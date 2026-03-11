Tuulenkaatopuut ovat turvallisuusriski

Pohjois-Pohjanmaalla on yhä runsaasti kaatuneita ja vaurioituneita puita Hannes-myrskyn jäljiltä. Vaikka puut näyttäisivät harmittomilta, ne voivat silti olla vaarallisia.



Myrskyn kaatamat puut ja juuripaakut houkuttelevat lapsia tutkimaan ja kiipeilemään. Lapsille on hyvä selittää selkeästi, miksi kaatuneiden puiden lähelle ei saa mennä.



Miksi tuulenkaatopuut ovat vaarallisia?

- Kaatunut tai vinoon jäänyt puu voi olla voimakkaasti jännittynyt. Jännityksen purkautuessa oksisto tai runko voi liikkua äkillisesti, ja vapautuva liike-energia aiheuttaa merkittävän loukkaantumisriskin.

- Juuripaakku voi olla epävakaa. Osittain kaatunut puu voi kaatua kokonaan tai katkennut puu voi nousta takaisin pystyyn ilman ennakkovaroitusta.

- Latvuksessa olevat irronneet oksat voivat pudota tuulen tai pienenkin tärähdyksen seurauksena.



Kiinteistöjen pihapiirissä olevien tuulenkaatopuiden raivaus on kiinteistön omistajan vastuulla. Työ tulee teettää ammattitaitoisella metsurilla. Metsässä liikuttaessa kaatuneiden tai vinossa olevien puiden lähelle ei pidä mennä.