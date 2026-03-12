Äänestä Vuoden 2025 vaasalainen kulttuuriteko -palkinnon saajaa

Ehdokkaat vuoden 2025 vaasalaiseksi kulttuuriteoksi ovat:

Kaaos Festival 2025

Uusi metallimusiikkiin keskittyvä festivaali järjestettiin Vaasassa ensimmäistä kertaa vuonna 2025. Festivaali keräsi kävijöitä ympäri Suomea sekä Ruotsista ja Keski-Euroopasta. Esiintyjävalinnat saivat paljon kiitosta, erityisesti pääesiintyjä. Uusi tapahtuma Vaasassa keräsi kiitosta myös kaupungin ulkopuolella. Tapahtuma vahvistaa Vaasan matkailua ja tunnettuutta metallimusiikin ystävien keskuudessa.

Oskari Tuominen

Vähäkyröläinen pläkkyriperinteen jatkaja, 18-vuotias Oskari Tuominen on ollut keskeisessä roolissa elvyttämässä Vähänkyrön perinteistä pläkkyrikulttuuria. Oskari jatkaa sukunsa ammattitaitoa jo viidennessä polvessa. Nuoresta iästään huolimatta Tuominen on asialleen omistautunut pläkkyriperinteen vaalija.

Tarja Viitanen

Vaasan suomalaisen seurakunnan kanttori Tarja Viitanen on perustanut useita kuoroja eri ikäryhmille ja ollut mukana järjestämässä muun muassa suuria gospelkuorojen yhteiskonsertteja. Hän on virkistänyt ja elvyttänyt vaasalaisen kuorolaulun kenttää, toteuttanut monia korkeatasoisia musiikkitapahtumia ja yhdistänyt musiikilla eri toimijoita.

Äänestä suosikkiasi

Suosikkiaan voi äänestää 16.3.–16.4.2026 Vaasan kaupungin verkkosivulla.

Vuoden 2025 kulttuuriteko -ehdotuksia tuli alkuvuoden aikana yhteensä 22 eri kulttuuriteolle. Palkinto jaetaan yksityishenkilölle tai ryhmälle, joka on toiminnallaan kehittänyt kaupungin kulttuurielämää. Palkinto on suuruudeltaan 2000 euroa ja se jaetaan nyt seitsemännettä kertaa.