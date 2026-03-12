Äänestä Vuoden 2025 vaasalainen kulttuuriteko -palkinnon saajaa
12.3.2026 16:46:17 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vuoden vaasalaisen kulttuuriteko 2025-palkinnon ehdokkaat on valittu. Asukkaiden antamien ehdotusten joukosta kaupungin kulttuuripalveluiden raati valitsi jatkoon kolme ehdokasta, joista voi äänestää suosikkiaan 16.3.–16.4.2026.
Ehdokkaat vuoden 2025 vaasalaiseksi kulttuuriteoksi ovat:
Kaaos Festival 2025
Uusi metallimusiikkiin keskittyvä festivaali järjestettiin Vaasassa ensimmäistä kertaa vuonna 2025. Festivaali keräsi kävijöitä ympäri Suomea sekä Ruotsista ja Keski-Euroopasta. Esiintyjävalinnat saivat paljon kiitosta, erityisesti pääesiintyjä. Uusi tapahtuma Vaasassa keräsi kiitosta myös kaupungin ulkopuolella. Tapahtuma vahvistaa Vaasan matkailua ja tunnettuutta metallimusiikin ystävien keskuudessa.
Oskari Tuominen
Vähäkyröläinen pläkkyriperinteen jatkaja, 18-vuotias Oskari Tuominen on ollut keskeisessä roolissa elvyttämässä Vähänkyrön perinteistä pläkkyrikulttuuria. Oskari jatkaa sukunsa ammattitaitoa jo viidennessä polvessa. Nuoresta iästään huolimatta Tuominen on asialleen omistautunut pläkkyriperinteen vaalija.
Tarja Viitanen
Vaasan suomalaisen seurakunnan kanttori Tarja Viitanen on perustanut useita kuoroja eri ikäryhmille ja ollut mukana järjestämässä muun muassa suuria gospelkuorojen yhteiskonsertteja. Hän on virkistänyt ja elvyttänyt vaasalaisen kuorolaulun kenttää, toteuttanut monia korkeatasoisia musiikkitapahtumia ja yhdistänyt musiikilla eri toimijoita.
Äänestä suosikkiasi
Suosikkiaan voi äänestää 16.3.–16.4.2026 Vaasan kaupungin verkkosivulla.
Vuoden 2025 kulttuuriteko -ehdotuksia tuli alkuvuoden aikana yhteensä 22 eri kulttuuriteolle. Palkinto jaetaan yksityishenkilölle tai ryhmälle, joka on toiminnallaan kehittänyt kaupungin kulttuurielämää. Palkinto on suuruudeltaan 2000 euroa ja se jaetaan nyt seitsemännettä kertaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kulttuuripäällikkö Jenni Niemi, Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, p. +358 40 628 9347, jenni.niemi@vaasa.fi.
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Rösta på vem som får priset Årets kulturgärning i Vasa 202512.3.2026 16:46:25 EET | Pressmeddelande
De nominerade till priset Årets kulturgärning i Vasa 2025 har valts. Bland förslagen som invånarna lämnat in valde juryn från stadens kulturtjänster ut tre kandidater som går vidare. Du kan rösta på din favorit 16.3–16.4.2026.
EnergyWeek täyttää kaupungin energiaosaajilla – kaupungin infopiste Espenissä jakaa sähköiskuja ja tietoa asukkaille12.3.2026 10:43:55 EET | Tiedote
EnergyWeek tuo Vaasaan jälleen suuren joukon energia-alan ammattilaisia eri puolilta maailmaa. Tapahtuma kokoaa yhteen yritykset, tutkijat ja päättäjät keskustelemaan alan uusimmista ratkaisuista – samoista teemoista, joiden parissa monet vaasalaiset työskentelevät päivittäin. Tänä vuonna EnergyWeekin aikaan, 17.-18.3. klo 10-14 asukkaille on tarjolla oma kohtaamispaikka: kaupungin infopiste kauppakeskus Espenissä, jossa kaupunki jakaa asukkaille leikillisesti sähköiskuja.
EnergyWeek fyller staden med energiexperter – stadens infopunkt i Espen delar ut eltips och information till invånare12.3.2026 10:43:12 EET | Pressmeddelande
EnergyWeek lockar än en gång en stor mängd yrkeskunniga inom energibranschen till Vasa från olika håll i världen. Evenemanget samlar företag, forskare och beslutsfattare för att diskutera de nyaste lösningarna inom branschen – samma teman som många Vasabor jobbar med varje dag. Under årets EnergyWeek 17-18.3 kl. 10-14 erbjuds invånarna en egen mötesplats – stadens infopunkt i Espen delar ut eltips till invånare.
Lärkträdsvägen stängs vid överfartsbron fram till oktober – påverkar kollektivtrafiken12.3.2026 10:28:40 EET | Pressmeddelande
Lärkträdsvägen stängs av 18.3–30.10.2026 på grund av byggarbeten i gångtunneln på gång- och cykelleden Korsnäståget. En helt ny bro byggs på platsen för den nuvarande överfartsbron. På grund av arbetena omdirigeras all trafik över och under överfartsbron till omvägar.
Lehtikuusentie suljetaan ylikulkusillan kohdalta lokakuuhun saakka – vaikutuksia joukkoliikenteeseen12.3.2026 10:27:53 EET | Tiedote
Lehtikuusentie suljetaan 18.3.–30.10.2026 Ristinummenraitin alikulkukäytävän rakennustöiden vuoksi. Nykyisen ylikulkusillan paikalle rakennetaan kokonaan uusi silta. Töiden vuoksi kaikki liikenne ylikulkusillan ylä- ja alapuolelta ohjataan kulkemaan kiertoreittejä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme