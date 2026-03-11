Ravintola Palace yhä ykkönen Suomen 50 Parasta Ravintolaa -listalla
Helsinkiläinen Ravintola Palace on edelleen maan paras ravintola. Palace vei nimiinsä Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen jo seitsemännen kerran peräkkäin. Ravintola-alan ammattilaisten äänestyksessä toiseksi tuli BasBas ja kolmanneksi Grön. Molemmat ovat Helsingistä. Ammattilaisten ammattilainen on Jari Vesivalo ravintola Jasonista. Paras muutoksentekijä on Backaksen Kartanon ravintolanyrittäjä Lauri Kaivoluoto. Tulokset julkistettiin tänään Gastro Helsinki -messuilla.
Helsingin Etelärannassa sijaitseva Ravintola Palace pitää tiukasti paikkansa Suomen johtavana ravintolana. Palace äänestettiin jo seitsemännen kerran peräkkäin Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen ykköseksi. Palace on pitänyt hallussaan kärkipaikkaa vuodesta 2020 lähtien.
Ravintola- ja ruoka-alojen sekä matkailun ammattilaiset äänestivät toiseksi BasBasin. Listan kolmas on Grön ja listan neljä Jason. Kaikki kolme ovat myös Helsingistä.
Turun Michelin-tähtiravintola Kaskis nousi viidenneksi. Kuudes on Kajo Tampereelta. Kymmenen kärkeen mahtuvat vielä Alexanderplats ja Savoy Helsingistä, Solitary Rantasalmelta sekä Luovuus kukkii kaaoksesta Helsingistä.
Helsingin Messukeskuksen jakaman Ammattilaisten Ammattilaisen -tunnustuksen sai Jari Vesivalo ravintola Jasonista Helsingistä. Paras muutoksentekijä on ravintoloitsija Lauri Kaivoluoto Ravintola Backaksesta Vantaalta.
Wihuri Metro-tukun nimeä kantavan Paras innovatiivinen ravintola -palkinnon sai Nolla Helsingistä. Pöytävarausjärjestelmä Quandoon Paras tulokas -tittelin vei nimiinsä helsinkiläinen Esmes. Paras viinilista on Palacessa. BasBas palkittiin Paras tunnelma ja Paras palvelu -palkinnoilla.
Viisi Tähteä -verkkomedian järjestämä Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2026 -lista julkistettiin Gastro Helsinki -messuilla keskiviikkona. Listauksen pääyhteistyökumppani on Helsingin Messukeskus. Muina kumppaneina ovat Quandoo-pöytävarausjärjestelmä ja Wihuri Metro-tukku.
Viisi Tähteä julkistaa myös äänestyksessä 51–100 sijoittuneet ravintolat. Niiden sijoitukset ovat luettavissa verkkosivuilta viisitahtea.com.
VALOKUVAT: Viidellä Tähdellä on julkistamistalaisuudessa paikalla oma kuvaaja, jonka ottamat valokuvat ovat vapaasti käytössä. Krediitti Andres Teiss / Viisi Tähteä on mainittava julkaistavan kuvan yhteydessä.
Kuvat löytyvät kansiosta https://pic.fi/CHVK49EPXJ
Ensimmäiseksi kansioon ladataan klo 14.30 mennessä äänestyksen voittajan kuva, joka on otettu kuvausseinän edessä. Lisää kuvia on tulossa median ladattaviksi klo 15:een mennessä.
Bistrobuumi on ollut Suomen yksi 2000-luvun näkyvimmistä ravintolailmiöistä
Bistrokulttuuri on muokannut syömisen kulttuuria Suomessa. Se on nostanut kokkien profiilia ja tuonut rennon laadun osaksi arkea. Kehitys on näkynyt koko Suomen 50 Parasta Ravintolaa -listan olemassaolon ajan vuodesta 2004 lähtien.
Aluksi bistro tarjosi rennon vaihtoehdon fine diningille: hyvää ruokaa, kohtuullinen hinta ja mutkaton tunnelma. Ranskalaisen alkuperän mukaisesti bistro oli arkinen, nopea ja edullinen ruokapaikka.
”Vuosien varrella bistronomia kuitenkin muuttui kokkivetoiseksi ilmiöksi, jossa tekninen kunnianhimo, sesonkiajattelu, kokeilullisuus ja maistelumenut nostivat tasoa – ja hintoja. Bistro alkoi muistuttaa fine diningia ilman sen rituaaleja. Samalla syntyi lukemattomia alalajeja korttelibistroista viinibistroihin, pohjoismaisesta bistrosta neobistroihin”, kertoo Viisi Tähteä -verkkomedian päätoimittaja Eeropekka Rislakki.
Rislakki kysyykin, onko Ilmiön venyminen kaikkeen johtanut identiteetin hämärtymiseen. Ranskassa kehitys on jo johtanut 9000 bistron ja brasserien sulkemiseen pelkästään viime vuonna. Suomessa bistro on alusta asti ollut keskiluokan ravintola eli laadukas, rento ja keskihintainen, muttei arkinen vaan iltapainotteinen.
”Tällä hetkellä bistronomia käyttäytyy kuin fine dining samaan aikaan, kun fine dining haikailee posttraumaattisesti aikaan ennen koronaa, jolloin kaikki oli paremmin. Yhdistelmä ei ole taloudellisesti kestävä kuin harvoille huippuravintoloille”, Rislakki perustelee.
Jos suomalaiset bistrot haluavat selvitä kiristyvässä taloustilanteessa, niiden on uskallettava palata juurilleen eli selkeään, maukkaaseen, kohtuuhintaiseen ruokaan sekä ennen kaikkea asiakkaiden kuuntelemiseen.
”Muuten Ranskan kehitys toistuu myös meillä. On täysin mahdollista, että 2030-luvulla nähdään uusi nousu – mutta vain, jos kuunnellaan asiakkaita”, Rislakki kiteyttää.
Peräti 500 ammattilaista antoi äänensä – määrä on listauksen uusi ennätys
Äänestykseen osallistui 500 ravintola-, matkailu-. hotelli- sekä ruoka- ja juoma-alojen ammattilaista. Osallistujamäärä on vuonna 2004 alkaneen äänestyksen uusi ennätys. Kutsuja lähetettiin noin 1700 ammattilaiselle.,
Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2026 -listalla on kahdeksan ensikertalaista. Helsingistä ravintoloita on mukana 35 ja muualta Suomesta 15. Vuosi sitten Helsingin ulkopuolelta ravintoloita oli 13.
Perinteisen Turku vastaan Tampere -kamppailun listalla vei jälleen nimiinsä Turku, josta mukana on viisi ravintolaa. Tampereelta ravintoloita on kolme. Turkulainen Kaskis (5:s) ja tamperelainen Kajo (6:s) ovat Suomen parhaat ravintolat Helsingin ulkopuolella.
Turun parhaat ravintolat ovat Kaskis, Mami, Smör, Gustavo ja Vinossa (uusi). Tampereelta listalle ylsivät Kajo, Apaja ja Raviteli Huber.
Itä-Suomi tekee nousua parhaiden ravintoloiden listalla. Solitary Rantasalmelta sijoittui viime vuoden tapaan yhdeksänneksi. Kuopiolainen Musta Lammas (43:s) teki paluun listalle peräti 18 vuoden tauon jälkeen. Listalla ovat myös Sky Kitchen & View Rovaniemeltä, Vår ja SicaPelle Porvoosta, Fröj Vaasasta sekä Vintero Vantaalta.
Viime vuosien tapaan äänestyksen järjestäjä Viisi Tähteä Media julkaisee myös sijoille 51–100 sijoittuneet ravintolat. Niin sanotulla bubbling under -listan ravintoloista joka toinen on pääkaupungin ulkopuolelta.
Suomen 50 Parasta ravintolaa 2026
1. Palace, Helsinki
2. BasBas, Helsinki
3. Grön, Helsinki
4. Jason, Helsinki
5. Kaskis, Turku
6. Kajo, Tampere
7. Alexanderplats, Helsinki
8. Savoy, Helsinki
9. Solitary, Rantasalmi
10. Luovuus kukkii kaaoksesta, Helsinki
11. Vinkkeli, Helsinki
12. Demo, Helsinki
13. Olo, Helsinki
14. Finnjävel Salonki, Helsinki
15. Bona Fide, Helsinki
16. Teller, Helsinki
17. Café Savoy, Helsinki
18. Kuurna, Helsinki
19. Le Grec, Helsinki
20. Shii, Helsinki
21. Nolla, Helsinki
22. Mami, Turku
23. Sky Kitchen & View, Rovaniemi
24. Bistro Bardot, Helsinki
25. Vår, Porvoo
26. Nokka, Helsinki
27. The Grand Bar & Grill, Helsinki
28. Bisoubisou, Helsinki
29. Smör, Turku
30. SicaPelle, Porvoo
31. Ravintola 305, Helsinki
32. Muru, Helsinki
33. Twenty Four Social Club, Helsinki
34. Kosmos, Helsinki
35. Wellamo, Helsinki
36. Fröj, Vaasa
37. Boreal, Helsinki
38. Boulevard Bar & Seafood, Helsinki
39. Le Ankka, Helsinki
40. Plein, Helsinki
41. Laivakoira, Helsinki
42. Apaja, Tampere
43. Musta Lammas, Kuopio
44. Gustavo, Turku
45. Vinossa, Turku
46. Ravinteli Huber, Tampere
47. Vintero, Vantaa
48. Goose Pastabar, Helsinki
49. The Bull & The Firm, Helsinki
50. Esmes, Helsinki
Kategoriavoittajat
Paras Innovatiivinen (Wihuri Metro-tukku): Nolla, Helsinki
Paras Tulokas (Quandoo): Esmes, Helsinki
Paras Tunnelma: BasBas
Paras Palvelu: BasBas
Paras Viinilista: Palace
Ammattilaisten Ammattilainen (Helsingin Messukeskus): Jari Vesivalo, ravintola Jason, Helsinki
Paras Muutoksentekijä: Lauri Kaivoluoto, ravontola Backas, Vantaa.
Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen voittajat:
2026 Palace, Helsinki
2025 Palace, Helsinki
2024 Palace, Helsinki
2023 Palace, Helsinki
2022 Palace Helsinki
2021 Palace, Helsinki
2020 Palace, Helsinki
2019 Grön, Helsinki
2018 Grön, Helsinki
2012 Olo, Helsinki
2011 Farang, Helsinki
2010 Chez Dominique, Helsinki
2009 Chez Dominique, Helsinki
2008 Chez Dominique, Helsinki
2007 Chez Dominique, Helsinki
2006 Chez Dominique, Helsinki
2005 Chez Dominique, Helsinki
2004 Chez Dominique, Helsinki
