SSO avaa 100 uutta kesätyöpaikkaa nuorille – yhteensä jopa 550 nuoren työnhaave toteutuu tänä kesänä

– Kesätyöpanostus tukee SSO:n työtä paikallisen elinvoiman vahvistamiseksi. Tänä vuonna meillä heräsi erityinen huoli siitä, että nuorten on todella vaikea saada kesätöitä ja sitä kautta ensikosketusta työelämästä. Siksi halusimme tehdä jotain ihan konkreettista asian eteen, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

SSO:n kesätyöhaku veti jälleen suuren joukon hakijoita puoleensa: hakemuksia tuli yli 2 400, joista 15–17vuotiaita oli yli 1 300. Tänä vuonna kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun, mikä tarjosi monelle nuorelle heidän elämänsä ensimmäisen työhaastattelukokemuksen.

– Sadan uuden kesätyöpaikan tarjoaminen on valtavan hieno juttu. Olemme äärimmäisen onnellisia ja ylpeitä voidessamme tarjota näin monelle nuorelle mahdollisuuden, sillä kesätyön saaminen on iso asia nuoren tulevaisuuden kannalta, kertoo SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo.

Panostus perehdytykseen – turvallinen ja kannustava ensimmäinen työkesä

Nuorten työelämäpolkua tuetaan huolellisella perehdytyksellä ja ohjauksella. SSO haluaa varmistaa, että jokainen nuori kokee kesätyönsä turvalliseksi, mielekkääksi ja opettavaiseksi. Perehdytyksen roolia korostetaan osana vastuullista työnantajuutta ja vastuullisuusperiaatteita, jotka painottavat läpinäkyvyyttä ja reilua toimintaa.

Faktalaatikko:

100 uutta kesätyöpaikkaa, erityisesti 15–17vuotiaille

Yhteensä jopa 550 kesätyöntekijää kesällä 2026

Yli 2 400 hakemusta, joista yli 1 300 nuorilta 15–17 v

Kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun – monelle ensimmäinen

Laadukas perehdytys ja turvallinen ensikosketus työelämään

Osana SSO:n vastuullisuustyötä ja paikallisen elinvoiman edistämistä

Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo p. 044 770 5175