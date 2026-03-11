Norrback: Elinvoimainen maaseutu on ratkaisevan tärkeä koko Suomelle

Norrbackin mukaan maaseutu ei ole vain maantiedettä tai asukastiheyttä, vaan kyse on elinvoimasta, turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta. Maaseudulla tuotetaan ruokamme, ihmiset asuvat ja työskentelevät, ja siellä ylläpidetään monia yhteiskunnan kannalta keskeisiä toimintoja.

– Meille RKP:ssä on aina ollut selvää, että Suomi tarvitsee sekä vahvoja kaupunkeja että elinvoimaisen maaseudun. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus asua, elää ja tehdä työtä maaseudulla kaikkialla Suomessa, Norrback sanoo.

Puheenvuorossaan Norrback nosti erityisesti esiin koulutuskysymykset maaseudulla. Monien nuorten on peruskoulun jälkeen muutettava toiselle paikkakunnalle jatkaakseen opintojaan, eikä kustannuksista saa tulla estettä opiskelulle.

– Emme saa pakottaa nuoria ottamaan opintolainaa alaikäisinä suorittaakseen oppivelvollisuutensa. Tämä on otettava huomioon tulevassa opintotukiuudistuksessa, Norrback sanoo.

Norrback korosti myös paikallisen aktiivisuuden ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä maaseudulla. Vapaaehtoiset palokunnat ovat keskeisessä roolissa monissa paikallisyhteisöissä.

– Olemme iloisia siitä, että RKP onnistui estämään uudet vaatimukset, jotka olisivat voineet vaarantaa vapaaehtoisten palokuntien toiminnan. Niiden työ on ratkaisevan tärkeää turvallisuudelle monilla alueilla Suomessa, Norrback sanoo.