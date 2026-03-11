Tuulenkaatopuut ovat turvallisuusriski
11.3.2026 14:42:57 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Tuulenkaatopuu on puu, jonka kova tuuli tai myrsky on kaatanut. Tuulenkaatopuut ovat turvallisuusriski. Roudan ja lumen sulaminen nostaa riskiä entisestään. Vältä alueita, joilla tuulenkaatopuita on, ja varoita lapsia.
Pohjois-Pohjanmaalla on yhä runsaasti kaatuneita ja vaurioituneita puita Hannes-myrskyn jäljiltä. Vaikka puut näyttäisivät harmittomilta, ne voivat silti olla vaarallisia.
Myrskyn kaatamat puut ja juuripaakut houkuttelevat lapsia tutkimaan ja kiipeilemään. Lapsille on hyvä selittää selkeästi, miksi kaatuneiden puiden lähelle ei saa mennä.
Miksi tuulenkaatopuut ovat vaarallisia?
- Kaatunut tai vinoon jäänyt puu voi olla voimakkaasti jännittynyt. Jännityksen purkautuessa oksisto tai runko voi liikkua äkillisesti, ja vapautuva liike-energia aiheuttaa merkittävän loukkaantumisriskin.
- Juuripaakku voi olla epävakaa. Osittain kaatunut puu voi kaatua kokonaan tai katkennut puu voi nousta takaisin pystyyn ilman ennakkovaroitusta.
- Latvuksessa olevat irronneet oksat voivat pudota tuulen tai pienenkin tärähdyksen seurauksena.
Kiinteistöjen pihapiirissä olevien tuulenkaatopuiden raivaus on kiinteistön omistajan vastuulla. Työ tulee teettää ammattitaitoisella metsurilla. Metsässä liikuttaessa kaatuneiden tai vinossa olevien puiden lähelle ei pidä mennä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti HanhinevaApulaispalopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosPuh:044 703 8842antti.hanhineva@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Erikoissairaanhoidon jonojen purku etenee suunnitellusti11.3.2026 07:35:04 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 10.3.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus käsitteli erikoissairaanhoidon hoitojonojen tilannetta ja tehtyjä toimenpiteitä. Pohteen lausunto lakiesityksen luonnoksesta, joka koskee hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamista, hyväksyttiin.
Lasten käytösongelmien tutkimus jatkuu Pohteen neuvoloissa kesään 2026 asti10.3.2026 11:12:56 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen neuvoloissa tehdään DIGIPARENT-tutkimusta, jossa selvitetään, miten lasten käytösongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa digiavusteisen vanhempainohjauksen avulla. Osa tutkimukseen osallistuvista perheistä voi ohjautua vielä vuoden 2026 aikana Voimaperheet-vanhempainohjausohjelmaan.
Selvityksen mukaan Pohteella ikäihmiset saavat hoivapaikan muuta maata nopeammin5.3.2026 08:04:24 EET | Tiedote
Hyvinvointiala Hali ry selvittää ikääntyneiden hoivajonojen tilannetta hyvinvointialueilta puolivuosittain. 3.3. julkaistussa tiedotteessaan Hali ry kertoo, että eniten odotusaika on lyhentynyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella, jossa hoivapaikkaa odotettiin syksyllä 2025 18 vuorokautta vähemmän kuin keväällä 2025.
Pohde jatkaa potilastietojen käsittelyyn liittyvää kehittämistyötä4.3.2026 09:36:00 EET | Tiedote
Apulaistietosuojavaltuutettu on tarkastellut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen potilastietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Tietosuojavaltuutettu huomautti Pohdetta asiasta 12.2.2026 antamassaan päätöksessä. Pohde ottaa huomautuksen vakavasti ja jatkaa edelleen käytäntöjen vahvistamista.
Uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön useilla Pohjois-Pohjanmaan paikkakunnilla4.3.2026 09:11:02 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa perusterveydenhuollossa vaiheittain käyttöön Esko-potilastietojärjestelmän, jota käytetään myös Pohteen erikoissairaanhoidossa. 10.3.2026 alkaen potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön paikkakunnilla Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kärsämäki, Kuusamo, Muhos, Nivala, Oulainen, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Taivalkoski, Utajärvi, Vaala, Ylivieska.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme