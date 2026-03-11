Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä tavoitellaan 240 kilometriä päällystyksiä

Tänä vuonna Sisä-Suomessa on vielä käytettävissä 11 miljoonaa euroa eduskunnan korjausvelan hoitoon osoitettua lisärahoitusta, mutta siitä huolimatta rahoitus ei riitä enää kunnon heikkenemisen ja korjausvelan lisääntymisen estämiseen. Lisärahoitus mukaan lukien päällysteiden korjaamiseen on käytettävissä yhteensä 23,5 miljoonaa euroa sekä 2,8 miljoonaa euroa eduskunnan erikseen kohdentamaa jakovararahoitusta.

- Korjausrahoituksen vähyyden takia tieverkon päällystyksiä joudutaan priorisoimaan voimakkaasti, jolloin rahoitus riittää lähinnä vilkkaimmalle verkolle, kertoo ylläpitovastaava Tomi Keisala Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Vuonna 2025 Pirkanmaan päällystyksissä painotettiin vilkkainta verkkoa, joten tämä antaa mahdollisuuden tänä vuonna parantaa myös keskivilkasta verkkoa. Kanta-Hämeessä painotus on selkeämmin vilkkaimmalla verkolla. Vähäliikenteisintä verkkoa pystytään korjaamaan lähinnä vain eduskunnan erikseen osoittamalla jakovararahoituksella, jota on osoitettu etenkin Kanta-Hämeen vähäliikenteisen verkon korjaamiseen.

Valtaosa korjauksista kohdentuu pääasiassa urautumisen vuoksi korjattaville valtateille. Lisäksi päällystetään useita niiden huonokuntoisia ramppeja. Korjausvelkarahoituksen ansiosta voidaan toteuttaa myös rakenteenparantamishankkeita, esimerkiksi Kuruntiellä ( mt 2774) ja Ypäjänkyläntiellä (mt 2812) sekä jakovararahoituskohteilla Ellivuorentie (mt2495) ja Viuhantie (mt 13943). Lisäksi Kanta-Hämeen jakovarakohteilla jouduttaneen tekemään pienimuotoista rakenteen parantamista.

Tieverkon pituus puolitoistakertaistui virastouudistuksen myötä

Sisä-Suomen elinvoimakeskus on perustettu vuoden 2026 alussa kahden maakunnan: Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueelle. Päällystettyä tieverkkoa Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella on ajoratapituutena yhteensä 5926 kilometriä ja jalankulku- ja pyöräteitä 599 kilometriä. Jotta tieverkko ei heikkenisi, päällysteitä tulisi näiden kahden maakunnan alueella korjata noin 450–500 kilometriä joka vuosi.

- Rahoitustason suuruutta kuvaa se, että tänä vuonna kahden maakunnan alueella on ilman jakovarakohteita suunnilleen yhtä paljon rahoitusta käytettävissä päällysteiden korjaamiseen, kuin Pirkanmaan alueella oli vuonna 2025. Tiepituus on uudella alueella puolitoistakertainen Pirkanmaahan verrattuna. Ilman hallitusohjelman korjausvelkaan kohdentamaa lisärahoitusta rahoitus ei riittäisi edes alueen pääteiden ylläpitämiseen nykykunnossa. Julkisen talouden kehysten mukaan tämä tilanne tulee eteen jo ensi vuonna, toteaa toiminnanohjauspäällikkö Janne Lintilä Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Esitetyt korjauspituudet saattavat vielä muuttua huomattavasti kilpailutusten edetessä. Tarjoushinnat on sidottu bitumi-indeksiin, joten lopulliseen korjauspituuteen vaikuttaa voimakkaasti sideaineena käytettävän bitumin hinnanmuutokset. Se puolestaan on kytköksissä öljyn maailmanmarkkinahintoihin, joissa tällä hetkellä on voimakkaita heilahteluita.

Päällystystöiden aloittamisesta tiedotetaan kohdekohtaisesti myöhemmin keväällä. Liitteenä kartta alustavista päällystyskohteista.