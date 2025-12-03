Kvarn X tuo markkinoille digitaalisen palvelun sijoituskullan ostamiseen

HELSINKI, 13.3.2026 – Kvarn X laajentaa valikoimaansa jalometalleihin tuomalla markkinoille Kvarn X Goldin, jonka kautta asiakkaat voivat ostaa ja omistaa sijoituskultaa digitaalisesti. Kvarn X Gold on osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on tuoda hyödykkeiden omistaminen moderniin digitaaliseen muotoon.

Kvarn X Gold tuo perinteisen arvometallin osaksi Kvarn X -mobiilisovellusta, jossa käyttäjät voivat seurata markkinoita ja tarkastella eri omaisuusluokkia samassa digitaalisessa ympäristössä. Kullan ostaminen on mahdollista pienissä erissä, alkaen viidestä eurosta.

Kvarn X Goldin tarjoaa Kvarn Metals Oy, joka vastaa sijoituskullan hankinnasta ja hallinnoinnista palvelussa.

Kulta nousee sijoittajien suosioon – geopoliittiset riskit kiihdyttävät kysyntää

Jalometallit ovat yksi maailman vanhimmista hyödykeluokista. Kulta on toiminut vuosituhansien ajan arvonsäilyttäjänä ja varallisuuden turvasatamana erityisesti inflaation, valuuttakurssien heilahtelujen ja geopoliittisen epävarmuuden aikana.

Kullan rooli sijoitussalkuissa on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Geopoliittiset jännitykset – mukaan lukien Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, Lähi-idän kriisit ja suurvaltojen väliset kauppakiistat – ovat lisänneet sijoittajien kiinnostusta varoihin, jotka säilyttävät arvonsa markkinamyrskyissä. Samalla korkean inflaation jakso 2021–2023 muistutti sijoittajia kullan perinteisestä roolista ostovoiman suojana.

Kiinnostus jalometalleihin on kasvanut myös hajautushyödyn näkökulmasta: kullan korrelaatio osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin on historiallisesti matala, mikä tekee siitä houkuttelevan lisän monipuoliseen sijoitussalkkuun. Digitaalinen infrastruktuuri on samanaikaisesti mahdollistanut uusia tapoja omistaa ja hallita hyödykkeitä.

Kvarn X Metals -palvelukonseptin tavoitteena on tuoda hyödykkeet osaksi digitaalista sijoituskokemusta. Jalometallit ovat keskeinen osa globaalia hyödykemarkkinaa ja niillä on pitkä historia varallisuuden säilyttäjinä. Haluamme tehdä niiden omistamisesta helposti hallittavaa digitaalisesti ja tuoda hyödykkeiden omistaminen ja hallinnointi osaksi modernia sijoitusalustaa.

Joonas Järvinen, Kvarn X:n perustaja, näkee jalometallien merkityksen kasvavan myös Pohjoismaissa:

– Pohjoismaissa jalometalleihin sijoittaminen ei ole perinteisesti ollut yhtä laajaa kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa tai monissa kehittyvissä talouksissa, joissa historialliset kokemukset, inflaatio ja luottamuskysymykset ovat tehneet kullasta keskeisen varallisuuden säilyttäjän. Samaan aikaan olemme nähneet pitkän aikavälin trendin, jossa erityisesti kehittyvien talouksien keskuspankit ovat systemaattisesti lisänneet kultavarantojaan. Kysyntä on pysynyt vahvana huolimatta lyhyen aikavälin hintavaihteluista, mikä heijastaa kullan roolia pitkän aikavälin strategisena omaisuuseränä.

Kvarn X – kokonaisvaltainen sijoitusalusta

Kvarn X on digitaalinen sijoitusalusta, jossa käyttäjät voivat seurata markkinoita ja hallita eri omaisuusluokkia modernin mobiilisovelluksen kautta. Kvarn X Gold täydentää alustan tarjontaa jalometalleilla. Kvarn X Gold toimii erillisenä hyödykepalveluna ja perustuu sijoituskullan ostamiseen ja omistamiseen. Jalometallit ovat hyödykkeitä eivätkä rahoitusvälineitä.

Pohjoismaiden edullisin digitaalinen kultapalvelu

Kvarn X Gold on suunniteltu tarjoamaan kustannustehokas tapa hankkia sijoituskultaa digitaalisesti. Alustalla kultaa voi ostaa alkaen 5 eurosta, ja kaupankäyntikulut alkavat 0,1 prosentista. Yhtiön tavoitteena on tarjota Pohjoismaiden edullisin digitaalinen palvelu sijoituskullan hankkimiseen.

Tutustu palveluun

Lisätietoja ja Kvarn X Gold -esittely: https://www.kvarnx.com/fi/kvarn-gold

Tärkeää tietoa

Kvarn X Gold perustuu sijoituskullan ostamiseen ja omistamiseen. Palvelun tarjoaa Kvarn Metals Oy, joka ei ole finanssivalvonnan valvoma yritys eikä tarjoa finanssialan sääntelyn mukaisia palveluita. Kyseessä ei ole säännelty sijoitustuote eikä rahoitusväline. Kulta ei kuulu talletussuojan tai sijoittajansuojan piiriin. Kullan arvo voi nousta tai laskea markkinahintojen ja valuuttakurssien muutosten seurauksena.

