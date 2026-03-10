Bergqvist: Nuorten paine kasvaa – suuri tarve työllisyystoimille

Henriksson: Tarvitsemme toimivat sisämarkkinat – emme 27 erilaista säännöstöä! 10.3.2026 17:07:01 EET | Tiedote

– Aivan liian usein yritykset kohtaavat edelleen markkinoiden pirstoutumista, tarpeetonta hallinnollista taakkaa ja EU-sääntöjen puutteellista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Jos haluamme turvallisen ja vauraan tulevaisuuden Euroopassa, meidän on nyt saatettava EU:n sisämarkkinat valmiiksi, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).