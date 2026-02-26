Osuuskauppa Hämeenmaa

Prisma Launeen uudistus päättää Hämeenmaan mittavan kylmälaiteuudistusrupeaman

11.3.2026 14:03:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Jaa

Lahden Prisma Launeen uudistus on valmis, ja myymälän avajaisia vietetään 12. maaliskuuta alkaen. Investoinnin suuruus on seitsemän miljoonaa euroa.

Prisma Laune on Hämeenmaan viimeinen suuri myymälä, johon on vaihdettu uudet ja energiatehokkaat kylmälaitteet. Niiden kylmäaineena käytetään hiilidioksidia freonipohjaisen kylmäaineen sijaan. Kylmälaitosten tuottama lauhdelämpö hyödynnetään rakennuksen lämmittämiseen.

”Kylmälaitosten uudistusrupeama on ollut valtava. Koko urakka on kestänyt noin seitsemän vuotta, ja kiireisimpänä aikana uudistimme jopa 12 yksikköä vuodessa. Uudistusten hintalappu on yli 100 miljoonaa euroa”, summaa talous- ja kiinteistöjohtaja Ari Järvinen.

Investointi on kannattanut, sillä Hämeenmaa on saavuttanut jopa 20–40 prosenttia energiansäästöä uudistetuissa myymälöissään.

Energiatehokkuuteen liittyvien kylmälaiteinvestointien lisäksi Hämeenmaan toimipaikoista 47 hyödyntää aurinkovoimaa. Osuuskaupan toimipaikkaverkostossa on yhteensä 26 000 aurinkopaneelia. Prisman kokoisen myymälän katolle tarvitaan tuhansia aurinkopaneeleita. Prisma Launeella on 3 400 aurinkopaneelia.

Kevätkesällä toimipaikan sähkönkulutuksesta pystytään yleensä kattamaan noin kolmasosa aurinkovoimalla. Kun aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, voi esimerkiksi Prisman tarvitsema sähkö tulla hetkellisesti kokonaan aurinkopaneelien kautta.​

Kaikki Prisma Launeen kylmälaitteet vaihdettiin uusiin ja energiatehokkaisiin malleihin.

Kokonaan uudistunut Ruokatori

Kylmälaiteuudistus toi Launeen Primaan modernimman ilmeen. Samalla osastoja ja niiden ilmettä päivitettiin sekä tuotteiden esillepanoja kehitettiin. Isoin muutos oli Ruokatorilla, joka uudistettiin kokonaisuudessaan taustatiloja myöten.

”Ruokatorimme uudistui täysin lattiasta kattoon. Jatkossa kehitämme Ruokatorin itsepalveluvalikoimaa vastaamaan asiakastarpeitamme vieläkin paremmin. Tervetuloa entistä monipuolisemmalle palvelutiskille, kertoo ryhmäpäällikkö Ville Kivinen Prisma Launeelta.

Asioinnin sujuvuutta parantavat hyllyvälien uudet kyltit, joissa tuoteryhmät lukevat suomeksi ja englanniksi. Kassa-alueen sujuvuutta kehitettiin asiakkaiden toiveiden mukaisesti, ja asiakkaat voivat maksaa ostoksensa myös kuudella uudella pikakassalla.

Prisma Launeen avajaisia vietetään 12.–22.3. Avajaisten ohjelmassa on muun muassa kakkukahvit, muotinäytös, taikuriesityksiä, kasvomaalausta, tuote-esittelyjä ja tarjouksia.

Avajaisten ohjelma

Avainsanat

prismatoimipaikkauudistus

Yhteyshenkilöt

Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Hämeenmaa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye