Viisaudella on oma muutosten ja kehityksen polkunsa – uusi Oxfordin kustantama kansainvälinen käsikirja julkaistu
12.3.2026 13:14:02 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen dosentti Eeva K. Kallio on toiminut toisena toimittajana juuri ilmestyneessä teoksessa The International Handbook of Adult Development and Wisdom. Kallion työparina on ollut Fielding Graduate Universityn psykologian emeritaprofessori Judith Stevens-Long.
Käsikirjassa eri maiden tutkijat (mm. Iranista, Kiinasta, Intiasta, Suomesta ja Yhdysvalloista) tarkastelevat viisauden teoriaa ja tutkimusta psykologian näkökulmasta sekä pohtivat sen yhteyksiä aikuisuuden kehityksen malleihin. Teos kokoaa yhteen ajantasaisen tutkimustiedon viisauden määritelmistä, kulttuurisista yhteyksistä ja siitä, miten viisautta voidaan integroida aikuisten kehitysprosesseihin.
Käsikirjan keskeisenä tavoitteena on ollut yhdistää kaksi psykologian alaa: elämänkaaren ja aikuisiän kehityksen teoriat sekä viisauden tutkimus. Aikuisten kehityksen mallit tarjoavat olennaista tietoa myös viisauden ymmärtämiseksi, sillä viisaus ei synny tyhjiössä aikuisuudessa, vaan liittyy elimellisesti elämänkulun aiempiin vaiheisiin. Näin ollen viisaudella on oma muutosten, edistymisen ja kehityksen polkunsa.
Teos alkaa johdantoluvulla, jossa esitellään viisauden ja aikuisten kehityksen tutkimuksen historiaa sekä keskeisiä teoreettisia malleja. Kirjan myöhemmissä luvuissa viisauden tutkijat tarkastelevat muun muassa sitä, miten systeeminen ajattelu voi tukea viisautta. Kulttuurisia näkökulmia käsittelevissä luvuissa syvennytään sosiaalisen viisauden, nöyryyden, syvällisen oivalluksen sekä henkisten kokemuksen vuorovaikutukseen erityisesti Iranin, Kiinan ja Intian konteksteissa. Kaksi lukua pureutuu Mahatma Gandhin elämänkulkuun ja hänen kehitykseensä viisauden näkökulmasta.
Loppuluvuissa tarkastellaan elämänkokemuksista, itsensä kehittämisestä ja henkilökohtaisesta hyvinvoinnista kumpuavaa viisautta sekä viisauden soveltamista työelämään. Viimeinen luku on suunnattu erityisesti nuorille tutkijoille ja esittelee uusia suuntaviivoja tulevalle tutkimukselle.
Eeva K. Kallio työskentelee tutkijana Suomen Akatemian Viisaus käytännössä -hankkeessa. Hän on aiemmin julkaissut useita teoksia aikuisuuden kehityspsykologiasta ja viisaudesta, kuten Ajattelun kehitys aikuisuudessa (2016), Viisaus (yhdessä Jenni Spännärin kanssa, 2020) sekä Development of Thinking in Adulthood: Interdisciplinary Perspectives on Cognitive Development and Adult Learning (Routledge, 2020). Lisäksi hän on julkaissut emeritaprofessori Päivi Tynjälän kanssa teoksen What is Wisdom and Can It Be Taught?, jossa esitellään kaksi uutta mallia: Holistinen viisausmalli ja Viisauden opettamisen malli (Routledge, 2025, open access). Lisäksi hän on esiintynyt runsaasti eri tiedotusvälineissä näiden aiheiden tiimoilta.
Kirjan tiedot
Stevens-Long, J. & Kallio, E. K. (toim.). (2026). The International Handbook of Adult Development and Wisdom. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780197686874.001.0001
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Dosentti Eeva K. Kallio, puh: +358408054254, s-posti: eeva.k.kallio@jyu.fi
Kirsi HäkämiesviestintäsihteeriKoulutuksen tutkimuslaitosPuh:040 805 4249kirsi.m.hakamies@jyu.fi
