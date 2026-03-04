Talentia: Menestyksekkäästi päiväkodin johtajina toimineiden ulossulkeminen johtajan tehtävistä olisi osaamispääoman tuhlausta
11.3.2026 15:47:09 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä, jossa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia oli mukana, julkaisi päiväkodin johtamisen kelpoisuuksia koskevan loppuraporttinsa 11.3.2026. Työn taustalla oli hallitusohjelmakirjaus, jossa varhaiskasvatuksen johtajan tehtävässä toimiminen mahdollistetaan myös varhaiskasvatuksen sosionomi YAMK -tutkinnolla huolehtien riittävästä pedagogisesta ja didaktisesta osaamisesta.
Tällä hetkelläkin sosionomi (YAMK) -tutkinto antaa sellaisenaan erinomaiset valmiudet päiväkodin johtamiseen. Päiväkodinjohtajan kelpoisuutta selvittäneen työryhmän toimeksiantona oli kuitenkin laatia ehdotus riittävistä yliopistossa suoritettavista lisäopinnoista päiväkodin johtajan kelpoisuuden saavuttamiseksi.
– Esitimme työryhmässä ensisijaisesti, että sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneiden osaaminen on ilman lisäopintoja riittävä. Sosionomi (YAMK) päiväkodin johtajakelpoisuuden etenemisen varmistamiseksi olimme kuitenkin lisäopintojen osalta valmiita kompromissiin. Ministeriön olisi mielestämme mahdollista edetä työryhmässä esitetyn vaihtoehdon pohjalta hallitusohjelmakirjauksen kanssa toteutusvaiheeseen, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.
Järjestö varoittaa, että alaa voi kohdata johtajapula, jos sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneet rajataan jatkossa päiväkodin johtotehtävien ulkopuolelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan päiväkodin johtajista on vuonna 2030 noin 1 400 henkilön vajaus. Ministeriö on viitannut vastauksessa kirjalliseen kysymykseen noin 6 000 kelpoiseen henkilöön, jotka työskentelevät muualla ja voisivat teoriassa siirtyä johtajatehtäviin.
– Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämä arvio ei tarkoita, että nämä henkilöt haluaisivat siirtyä johtajiksi, että he olisivat alueellisesti siellä missä tarve on suurin tai että heidän johtamisosaamisensa olisi ajantasainen, Karsio sanoo.
– Osa valmistuneista jää opetustyöhön ja osa poistuu alalta kokonaan, jolloin johtajavaje voi jäädä merkittäväksi ja samalla opettajapula syventyä. Tästä syystä on käsittämätöntä, että sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneet, jotka ovat jo vuosikausia toimineet menestyksekkäästi päiväkodin johtajina jätettäisiin johtotehtävien ulkopuolelle, Karsio jatkaa.
Kokeneita päiväkodinjohtajia ohjataan pois työstään korkeakouluopintoihin
Talentia vetosi jo aiemmin maaliskuussa opetusministeri Anders Adlercreutziin, jotta varhaiskasvatuksen johtamisrakenne toteutettaisiin kestävällä, alueellisesti toimivalla ja osaamiseen perustuvalla tavalla.
Päiväkodin johtajana toimineelta edellytetään vuonna 2030 vuonna 2018 tehdyn lakimuutoksen myötä olevan suoritettuna yliopistolliset kasvatustieteelliset perus- ja aineopintokokonaisuudet (vähintään 60 op) tai vastaavat opinnot. Tämän hetken arvio on, että kelpoisuuden lakimuutoksen vuoksi 1.1.2030 menettää 300 sosionomitaustausta päiväkodin johtajaa.
Sosionomin tulee suorittaa nämä lisäopinnot, huolimatta siitä, että hänen tutkintoonsa sisältyy 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.
– Järjestelmä ei kestä sitä, että kokeneita johtajia ohjataan pois työstään jonottamaan korkeakouluopintoihin, Karsio toteaa.
Alan veto- ja pitovoimaan panostettava
Varhaiskasvatuksessa on jo nyt jatkuva ja kasvava pula korkeakoulutetusta henkilöstöstä, ja alan vetovoima on heikentynyt 2020-luvulla. Talentian mukaan veto- ja pitovoiman parantamiseksi on panostettava työolosuhteisiin, työhyvinvointiin ja palkkaukseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän toimikausi oli 2.6.2025–31.1.2026. Työryhmän työn päätteeksi todettiin, että asiantuntijatahot ovat edelleen erimielisiä hallitusohjelman kirjauksen toteutustavasta.
Yhteistä esitystä ei syntynyt, eikä lopputulos siten mahdollistanut hallituksen esityksen valmistelua toimeksiannon mukaisesti.
– Työryhmän erimielisyydestä huolimatta vetoamme ministeriöön, että hallitusohjelmakirjaus toteutetaan, Karsio sanoo.
Yhteyshenkilöt
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Pohjois-Savon hyvinvointialueen kasvatus- ja perheneuvonnan Kuopion tiimi ja Hivpoint palkittiin sosiaalialan hyvinvoivina työpaikkoina4.3.2026 09:20:00 EET | Tiedote
KORJAUS AIEMPAAN TIEDOTTEESEEN: Toisen palkittavan työyhteisön tarkka nimi on Pohjois-Savon hyvinvointialueen kasvatus- ja perheneuvonta: Kuopion tiimi. Aiemmassa tiedotteessa luki virheellisesti Kuopion kasvatus- ja perheneuvonta. Sosiaalialan Hyvinvoiva työpaikka -palkinnon ovat saaneet Pohjois-Savon hyvinvointialueen kasvatus- ja perheneuvonnan Kuopion tiimi sekä Hivpoint. Palkinnon myöntää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
KUTSU MEDIALLE: Tervetuloa Sosiaalialan asiantuntijapäiville Tampere-talolle2.3.2026 15:48:19 EET | Tiedote
Sosiaalialalla tapahtuu – tule kuulemaan ja tapaamaan alan asiantuntijoita! Sosiaalialan asiantuntijapäivät järjestetään 3.–4.3.2026 Tampere-talolla, ja kutsumme median edustajat tutustumaan tapahtumaan.
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle viimein uusi työehtosopimus – lakot peruuntuvat27.2.2026 15:00:36 EET | Tiedote
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on syntynyt uusi työehtosopimus (tes). Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian hallitus hyväksyi sopimuksen 27.2.2026.
KUTSU MEDIALLE: Sosiaalialalla on uutisia – Tervetuloa Sosiaalialan asiantuntijapäiville Tampereelle24.2.2026 09:08:30 EET | Tiedote
Sosiaalialalla tapahtuu – tule kuulemaan ja tapaamaan alan asiantuntijoita! Sosiaalialan asiantuntijapäivät järjestetään 3.–4.3.2026 Tampere-talolla, ja kutsumme median edustajat tutustumaan tapahtumaan.
Talentialta uusi lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle23.2.2026 14:10:59 EET | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on tänään 23.2.2026 jättänyt uuden lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakkovaroitus koskee 51:tä Attendon, Mehiläisen ja Esperi Caren kohdetta ympäri maata.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme