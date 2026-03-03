Attendo Hermannin toiminta siirtyy Harjavallasta Poriin
12.3.2026 09:15:00 EET | Attendo | Tiedote
Attendo Hermannin asukkaat muuttavat uuteen kotiin Poriin arviolta kesäkuun alussa. Uusi Attendo Kotojärvi sijaitsee osoitteessa Kotojärventie 3 ja kaikille nykyisille asukkaille on paikka uudessa kodissa.
Attendo Hermannin toiminta siirtyi elokuussa 2025 väliaikaisiin tiloihin Kokemältä Harjavaltaan. Attendo kertoi jo tuolloin tilojen olevan tilapäisiä. Nyt asukkaat saavat uuden pysyvän kodin. Muutos tehdään hyvässä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.
Attendo Kotojärvi on suunniteltu asukkaiden tarpeita ajatellen. Kodissa on esteettömät ratkaisut sekä pienryhmätoimintaa varten suunnitellut keittiö- ja oleskelutilat ja saunatilat. Myös Attendo Hermannin henkilöstölle tarjotaan töitä uudesta kodista.
"Haluamme luoda Attendo Kotojärvestä paikan, jossa jokainen voi elää omannäköistään elämää, turvallisesti ja arvokkaasti. Tarjoamme asukkaiden tuen tarpeen mukaisesti pysyvää ja tilapäistä asumista sitä tarvitseville. Attendo Kotojärvestä tulee turvallinen ja viihtyisä koti jokaiselle asukkaalle", kertoo johtaja Teemu Peltomäki.
Yhteystiedot ja lisätietoja:
Teemu Peltomäki, vammais- ja mielenterveyspalveluista vastaava johtaja, Attendo
p. 044 494 4491 tai teemu.peltomaki@attendo.fi
Avainsanat
Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
