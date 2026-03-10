Bergqvist: Nuorten paine kasvaa – suuri tarve työllisyystoimille
11.3.2026 15:56:05 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Tänään julkaistu Nuorisobarometri osoittaa selvästi, että työ on tällä hetkellä suurin nuorten kokemaa painetta aiheuttava tekijä. Peräti 70 prosenttia vastaajista kertoo olevansa huolissaan työnsaannista. Nuoret tuovat esiin myös vaikeudet ensimmäisen työpaikan löytämisessä sekä sen, ettei tutkinto enää takaa työpaikkaa. Kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist suhtautuu huoleen erittäin vakavasti.
– Heikko työmarkkinatilanne on osunut nuoriin erityisen kovaa, ja tämä näkyy selvästi Nuorisobarometrissa. Emme voi ummistaa silmiämme korkealta nuorisotyöttömyydeltä ja sen aiheuttamalta huolelta, Bergqvist sanoo.
Samaan aikaan nuorten pessimismi tulevaisuutta kohtaan kasvaa. Barometrin mukaan 50 prosenttia vastaajista kertoo olevansa pessimistisiä tai erittäin pessimistisiä maailman tulevaisuuden suhteen. Tämä on dramaattinen kasvu vuoteen 2021 verrattuna, jolloin vastaava luku oli 28 prosenttia.
– Tämä on erittäin huolestuttavaa ja vahva varoitusmerkki koko yhteiskunnalle. Nuorten tulevaisuususkon vahvistamiseksi meidän tulee parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada työtä ja luoda turvallisuuden tunnetta tulevaisuutta kohtaan, Bergqvist sanoo.
Synkistä luvuista huolimatta barometri osoittaa myös valonpilkahduksia: peräti 81 prosenttia nuorista tavoittelee korkeakoulututkintoa.
– Jotta voimme parantaa nuorten mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille, tarvitsemme nyt erityisesti nuorille suunnattuja työllisyystoimia, Bergqvist sanoo.
Työllisyysasteen nostaminen edellyttää sekä talouskasvua että toimia, jotka kannustavat yrityksiä palkkaamaan nuoria. RKP tulee lähiaikoina esittelemään omat toimenpiteensä nuorten työllisyyden vahvistamiseksi.
Yhteyshenkilöt
Sandra BergqvistKansanedustajaPuh:040 534 1108
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Bergqvist: Förslaget att lägga ner polisstationen i Kimito går emot regeringsprogrammet10.3.2026 18:06:45 EET | Pressmeddelande
Uppgifterna om att upp till 21 polisstationer eller verksamhetspunkter kan läggas ner väcker stor oro. Enligt uppgifter i medier överväger Polisstyrelsen att minska nätverket av polisstationer runt om i landet som en del av en översyn av polisens lokaler.
Bergqvist: Ehdotus Kemiön poliisiaseman lakkauttamisesta on hallitusohjelman vastainen10.3.2026 18:06:45 EET | Tiedote
Tiedot siitä, että jopa 21 poliisiasemaa tai toimipistettä saatetaan lakkauttaa, herättävät suurta huolta. Median mukaan Poliisihallitus harkitsee poliisiasemaverkoston supistamista osana poliisin toimitilojen tarkastelua.
Henriksson: Vi behöver en fungerande inre marknad – inte 27 olika regelverk!10.3.2026 17:07:01 EET | Pressmeddelande
– Alltför ofta möter företag fortfarande fragmentering, onödig administrativ börda och bristfällig tillämpning av EU-regler i medlemsstaterna. Om vi vill ha en trygg och välmående framtid i Europa måste vi nu fullborda EU:s inre marknad, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Henriksson: Tarvitsemme toimivat sisämarkkinat – emme 27 erilaista säännöstöä!10.3.2026 17:07:01 EET | Tiedote
– Aivan liian usein yritykset kohtaavat edelleen markkinoiden pirstoutumista, tarpeetonta hallinnollista taakkaa ja EU-sääntöjen puutteellista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Jos haluamme turvallisen ja vauraan tulevaisuuden Euroopassa, meidän on nyt saatettava EU:n sisämarkkinat valmiiksi, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Wickström: Passagerarrekord på kustbanan bevisar hur viktig den är10.3.2026 11:01:10 EET | Pressmeddelande
Trafikledsverket har publicerat information om hur passagerarmängden inom tågtrafiken utvecklades i fjol. När det gäller kustbanan kan man i statistiken se en markant ökning.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme