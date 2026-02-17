Lähi-idän kriisi vaarantaa lasten elämän, ruokaturvan ja koulutuksen

Lastenoikeus- ja humanitaarinen järjestö Plan International on syvästi huolissaan Iranissa ja Lähi-idässä laajenevasta konfliktista, joka vaarantaa siviilien, myös lasten, turvallisuuden. Kouluja on tuhottu, ja iranilaiseen tyttökouluun osuneessa iskussa kuoli arviolta 175 lasta ja opettajaa. Kriisin siviiliuhrien määrä on jo yli tuhat.

”Lapset eivät saa koskaan olla sodankäynnin kohteita”, sanoo Annukka von Kaufmann, Plan International Suomen ohjelmajohtaja.

Konflikti on levinnyt laajasti Lähi-idän alueelle. Planin työntekijät ja humanitaariset kumppanit Libanonissa, Syyriassa ja Gazassa ovat nähneet kriisin vakavat vaikutukset ja tarjoavat humanitaarista apua siviileille.

Libanonin koulut muuttuvat hätämajoituskeskuksiksi

Libanon on tällä hetkellä yksi kriisin pahiten koettelemista maista, sillä se on ollut 2. maaliskuuta lähtien ilmaiskujen kohteena. Maa kamppailee jo ennestään talouskriisin kanssa, ja konfliktin kärjistyminen on kasvattanut pakolaisten määrää ja humanitaarisia tarpeita. Jo ennen maaliskuuta kolme miljoonaa ihmistä oli Libanonissa humanitaarisen avun tarpeessa.

Arviolta 670 000 ihmistä on joutunut Libanonissa maansisäisiksi pakolaisiksi maaliskuun aikana. Heistä noin 120 000 on majoittunut hätämajoituskeskuksiin, joista suuri osa on valtion koulurakennuksia. Kouluopetus on keskeytynyt koko maassa.

Suomen Plan tekee Libanonissa humanitaarista työtä ulkoministeriön tuella. Tällä hetkellä kymmenestä Planin tukemasta koulusta jo viisi on jouduttu muuttamaan hätämajoituskeskuksiksi maansisäisille pakolaisille.

”Tiedämme, että koulunkäynnin jatkuminen kriisin keskellä on yksi lapsia parhaiten suojaavista asioista, koska koulupäivät luovat turvaa ja jatkuvuutta. Olemme erittäin huolissamme paitsi lasten turvallisuudesta myös kriisin psykososiaalisista vaikutuksista”, von Kaufmann sanoo.

”Tämä hätätilanne on traumaattinen erityisesti lapsille, tytöille ja nuorille naisille, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa hätämajoituksissa ja pakolaisina”, sanoo Alam Janbein, Plan Internationalin Libanonin ja Syyrian ohjelmajohtaja.

Osana hätäaputyötä Plan on jo jakanut Libanonissa 1 230 hygieniapakettia, 987 ruokapakettia ja käteisavustusta 241 kotitaloudelle. Plan valmistautuu myös jakamaan 1 500 perustarvikepakettia, jotka sisältävät muun muassa patjoja, peittoja ja tyynyjä yli 25 000 maansisäisen pakolaisen tukemiseksi.

Vaikutukset ulottuvat laajalle – humanitaarinen työ vaikeutuu

Suuri määrä libanonilaisia on paennut naapurimaahan Syyriaan, jossa 70 prosenttia väestöstä tarvitsi humanitaarista apua jo ennen nyt eskaloitunutta konfliktia. Syyriassa Plan jakaa ravintopakkauksia konfliktin vuoksi haavoittuvaan asemaan joutuneille perheille, erityisesti lapsille ja naisille. Suomen Plan on käynnistämässä Syyriassa ulkoministeriön tuella humanitaarista ohjelmaa, joka parantaa lastensuojelua ja koulutusta.

Gazan jo ennestään vakava tilanne vaikeutuu entisestään. Plan työskentelee paikallisten humanitaaristen kumppaneiden kanssa perustaakseen lisää yhteisökeittiöitä ja turvallisia tiloja, jotka tarjoavat lapsille psykososiaalista tukea, koulutusta ja virkistystoimintaa. Iranin iskujen aiheuttaman epävarmuuden keskellä on elintärkeää, että humanitaarisen avun pääsy Gazaan taataan.

Myös Sudanissa, Etelä-Sudanissa, Etiopiassa ja Somaliassa ennakoidaan merkittäviä epäsuoria seurauksia haavoittuviin väestöryhmiin. Polttoaine- ja rahtikustannusten nousu lisää humanitaarisen avun toimittamisen kustannuksia, mikä heikentää ruokaturvaa. Tilanne voi lisätä pakolaisten määrää ja ajaa perheitä haitallisiin selviytymisstrategioihin, esimerkiksi lapsiavioliittojen solmimiseen.

”Lähi-idän konflikti on erittäin monimutkainen, ja siihen liittyy useita osapuolia, intressejä ja kaunoja. Mutta yksi yhteinen nimittäjä on: siviilit ja lapset maksavat kovan hinnan”, sanoo Plan Internationalin aluejohtaja Hajir Maalim.

”Humanitaarista apua on lisättävä, jotta voimme täyttää ihmisten perustarpeet ja suojella haavoittuvien väestöryhmien ihmisarvoa ja tulevaisuutta. Vaadimme kaikkia sotivia osapuolia kunnioittamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta.”

