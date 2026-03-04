Talentia: Menestyksekkäästi päiväkodin johtajina toimineiden ulossulkeminen johtajan tehtävistä olisi osaamispääoman tuhlausta

Tällä hetkelläkin sosionomi (YAMK) -tutkinto antaa sellaisenaan erinomaiset valmiudet päiväkodin johtamiseen. Päiväkodinjohtajan kelpoisuutta selvittäneen työryhmän toimeksiantona oli kuitenkin laatia ehdotus riittävistä yliopistossa suoritettavista lisäopinnoista päiväkodin johtajan kelpoisuuden saavuttamiseksi.



– Esitimme työryhmässä ensisijaisesti, että sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneiden osaaminen on ilman lisäopintoja riittävä. Sosionomi (YAMK) päiväkodin johtajakelpoisuuden etenemisen varmistamiseksi olimme kuitenkin lisäopintojen osalta valmiita kompromissiin. Ministeriön olisi mielestämme mahdollista edetä työryhmässä esitetyn vaihtoehdon pohjalta hallitusohjelmakirjauksen kanssa toteutusvaiheeseen, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Järjestö varoittaa, että alaa voi kohdata johtajapula, jos sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneet rajataan jatkossa päiväkodin johtotehtävien ulkopuolelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan päiväkodin johtajista on vuonna 2030 noin 1 400 henkilön vajaus. Ministeriö on viitannut vastauksessa kirjalliseen kysymykseen noin 6 000 kelpoiseen henkilöön, jotka työskentelevät muualla ja voisivat teoriassa siirtyä johtajatehtäviin.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämä arvio ei tarkoita, että nämä henkilöt haluaisivat siirtyä johtajiksi, että he olisivat alueellisesti siellä missä tarve on suurin tai että heidän johtamisosaamisensa olisi ajantasainen, Karsio sanoo.

– Osa valmistuneista jää opetustyöhön ja osa poistuu alalta kokonaan, jolloin johtajavaje voi jäädä merkittäväksi ja samalla opettajapula syventyä. Tästä syystä on käsittämätöntä, että sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneet, jotka ovat jo vuosikausia toimineet menestyksekkäästi päiväkodin johtajina jätettäisiin johtotehtävien ulkopuolelle, Karsio jatkaa.

Kokeneita päiväkodinjohtajia ohjataan pois työstään korkeakouluopintoihin

Talentia vetosi jo aiemmin maaliskuussa opetusministeri Anders Adlercreutziin, jotta varhaiskasvatuksen johtamisrakenne toteutettaisiin kestävällä, alueellisesti toimivalla ja osaamiseen perustuvalla tavalla.

Päiväkodin johtajana toimineelta edellytetään vuonna 2030 vuonna 2018 tehdyn lakimuutoksen myötä olevan suoritettuna yliopistolliset kasvatustieteelliset perus- ja aineopintokokonaisuudet (vähintään 60 op) tai vastaavat opinnot. Tämän hetken arvio on, että kelpoisuuden lakimuutoksen vuoksi 1.1.2030 menettää 300 sosionomitaustausta päiväkodin johtajaa.

Sosionomin tulee suorittaa nämä lisäopinnot, huolimatta siitä, että hänen tutkintoonsa sisältyy 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

– Järjestelmä ei kestä sitä, että kokeneita johtajia ohjataan pois työstään jonottamaan korkeakouluopintoihin, Karsio toteaa.

Alan veto- ja pitovoimaan panostettava

Varhaiskasvatuksessa on jo nyt jatkuva ja kasvava pula korkeakoulutetusta henkilöstöstä, ja alan vetovoima on heikentynyt 2020-luvulla. Talentian mukaan veto- ja pitovoiman parantamiseksi on panostettava työolosuhteisiin, työhyvinvointiin ja palkkaukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän toimikausi oli 2.6.2025–31.1.2026. Työryhmän työn päätteeksi todettiin, että asiantuntijatahot ovat edelleen erimielisiä hallitusohjelman kirjauksen toteutustavasta.

Yhteistä esitystä ei syntynyt, eikä lopputulos siten mahdollistanut hallituksen esityksen valmistelua toimeksiannon mukaisesti.

– Työryhmän erimielisyydestä huolimatta vetoamme ministeriöön, että hallitusohjelmakirjaus toteutetaan, Karsio sanoo.