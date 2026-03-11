Allegro e Vivace! -musiikkiseikkailu Naantalin musiikkiopistolla la 14.3.
12.3.2026 09:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin Musiikkiopisto järjestää jälleen Allegro e Vivace! -päivän lauantaina 14. maaliskuuta klo 13.00–14.30.
Tapahtuma tarjoaa lapsille ja perheille mahdollisuuden tutustua musiikin maailmaan innostavalla ja elämyksellisellä tavalla. Tapahtuman aikana musiikkiopiston opettajat esittelevät eri soittimia teemallisen kartan avulla. Kartta johdattaa osallistujat soitinpisteeltä toiselle, ja kävijät pääsevät kuulemaan, näkemään ja kokemaan, miten monipuolinen ja kiehtova soitinten maailma on.
Tilaisuuden aikana on myös mahdollisuus ilmoittautua oppilas- ja soitinvalintaan tulevalle lukuvuodelle. Naantalin musiikkiopistossa on oppilaita Naantalista, Maskusta ja Raisiosta.
Musiikki harrastuksena ja opiskelukohteena tuo lapsille iloa ja elämyksiä.
Sisäänkäynti tapahtumaan on musiikkiopiston ylätasanteen pääovesta osoitteessa Opintie 2, Naantali.
Tapahtuma on maksuton.
Allegro e Vivace! -musiikkiseikkailu 14.3. klo 13.00-14.30
Naantalin musiikkiopisto, Opintie 2
Sauli HuhtalarehtoriNaantalin musiikkiopistoPuh:+358447334528sauli.huhtala@naantali.fi
