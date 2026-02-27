Suomi ei selviä kriisistä, jos sähköistäjiä ei ole tarpeeksi

Sähkö on yhteiskuntaa pyörittävä voima, jota pidetään usein itsestäänselvyytenä. Kriisitilanteet, kuten myrskyt, kaapelivauriot ja uutiset sota-alueilta, tekevät sähkön merkityksen näkyväksi.

”Varautuminen ja sähköjärjestelmän resilienssi eivät tarkoita vain teknisiä ratkaisuja. Ilman ammattitaitoista työvoimaa mikään ei toimi. Kasvava eläköitymisten määrä ja syntyvyyden lasku johtavat siihen, että sähköistysalan osaajien joukko pienenee jatkuvasti”, toimitusjohtaja Marko Utriainen Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:stä sanoo.

Häiriötilanteessa töitä on priorisoitava, jos tekijöitä ei ole riittävästi. Silloin sairaalat, päiväkodit ja muut kriittiset kohteet tulevat ensin, ja muut joutuvat odottamaan pidempään.

Yritykset varautumisen etulinjaan

”Osaajapulan lisäksi haasteena on kriittisten komponenttien saatavuus. Yritykset toimivat tiukkojen taloudellisten raamien puitteissa ja komponentteja tilataan vasta tarpeen tullessa, usein ulkomailta. Takavuosina varastossa pidettiin varaosia myrskytuhoja varten. Jos useampi solmukohta verkossa pettää yhtä aikaa, kriittisistä komponenteista kuten muuntajista voi tulla nopeasti pulaa”, tekninen asiantuntija Timo Ylinen STULista sanoo.

STUL peräänkuuluttaa alan yhteispeliä, kannustaa paikallisia yrityksiä tekemään jatkuvuussuunnittelua osana normaalia toimintaa ja varautumaan kriisitilanteisiin valmiusharjoittelulla. Yhdistys on mukana Huoltovarmuuskeskuksen Rakennuspoolissa, joka edistää rakennusalan huoltovarmuutta.

Suomesta maailman kriisinkestävin maa

”Suomi on muutamaa prosenttia vaille täyssähköinen valtio, jossa on maailmanluokan osaamista. Meillä on kaikki edellytykset olla maailman kriisinkestävin yhteiskunta ja jakaa oppeja muillekin”, Utriainen sanoo.

STUL ajaa huoltovarmuusasioita myös eurooppalaisella tasolla alan kattojärjestö EuropeOnin kautta. Osaamishuoli on yhteinen kaikissa EU-maissa. Osaavista maahanmuuttajista kilpailee koko Eurooppa – ja kilpailu kiristyy entisestään, kun Ukrainan jälleenrakennus käynnistyy.