Kansanedustaja Viitala: Satakunnan meri- ja elintarviketeollisuuden menestys palvelee koko maan huoltovarmuutta

11.3.2026 14:23:47 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Raumalainen kansanedustaja ja eduskunnan meriryhmän puheenjohtaja Juha Viitala korostaa Satakunnan meri- ja elintarviketeollisuuden merkitystä koko maan huoltovarmuudelle. Rauman telakalla valmistettavat korvetit ja maakunnan vahva ruokaketju ovat esimerkkejä siitä, miten Satakunta tuottaa turvallisuutta, työtä ja elinvoimaa koko Suomelle. Viitala keskusteli tänään (11.3.) Rauman kaupungin järjestämässä tilaisuudessa eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa Meriteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajan Mika Niemisen kanssa meriteollisuuden merkityksestä Suomelle.

Juha Viitala (oik.) ja Mika Nieminen Rauman kaupungin tilaisuudessa eduskunnan Pikkuparlamentin kansalaisinfossa 11.3.2026.
Juha Viitala (oik.) ja Mika Nieminen Rauman kaupungin tilaisuudessa eduskunnan Pikkuparlamentin kansalaisinfossa 11.3.2026. Kuva: Riikka Kaukosalmi

– Satakunta on suoranainen huoltovarmuuden maakunta. Raumalla rakennetaan aluksia, jotka turvaavat taloudellemme elintärkeää Itämeren meriliikennettä, ja samaan aikaan maakunnan vahva ruoka-ala varmistaa, että suomalaisilla on kotimaista, laadukasta ruokaa kaikissa tilanteissa, Viitala sanoo.

Satakunnassa meriteollisuus ja elintarvikeketju muodostavat yhdessä vahvan perustan kansalliselle huoltovarmuudelle. Rauman telakalla rakennettavat Laivue 2020 -korvetit ovat keskeisessä roolissa turvaamassa Itämeren turvallisuutta ja Suomen huoltovarmuutta. Viitala korostaa myös jäänmurtajatilauksen ja uuden laivateknologian merkitystä.

– Rauman telakan jäänmurtajatilaukset ovat osoitus siitä osaamisesta, mitä Rauman telakalla on. Kun laivatilauksilla on jatkumoa, säilyy vahva laivanrakennusosaaminen Suomessa. Itämerellä sen ympäristössä on myös yli sata reittiä, joita voidaan operoida tulevaisuudessa sähkölaivoilla. Tässä Satakunnalla ja Suomella on mahdollisuus toimia teknologisena edelläkävijänä, Viitala toteaa.

– Rakennettavan meriteollisuusstrategian merkitys on suuri: sen tehtävänä on vahvistaa kilpailukykyä ja huoltovarmuutta sekä varmistaa alan kestävän kasvun ja korkean jalostusarvon liiketoiminnan jatkuvuus, Meriteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Mika Nieminen lisää.

Samaan aikaan korostaa, että Satakunta on yksi Suomen tärkeimmistä ruoantuotannon ja elintarviketeollisuuden keskittymistä. Ruoka-ala työllistää maakunnassa välittömästi lähes 11 000 henkeä, ja sen osuus Satakunnan arvonlisäyksestä on lähes yhdeksän prosenttia.

– Huoltovarmuus ei ole vain varmuusvarastoja, se on myös telakoita, maatiloja ja elintarviketehtaita. Kun Satakunnan telakat ja ruoka-ala voivat hyvin, koko Suomi on kriiseissä vahvempi. Siksi näiden alojen toimintaedellytyksistä on pidettävä kiinni pitkäjänteisellä teollisuus- ja koulutuspolitiikalla, Viitala painottaa.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
