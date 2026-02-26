Prisma Launeen uudistus päättää Hämeenmaan mittavan kylmälaiteuudistusrupeaman
11.3.2026 14:03:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Lahden Prisma Launeen uudistus on valmis, ja myymälän avajaisia vietetään 12. maaliskuuta alkaen. Investoinnin suuruus on seitsemän miljoonaa euroa.
Prisma Laune on Hämeenmaan viimeinen suuri myymälä, johon on vaihdettu uudet ja energiatehokkaat kylmälaitteet. Niiden kylmäaineena käytetään hiilidioksidia freonipohjaisen kylmäaineen sijaan. Kylmälaitosten tuottama lauhdelämpö hyödynnetään rakennuksen lämmittämiseen.
”Kylmälaitosten uudistusrupeama on ollut valtava. Koko urakka on kestänyt noin seitsemän vuotta, ja kiireisimpänä aikana uudistimme jopa 12 yksikköä vuodessa. Uudistusten hintalappu on yli 100 miljoonaa euroa”, summaa talous- ja kiinteistöjohtaja Ari Järvinen.
Investointi on kannattanut, sillä Hämeenmaa on saavuttanut jopa 20–40 prosenttia energiansäästöä uudistetuissa myymälöissään.
Energiatehokkuuteen liittyvien kylmälaiteinvestointien lisäksi Hämeenmaan toimipaikoista 47 hyödyntää aurinkovoimaa. Osuuskaupan toimipaikkaverkostossa on yhteensä 26 000 aurinkopaneelia. Prisman kokoisen myymälän katolle tarvitaan tuhansia aurinkopaneeleita. Prisma Launeella on 3 400 aurinkopaneelia.
Kevätkesällä toimipaikan sähkönkulutuksesta pystytään yleensä kattamaan noin kolmasosa aurinkovoimalla. Kun aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, voi esimerkiksi Prisman tarvitsema sähkö tulla hetkellisesti kokonaan aurinkopaneelien kautta.
Kokonaan uudistunut Ruokatori
Kylmälaiteuudistus toi Launeen Primaan modernimman ilmeen. Samalla osastoja ja niiden ilmettä päivitettiin sekä tuotteiden esillepanoja kehitettiin. Isoin muutos oli Ruokatorilla, joka uudistettiin kokonaisuudessaan taustatiloja myöten.
”Ruokatorimme uudistui täysin lattiasta kattoon. Jatkossa kehitämme Ruokatorin itsepalveluvalikoimaa vastaamaan asiakastarpeitamme vieläkin paremmin. Tervetuloa entistä monipuolisemmalle palvelutiskille, kertoo ryhmäpäällikkö Ville Kivinen Prisma Launeelta.
Asioinnin sujuvuutta parantavat hyllyvälien uudet kyltit, joissa tuoteryhmät lukevat suomeksi ja englanniksi. Kassa-alueen sujuvuutta kehitettiin asiakkaiden toiveiden mukaisesti, ja asiakkaat voivat maksaa ostoksensa myös kuudella uudella pikakassalla.
Prisma Launeen avajaisia vietetään 12.–22.3. Avajaisten ohjelmassa on muun muassa kakkukahvit, muotinäytös, taikuriesityksiä, kasvomaalausta, tuote-esittelyjä ja tarjouksia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni ViljanenToimialajohtaja (Prisma, S-market ja Sale)Puh:0500 845 930jouni.viljanen@sok.fi
Ari JärvinenTalous- ja kiinteistöjohtajaPuh:050 588 6318ari.jarvinen@sok.fi
Ville KivinenRyhmäpäällikköOsuuskauppa HämeenmaaPuh:050 373 9887ville.kivinen@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
