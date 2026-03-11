Varsinais-Suomen viljelijät listasivat maatilojensa suurimmat riskitekijät
12.3.2026 08:00:00 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Varsinais-Suomen maatilojen suurimpia riskitekijöitä ovat sääolosuhderiskit, taloudellinen epävarmuus, henkilöriskit sekä infrastruktuuri- ja tietoturvariskit. Tämä selviää maatilayritysten varautumiskyselystä, jonka tulokset julkistettiin Kohtaa kumppani -tapahtumassa Laitilassa.
MTK-Varsinais-Suomi on teettänyt Varsinais-Suomen maatiloille kyselyn varautumisen nykytilasta. Kysely tehtiin osana Huoltovarmuutta ja muutoskestävyyttä -hanketta, joka on saanut EU:n maaseuturahoitusta Lounais-Suomen elinvoimakeskukselta. Hankepäällikkö Satu Paananen esitteli uunituoreita tuloksia torstaina 5. maaliskuuta Kohtaa kumppani -tapahtumassa Laitilassa.
Kyselyyn vastasi yhteensä 286 tilaa. Vastauksia saatiin kattavasti eri puolilta maakuntaa ja kaikista eri tuotantosuunnista. Vastanneista 67 % oli viljatiloja, mikä vastaa hyvin Varsinais-Suomen maatalouden rakennetta.
Suurimmat riskit liittyvät säähän, talouteen ja jaksamiseen
Tärkeimmät tunnistetut riskit ovat viljelijöiden vastausten perusteella:
- sääolosuhderiskit
- taloudellinen epävarmuus
- henkilöriskit
- infrastruktuuririskit
- tietoturvariskit.
Sääolosuhteet nousivat selkeästi suurimmaksi riskiksi viljelijöiden vastauksissa.
– Viime vuosina on ollut hyvin poikkeuksellisia sääolosuhteita, mikä vaikuttaa suoraan sadon laatuun ja määrään sekä tautien ja tuholaisten leviämiseen, Paananen kommentoi.
Taloudellisella epävarmuudella on taas suora yhteys varautumiseen.
– Jos tila kannattaa heikosti, varautumiseen on vaikea keskittyä tai investoida. Se lisää tilojen haavoittuvuutta entisestään.
Henkilöriskit koetaan suuriksi erityisesti perheyrityksissä, joissa ei ole varajärjestelyjä. Päätoimisista viljelijöistä jopa 66 prosenttia tukeutuu poikkeustilanteissa pelkästään perheenjäseniin, joilla ei välttämättä ole edes pääsyä tukihakujärjestelmiin tai tilan hallintajärjestelmiin.
– Jos päätoimiselle viljelijälle tapahtuu jotain, monen tilan toiminnalta putoaa pohja, Paananen varoittaa.
Infrastruktuuririskit vaihtelevat tilakohtaisesti paljon. Esimerkiksi sähkön ja veden varajärjestelmät ovat eläintiloilla kunnossa jo eläinsuojelulain vuoksi. Kasvinviljelytiloilla taas varajärjestelmiä on heikosti.
– Ja vaikka varajärjestelmiä olisi olemassa, niiden käyttöä ei välttämättä ole harjoiteltu.
Tietoturvariskit kasvavat maatiloillakin koko ajan.
– Järjestelmiin hakkeroitumalla voidaan saada isoakin tuhoa aikaan. Moni käyttää maatilan pyörittämiseen samaa verkkoyhteyttä kuin kotona. Vahvaa tunnistautumista käyttää vain pieni osa tiloista, ja monilla on yhdet ja samat tunnukset kaikkiin järjestelmiin.
40 % kokee varastointikapasiteetin riittämättömiksi
Kyselyn mukaan 40 prosenttia viljelijöistä kokee tilansa varastointikapasiteetin riittämättömäksi. Polttoaineita, voiteluaineita ja öljyjä sekä koneiden huoltotarvikkeita tiloilla on aika hyvin. Samoin lannoitteita ja siemeniä.
Suurimmat puutteet liittyvät veteen ja sähköön. Jopa 42 prosenttia tiloista ei ole varautunut vedenjakelun häiriöihin ja 40 prosenttia tiloista ei omista varavoimajärjestelmää.
Nyt alkaa kehitystyö
Huoltovarmuutta ja muutoskestävyyttä -hanke jatkuu vuoden 2027 loppuun. Kyselystä saadun uuden tiedon valossa on nyt helpompi suunnitella tulevia kehittämistoimia. Hankkeen tavoite on Varsinais-Suomen maatilayritysten huoltovarmuuden, riskien hallinnan ja muutosjoustavuuden kehittäminen. Tulossa on esimerkiksi varautumispelejä ja monenlaista koulutusta viljelijöiden toiveiden pohjalta.
Kyselyssä viljelijät toivoivat saavansa koulutusta, jossa simuloidaan käytännön kriisitilanteita, jotta tiloilla tiedetään, mitä minkäkin kriisin kohdalla käytännössä tulee tehdä.
– Lisäksi koulutusta toivottiin talouden suunnitteluun ja kannattavuuden parantamiseen sekä energia- ja vesihuollon varautumiseen, Satu Paananen summaa.
Hankkeen tulevia tilaisuuksia:
- Ti 24.3. klo 9–13 Loimaalla Kasviproteiinin tuotannon lisäämisen haasteet ja mahdollisuudet
- Ke 27.5. klo 9–15 Turussa Varsinaissuomalaisen maatalouden huoltovarmuusseminaari
Lisätiedot:
MTK-Varsinais-Suomi
Satu Paananen, hankepäällikkö, 0400 541 334
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Ei tulvia näköpiirissä Pirkanmaalla eikä Kokemäenjoessa – syynä vähäiset lumikertymät11.3.2026 10:29:41 EET | Tiedote
Lumikertymä jäi talven aikana alhaiseksi, minkä vuoksi kevättulvien ennustetaan olevan vähäisiä. Pirkanmaan suurten säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia ei tarvitse laskea tulviin varautumiseksi tavanomaisiin kevätkorkeuksiin. Jos keväällä ja alkukesällä sateet jäävät vähäisiksi, kesän vedenkorkeudet Pirkanmaan järvissä voivat jäädä tulevana kesänä poikkeuksellisen alhaiselle tasolle.
Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteiden korjaus- ja päällystystyöt 202611.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus toteuttaa vuoden 2026 aikana arviolta noin 230 kilometrin päällystysohjelman. Rahaa päällysteiden uusimiseen on käytettävissä noin 30 miljoonaa euroa, josta osa kohdistuu tiemerkintöihin ja paikkauksiin. Rahoituksessa on mukana vielä hallitusohjelman mukaista korjausvelkarahoitusta noin 11 miljoonaa euroa.
Seinäjoen vanhan uoman vesimäärä on ollut poikkeuksellisen pieni alkuvuonna9.3.2026 13:19:52 EET | Tiedote
Joen virtaama on ollut hyvin pieni alkuvuonna Seinäjoen vanhassa uomassa eli Ilmajoen Rengonkylän ja Seinäjoen Mallaskosken välisellä jokiosuudella. Tilanne on todennäköisesti seurausta Hannes-myrskyn aiheuttamasta teknisestä häiriöstä. Elinvoimakeskus on ryhtynyt selvittämään viime viikon lopulla ilmennyttä tilannetta ja tapahtuneesta mahdollisesti aiheutuneita haittoja.
Siltatyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa vuonna 20269.3.2026 09:49:57 EET | Tiedote
Vuonna 2026 peruskorjataan tai uusitaan Satakunnassa kolme siltaa ja Varsinais-Suomessa 13 siltaa. Uusittavana on myös yhdeksän putkisiltaa, joista neljä sijaitsee Varsinais-Suomessa ja viisi Satakunnassa. Viime vuonna aloitetuista siltojen uusimishankkeista jatkuvat Polsu Säkylässä, Tattaranjoki Nakkilassa ja Marikari Paraisilla. Elinvoimakeskusten siltahankkeiden lisäksi Varsinais-Suomessa alkoi Väyläviraston vetämä kehittämishanke, jossa rakennetaan uusi tieyhteys Kaarinan Kurkelasta Kuusistoon. Hankkeessa rakennetaan tai korjataan yhteensä 9 siltaa. Edellä mainittujen siltojen uusimisten ja peruskorjausten lisäksi Lounais-Suomen elinvoimakeskus tekee joka vuosi myös pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia sekä erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä.
Kätkänjärvellä aloitetaan uuden luvan mukainen säännöstely (Etelä-Pohjanmaa)6.3.2026 12:44:05 EET | Tiedote
Alajärven Lehtimäellä sijaitsevan Kätkänjärven säännöstelyä muutetaan joustavammaksi, jotta mm. kevätaikainen vedenpinnan lasku voidaan tehdä kulloisenkin lumitilanteen mukaan. Kätkänjärven säännöstelypadon ohi rakennetaan ohitusuoma, joka toimii kalatienä ja sen kautta voidaan juoksuttaa jatkossa pienet virtaamat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme