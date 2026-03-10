Bergqvist: Nuorten paine kasvaa – suuri tarve työllisyystoimille

Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

11.3.2026

Tänään julkaistu Nuorisobarometri osoittaa selvästi, että työ on tällä hetkellä suurin nuorten kokemaa painetta aiheuttava tekijä. Peräti 70 prosenttia vastaajista kertoo olevansa huolissaan työnsaannista. Nuoret tuovat esiin myös vaikeudet ensimmäisen työpaikan löytämisessä sekä sen, ettei tutkinto enää takaa työpaikkaa. Kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist suhtautuu huoleen erittäin vakavasti.

–  Heikko työmarkkinatilanne on osunut nuoriin erityisen kovaa, ja tämä näkyy selvästi Nuorisobarometrissa. Emme voi ummistaa silmiämme korkealta nuorisotyöttömyydeltä ja sen aiheuttamalta huolelta, Bergqvist sanoo.

Samaan aikaan nuorten pessimismi tulevaisuutta kohtaan kasvaa. Barometrin mukaan 50 prosenttia vastaajista kertoo olevansa pessimistisiä tai erittäin pessimistisiä maailman tulevaisuuden suhteen. Tämä on dramaattinen kasvu vuoteen 2021 verrattuna, jolloin vastaava luku oli 28 prosenttia.

– Tämä on erittäin huolestuttavaa ja vahva varoitusmerkki koko yhteiskunnalle. Nuorten tulevaisuususkon vahvistamiseksi meidän tulee parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada työtä ja luoda turvallisuuden tunnetta tulevaisuutta kohtaan, Bergqvist sanoo.

Synkistä luvuista huolimatta barometri osoittaa myös valonpilkahduksia: peräti 81 prosenttia nuorista tavoittelee korkeakoulututkintoa.

– Jotta voimme parantaa nuorten mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille, tarvitsemme nyt erityisesti nuorille suunnattuja työllisyystoimia, Bergqvist sanoo. 

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää sekä talouskasvua että toimia, jotka kannustavat yrityksiä palkkaamaan nuoria. RKP tulee lähiaikoina esittelemään omat toimenpiteensä nuorten työllisyyden vahvistamiseksi.

