Kansanedustaja Viitala: Satakunnan meri- ja elintarviketeollisuuden menestys palvelee koko maan huoltovarmuutta

– Satakunta on suoranainen huoltovarmuuden maakunta. Raumalla rakennetaan aluksia, jotka turvaavat taloudellemme elintärkeää Itämeren meriliikennettä, ja samaan aikaan maakunnan vahva ruoka-ala varmistaa, että suomalaisilla on kotimaista, laadukasta ruokaa kaikissa tilanteissa, Viitala sanoo.

Satakunnassa meriteollisuus ja elintarvikeketju muodostavat yhdessä vahvan perustan kansalliselle huoltovarmuudelle. Rauman telakalla rakennettavat Laivue 2020 -korvetit ovat keskeisessä roolissa turvaamassa Itämeren turvallisuutta ja Suomen huoltovarmuutta. Viitala korostaa myös jäänmurtajatilauksen ja uuden laivateknologian merkitystä.

– Rauman telakan jäänmurtajatilaukset ovat osoitus siitä osaamisesta, mitä Rauman telakalla on. Kun laivatilauksilla on jatkumoa, säilyy vahva laivanrakennusosaaminen Suomessa. Itämerellä sen ympäristössä on myös yli sata reittiä, joita voidaan operoida tulevaisuudessa sähkölaivoilla. Tässä Satakunnalla ja Suomella on mahdollisuus toimia teknologisena edelläkävijänä, Viitala toteaa.

– Rakennettavan meriteollisuusstrategian merkitys on suuri: sen tehtävänä on vahvistaa kilpailukykyä ja huoltovarmuutta sekä varmistaa alan kestävän kasvun ja korkean jalostusarvon liiketoiminnan jatkuvuus, Meriteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Mika Nieminen lisää.

Samaan aikaan korostaa, että Satakunta on yksi Suomen tärkeimmistä ruoantuotannon ja elintarviketeollisuuden keskittymistä. Ruoka-ala työllistää maakunnassa välittömästi lähes 11 000 henkeä, ja sen osuus Satakunnan arvonlisäyksestä on lähes yhdeksän prosenttia.

– Huoltovarmuus ei ole vain varmuusvarastoja, se on myös telakoita, maatiloja ja elintarviketehtaita. Kun Satakunnan telakat ja ruoka-ala voivat hyvin, koko Suomi on kriiseissä vahvempi. Siksi näiden alojen toimintaedellytyksistä on pidettävä kiinni pitkäjänteisellä teollisuus- ja koulutuspolitiikalla, Viitala painottaa.