also organise an online seminar on the topic on 12 March 2026 between 14:00 and 15:00: Asbestityön turvallisuutta koskevat säädökset muuttuivat: miten muutokset on huomioitava työpaikoilla? (translation: The regulations on the safety of asbestos work have changed: How should these changes be addressed at workplaces?) Register for the open and free webinar at https://www.tyosuojelu.fi/live49 (in Finnish).