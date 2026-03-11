Nordic Esports Sustainability Summit kokoaa kansainväliset asiantuntijat Espooseen
12.3.2026 07:45:00 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon kaupunki järjestää perjantaina 20.3.2026 Nordic Esports Sustainability Summit -tapahtuman, joka kokoaa yhteen kansainvälisiä asiantuntijoita keskustelemaan e-urheilun kestävästä kehittämisestä. Tapahtuman teemoina ovat saavutettavuus, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus.
Tilaisuuden avaa Espoon kaupungin kulttuurijohtaja Susanna Tommila, jonka jälkeen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala esittää tervehdyksensä. Tämän jälkeen kansainvälisen elektronisen urheilun liiton puheenjohtaja Vlad Marinescu johdattaa kuulijat päivän teemoihin tarkastelemalla e-urheilun kehitystä kansainvälisestä näkökulmasta.
Tapahtuman järjestää Espoon kaupungin E-urheilun harrastuspolku –hanke, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä järjestäytyneen e-urheilun harrastustoiminnan kasvulle. Hankkeen rahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi liikkeelle –ohjelma. Toiminta on osa kaupungin pitkäjänteistä digitalisoituvan liikunnan ja urheilun kehittämistyötä liikunnan, kulttuurin ja nuorisotyön rajapinnassa.
Tapahtuma järjestetään kutsuvierastilaisuutena Espoossa, mutta sen puheenvuoroja voi seurata avoimen verkkolähetyksen kautta. Tapahtuman kieli on englanti.
Aika: 20.3.2026 klo 10.00–12.45
Tapahtuman pääpuhujat ja aiheet:
Tapahtuman avaus – Susanna Tommila (kulttuurijohtaja, Espoon kaupunki)
Ministerin tervehdys – Mika Poutala (liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri)
E-urheilun inspiroiva tulevaisuus – Vlad Marinescu (puheenjohtaja, International Esports Federation)
Saavutettavuus e-urheilussa – Essi Taino ja Pauliina Baltzar (tutkijat, Tampereen yliopisto)
Vammaisen pelaajan tarina – Markus Kämäräinen
Hyvinvointi e-urheilussa – Christian Cramer Schou (e-urheilukonsultti, Danmarks Idrætsforbund)
Yhteisöllinen e-urheilu – Peter Palsberg ja Martin Hansen Carl (kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Kööpenhaminan kaupunki)
Otto Takala
Projektisuunnittelija
Espoon kaupunki
otto.takala@espoo.fi
0407528744
