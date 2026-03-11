Varsinais-Suomen viljelijät listasivat maatilojensa suurimmat riskitekijät

MTK-Varsinais-Suomi on teettänyt Varsinais-Suomen maatiloille kyselyn varautumisen nykytilasta. Kysely tehtiin osana Huoltovarmuutta ja muutoskestävyyttä -hanketta, joka on saanut EU:n maaseuturahoitusta Lounais-Suomen elinvoimakeskukselta. Hankepäällikkö Satu Paananen esitteli uunituoreita tuloksia torstaina 5. maaliskuuta Kohtaa kumppani -tapahtumassa Laitilassa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 286 tilaa. Vastauksia saatiin kattavasti eri puolilta maakuntaa ja kaikista eri tuotantosuunnista. Vastanneista 67 % oli viljatiloja, mikä vastaa hyvin Varsinais-Suomen maatalouden rakennetta.

Suurimmat riskit liittyvät säähän, talouteen ja jaksamiseen

Tärkeimmät tunnistetut riskit ovat viljelijöiden vastausten perusteella:

sääolosuhderiskit

taloudellinen epävarmuus

henkilöriskit

infrastruktuuririskit

tietoturvariskit.

Sääolosuhteet nousivat selkeästi suurimmaksi riskiksi viljelijöiden vastauksissa.

– Viime vuosina on ollut hyvin poikkeuksellisia sääolosuhteita, mikä vaikuttaa suoraan sadon laatuun ja määrään sekä tautien ja tuholaisten leviämiseen, Paananen kommentoi.

Taloudellisella epävarmuudella on taas suora yhteys varautumiseen.

– Jos tila kannattaa heikosti, varautumiseen on vaikea keskittyä tai investoida. Se lisää tilojen haavoittuvuutta entisestään.

Henkilöriskit koetaan suuriksi erityisesti perheyrityksissä, joissa ei ole varajärjestelyjä. Päätoimisista viljelijöistä jopa 66 prosenttia tukeutuu poikkeustilanteissa pelkästään perheenjäseniin, joilla ei välttämättä ole edes pääsyä tukihakujärjestelmiin tai tilan hallintajärjestelmiin.

– Jos päätoimiselle viljelijälle tapahtuu jotain, monen tilan toiminnalta putoaa pohja, Paananen varoittaa.

Infrastruktuuririskit vaihtelevat tilakohtaisesti paljon. Esimerkiksi sähkön ja veden varajärjestelmät ovat eläintiloilla kunnossa jo eläinsuojelulain vuoksi. Kasvinviljelytiloilla taas varajärjestelmiä on heikosti.

– Ja vaikka varajärjestelmiä olisi olemassa, niiden käyttöä ei välttämättä ole harjoiteltu.

Tietoturvariskit kasvavat maatiloillakin koko ajan.

– Järjestelmiin hakkeroitumalla voidaan saada isoakin tuhoa aikaan. Moni käyttää maatilan pyörittämiseen samaa verkkoyhteyttä kuin kotona. Vahvaa tunnistautumista käyttää vain pieni osa tiloista, ja monilla on yhdet ja samat tunnukset kaikkiin järjestelmiin.

40 % kokee varastointikapasiteetin riittämättömiksi

Kyselyn mukaan 40 prosenttia viljelijöistä kokee tilansa varastointikapasiteetin riittämättömäksi. Polttoaineita, voiteluaineita ja öljyjä sekä koneiden huoltotarvikkeita tiloilla on aika hyvin. Samoin lannoitteita ja siemeniä.

Suurimmat puutteet liittyvät veteen ja sähköön. Jopa 42 prosenttia tiloista ei ole varautunut vedenjakelun häiriöihin ja 40 prosenttia tiloista ei omista varavoimajärjestelmää.

Nyt alkaa kehitystyö

Huoltovarmuutta ja muutoskestävyyttä -hanke jatkuu vuoden 2027 loppuun. Kyselystä saadun uuden tiedon valossa on nyt helpompi suunnitella tulevia kehittämistoimia. Hankkeen tavoite on Varsinais-Suomen maatilayritysten huoltovarmuuden, riskien hallinnan ja muutosjoustavuuden kehittäminen. Tulossa on esimerkiksi varautumispelejä ja monenlaista koulutusta viljelijöiden toiveiden pohjalta.

Kyselyssä viljelijät toivoivat saavansa koulutusta, jossa simuloidaan käytännön kriisitilanteita, jotta tiloilla tiedetään, mitä minkäkin kriisin kohdalla käytännössä tulee tehdä.

– Lisäksi koulutusta toivottiin talouden suunnitteluun ja kannattavuuden parantamiseen sekä energia- ja vesihuollon varautumiseen, Satu Paananen summaa.

Hankkeen tulevia tilaisuuksia:

Lisätiedot:

MTK-Varsinais-Suomi

Satu Paananen, hankepäällikkö, 0400 541 334

satu.paananen@mtk.fi