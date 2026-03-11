Uusi tutkimus paljastaa, miten puolijohteet mahdollistavat vihreän vedyn tuotannon
12.3.2026 07:05:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat kansainvälisessä yhteistyössä selvittäneet, miten puolijohdemateriaalit mahdollistavat vihreän vedyn tuotannon (valo)sähkökemiallisesti. Uudenlaiset atomitason simulaatiot ja tarkat sähkökemialliset kokeet paljastavat reaktioiden perusmekanismeja ja tukevat uusien materiaalien kehittämistä. Tutkimus myös tunnisti uuden ilmiön: ulkoisen potentiaalin synnyttämät paikalliset varaukset voivat aktivoida reaktion TiO₂‑puolijohde-elektrodien pinnalla.
Vihreän vedyn sähkökatalyyttinen tuotanto on keskeinen tavoite uusiutuvan energian hyödyntämisessä ja varastoinnissa. Tällä hetkellä tehokkaimmat katalyytit perustuvat kuitenkin jalometalleihin, erityisesti platinaan. Näiden materiaalien korkea hinta ja rajallinen saatavuus jarruttavat vedyn tuotannon laajentamista ja nostavat sen kustannuksia. Siksi uusien, edullisempien mutta edelleen tehokkaiden katalyyttimateriaalien kehittäminen on ratkaisevan tärkeää kustannustehokkaan ja laajamittaisen vedyntuotannon saavuttamisessa. Puolijohdemateriaalit ovat yksi mahdollinen ja toistaiseksi suhteellisen vähän tutkittu vaihtoehto vedynkehitysreaktion katalyyteiksi.
”Toisin kuin perinteisissä metallipohjaisissa katalyyteissa, puolijohdemateriaaleissa voidaan hyödyntää yleisempiä ja edullisempia alkuaineita. Puolijohde-elektrodien kehitystä on kuitenkin hidastanut se, ettei niiden sähkökemiallisia ja katalyyttisiä ominaisuuksia ei tunneta yhtä hyvin kuin metallien”, selittävät tutkimushanketta johtaneet professori Karoliina Honkala sekä yliopistonlehtori, akatemiatutkija, Marko Melander Jyväskylän yliopistosta.
JYU:ssa kehitetty uusi teoreettinen menetelmä puolijohteiden sähkökemian ymmärtämiseen
Puolijohteiden sähkökemiaa on tutkittu sekä laskennallisesti että kokeellisesti vähemmän kuin metallien sähkökemiaa, sillä tutkimusmenetelmät ovat olleet puutteellisia. Erityisesti laskennallinen tutkimus on ollut haastavaa, koska ulkoisen elektrodipotentiaali vaikutusta ei ole pystytty mallintamaan atomi- ja elektronitason laskuissa. Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella kehitetty uusi menetelmä, ns. sisäpotentiaali-tiheysfunktionaali –teoria, on kuitenkin mahdollistanut puolijohteiden sähkökemian mallintamisen.
”Kehitimme tämän menetelmän toissa vuonna, ja yksi sen keskeisistä käyttötarkoituksista on nimenomaan puolijohteiden mallintaminen. Tässä tutkimuksessa sovelsimme menetelmää vedynkehitysreaktion tutkimiseen siten, että pystyimme sekä mallintamaan että kokeellisesti mittaamaan, miten elektrodipotentiaalin muuttaminen käynnistää vedyn muodostumisen. Yhteistyökumppanien kanssa tekemiemme laskujen avulla ennustimme, että TiO2-pinnalla voi muodostua paikallisia varauskeskuksia eli niin sanottuja polaroneja, jotka katalysoivat vedyn muodostusta ”, kertoo Melander.
Tarkat kokeelliset mittaukset varmensivat laskennalliset ennusteet
Laskennallisten ennustusten kokeellinen testaaminen oli kuitenkin merkittävä haaste, mikä edellytti edistyneiden tutkimusmenetelmien käyttöä perinteisten sähkökemiallisten mittausten ohella. Laskennallisten tulosten varmentamisessa hyödynnettiin esimerkiksi valosähkökemiallisia Raman-mittauksia, reaktionaikaista elektroniresonanssispektroskopiaa sekä reaktionaikaista fotoelektronispektroskopiaa.
”Yhteistyökumppaniemme tekemät kokeet olivat erittäin vaativia ja työläitä. Ne osoittivat kuitenkin suoraan, että elektrodipotentiaalin muuttaminen johtaa paikallisten varauskeskusten eli polaronien, muodostumiseen. Nämä keskukset mahdollistavat vedynkehitysreaktion TiO2-elektrodeilla sekä todennäköisesti myös muilla puolijohteilla”, selventää Honkala.
Uusia lähestymistapoja ja mahdollisuuksia katalyysikehitykseen
Löydetty elektrodipotentiaalin ohjaama polaronien muodostuminen on puolijohteiden sähkökemialle aiemmin tuntematon ilmiö eikä sitä esiinny metallisilla elektrodeilla. Tutkijoiden mukaan ilmiötä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää katalyysisuunnittelussa ja materiaalikehityksessä.
”Havaitsimme, että polaronien muodostuminen mahdollistaa puolijohde-elektrodeille niin kutsuttujen skaalauslakien kiertämisen. Metallielektrodeilla nämä lait rajoittavat saavutettavaa katalyyttista aktiivisuutta. Löytömme voi siten avata uudenlaisen lähestymistavan katalyyttien kehittämiseksi”, visioivat Honkala ja Melander.
Tutkimus on julkaistu avoimena Nature Communications -lehdessä. Jyväskylän yliopiston lisäksi tutkimukseen osallistui useita tutkijoita eri kiinalaisista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Jyväskylässä tehtyä tutkimusta tukivat Suomen Akatemia, Jane ja Aatos Erkon -säätiö sekä Cefmof-säätiö.
Artikkelin tiedot:
- Tongwei Wu, Xiaoxi Guo, Guangjie Zhang, Yanning Zhang, Li Song, Zheng Liu, Hui Zhang, Shucheng Shi, Limin Liu, Marko M. Melander & Karoliina Honkala, “Potential-dependent polaron formation activates TiO2 for the hydrogen evolution reaction”, Nat. Commun. (2026).
- Linkki artikkeliin: https://doi.org/10.1038/s41467-026-68892-5
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Professori Karoliina Honkala, karoliina.honkala@jyu.fi, +358408053686
Yliopistonlehtori, akatemiatutkija Marko Melander, marko.m.melander@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Kietoutuneet molekyylit sitovat sulfaattia – tulevaisuuden ratkaisuja vedenpuhdistukseen ja ympäristön seurantaan11.3.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen luokan synteettisiä molekyylejä, jotka pystyvät sitomaan ennennäkemättömän tehokkaasti vedessä esiintyvää sulfaattia, joka on laajalle levinnyt teollinen ja ympäristöllinen haitta-aine. Kietoutuneita molekyylirakenteita on pitkään pidetty lähinnä kemiallisina erikoisuuksina, mutta tutkimus osoittaa, että niitä voidaan suunnitella käytännön sovelluksiin, kuten veden puhdistukseen, kemikaalien havaitsemiseen ja ympäristön seurantaan.
Minna Canth -luennoitsijana vaikuttaja, kansalaisaktivisti Katariina Räikkönen10.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta järjestää vuosittain maaliskuussa Minna Canth -luentotilaisuuden Minna Canthin ja tasa-arvon päivän yhteyteen. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos jakaa tilaisuudessa Minna Canth -tasa-arvotunnustuksen.
Väitöstutkimus: Odotusaikana luodaan pohja yhteisvanhemmuuden ensiaskelille9.3.2026 13:11:11 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että vanhempien odotukset toimivat tärkeinä varhaisina ennusmerkkeinä siitä, millaiseksi yhteisvanhemmuus lapsen syntymän jälkeen muotoutuu. Tulokset korostavat, että perheille tulisi tarjota tukea toimivan yhteisvanhemmuuden rakentamiseen jo ennen lapsen syntymää. Yhteisvanhemmuudella viitataan tapoihin, joilla aikuiset toimivat yhdessä vanhemman rooleissaan, perhemuodosta riippumatta. KM Emmi Lindroosin väitöskirjassa tutkittiin suomalaisten pariskuntien odotuksia ja kokemuksia yhteisvanhemmuudesta vanhemmuuden alkutaipaleella.
Yhteishaku 2026 alkaa: Tarjolla uusia diplomi-insinöörikoulutuksia ja S2-väyliä9.3.2026 11:47:52 EET | Tiedote
Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on käynnissä 10.–24.3.2026. Jyväskylän yliopistossa on tarjolla yli 2 800 aloituspaikkaa 106 hakukohteessa kuudessa tiedekunnassa ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Suosituimpia koulutusalojamme ovat olleet kauppatieteet, psykologia, luokanopettajankoulutus, liikuntapedagogiikka ja liikuntabiologia.
Vuosijuhla 2026: tunnustuksia yliopistoyhteisön huipputekijöille4.3.2026 19:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopisto vietti vuosijuhlaa 4.3. jakamalla tunnustuksia tieteen ja opetuksen saralla ansioituneille yliopistolaisille. Jyväskylän yliopistosäätiö myönsi yhdeksän palkintoa, kaikki arvoltaan 3 000 euroa. Lisäksi jaettiin Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön tunnustuspalkinto 5 000 euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme