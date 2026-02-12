Roborock nousi maailman ykköseksi älykkäiden siivousrobottien markkinoilla IDC:n mukaan

Roborockin menestys ajoittuu aikaan, jolloin koko globaali siivousrobotiikka-ala kasvaa ennennäkemättömän vahvasti. IDC:n raportin mukaan maailmanlaajuiset kotitaloussiivousrobottien toimitukset nousivat 32,72 miljoonaan yksikköön vuonna 2025, mikä vastaa 20,1 prosentin vuosittaista kasvua.

IDC:n analyysi paljastaa myös, että globaalilla kilpailukentällä tapahtuu nyt suuria muutoksia. Tuotteet kehittyvät vauhdilla, tekoäly paranee jatkuvasti ja yhä useammat kiinalaiset brändit laajentavat toimintaansa maailmalle. Tässä haastavassa tilanteessa Roborock on nyt ensimmäistä kertaa noussut globaalisti ykköspaikalle toimitusmäärissä ja markkinaosuudessa.

Raportin mukaan Roborock oli vuonna 2025 kokonaistoimituksissa (5,8 miljoonaa yksikköä) ja 17,7 prosentin markkinaosuudellaan maailman ykkösbrändi, kun tarkasteltiin kaikkia kotitalouksien siivousrobotteja (esim. robotti-imurit, robottiruohonleikkurit ja muut kodin siivousrobotit).

Erityisesti robotti-imurien (RVC) markkinassa Roborock on ollut IDC:n listan kärjessä jo vuoden 2023 jälkipuoliskosta lähtien, ja saavutti vuoden 2025 lopulla ennätyskorkean 27,0 prosentin markkinaosuuden. Roborock onkin nyt kolmatta peräkkäistä vuotta maailman johtava RVC-brändi.

Roborock on saavuttanut ykkössijan myös merkittävillä markkinoilla, kuten Amerikassa (Yhdysvallat), Euroopassa (Saksa) ja Aasiassa (Etelä-Korea), mikä alleviivaa brändin tunnettuutta ja tuotteiden kilpailukykyä eri mantereilla, vastaamalla monipuolisiin käyttötarpeisiin ja erilaisiin kotiympäristöihin.

IDC:n mukaan Roborockin menestyksen taustalla ovat teknologiset edut, kansainvälinen laajentuminen ja laajentunut tuotevalikoima.

Tekoäly ja siivousteho ovat pitkäaikaiset kilpailuedut

IDC:n tutkimus korostaa, että tulevaisuudessa kilpailussa ratkaisevaa on tekoälyn jatkuva kehitys. Tekoälyn kyvykkyyden kehitys ulottuu esimerkiksi useiden sensorien tiedon yhdistämiseen, ympäristön hahmottamiseen sekä jatkuvaan parantamiseen esteiden välttämisessä ja reittisuunnittelussa. Vaikka "älykkyys" on keskeinen kilpailuvaltti, IDC painottaa, että kuluttajat arvostavat edelleen eniten itse siivoustehoa.

Roborock tunnetaan laajalti alansa kehittyneimmästä siivousalgoritmista. Kun älykäs ohjelmisto yhdistetään huippuluokan laitteistoon, Roborockin robotit pystyvät paljon muuhunkin kuin pelkkään lattioiden moppaukseen ja imurointiin.

Esimerkiksi Saros Z70 -mallin ainutlaatuinen OmniGrip-robottivarsi mahdollistaa siivoustehtävät myös lattiatason yläpuolella. Itse asiassa Roborock Saros Z70 on tällä hetkellä koko toimialan ainoa malli, jonka tekoäly tunnistaa pienet esineet, siirtää ne tarvittaessa ja jopa varastoi ne käyttäjän ennalta määrittelemille paikoille.

Innovaatiot ja tulevaisuuden visiot

Roborockin globaali johtoasema älykkäiden kodinsiivousrobottien alalla perustuu yhtiön jatkuvasti laajenevaan tuote- ja teknologiavalikoimaan. Syyskuussa 2025 Roborock astui robottiruohonleikkureiden kategoriaan Euroopassa, ja tammikuussa 2026 sama laajentuminen julkistettiin Yhdysvaltoihin.

Tämän vuoden CES-messuilla Las Vegasissa Roborock esitteli Saros Rover -konseptimallinsa, joka pystyy esimerkiksi puhdistamaan portaita, liikkumaan eri kaltevuuksilla ja siirtymään uusiin tiloihin, joihin muut robotti-imurit eivät yllä.

Vuoden alussa Roborock toi Suomessa myyntiin uudet Saros 20 ja Saros 20 Sonic -lippulaivamallinsa, jotka tuovat merkittävän parannuksen huippuluokan suorituskykyyn ja muotoiluun, ja takaavat täysin itsenäisen ja saumattoman siivouksen eri huoneissa ja lattiapinnoilla.