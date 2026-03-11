Norrback: Elinvoimainen maaseutu on ratkaisevan tärkeä koko Suomelle
11.3.2026 16:07:48 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) korosti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa maaseudun merkitystä koko Suomelle eduskunnan käsitellessä valtioneuvoston maaseutupoliittista selontekoa.
Norrbackin mukaan maaseutu ei ole vain maantiedettä tai asukastiheyttä, vaan kyse on elinvoimasta, turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta. Maaseudulla tuotetaan ruokamme, ihmiset asuvat ja työskentelevät, ja siellä ylläpidetään monia yhteiskunnan kannalta keskeisiä toimintoja.
– Meille RKP:ssä on aina ollut selvää, että Suomi tarvitsee sekä vahvoja kaupunkeja että elinvoimaisen maaseudun. Ihmisillä tulee olla mahdollisuus asua, elää ja tehdä työtä maaseudulla kaikkialla Suomessa, Norrback sanoo.
Puheenvuorossaan Norrback nosti erityisesti esiin koulutuskysymykset maaseudulla. Monien nuorten on peruskoulun jälkeen muutettava toiselle paikkakunnalle jatkaakseen opintojaan, eikä kustannuksista saa tulla estettä opiskelulle.
– Emme saa pakottaa nuoria ottamaan opintolainaa alaikäisinä suorittaakseen oppivelvollisuutensa. Tämä on otettava huomioon tulevassa opintotukiuudistuksessa, Norrback sanoo.
Norrback korosti myös paikallisen aktiivisuuden ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä maaseudulla. Vapaaehtoiset palokunnat ovat keskeisessä roolissa monissa paikallisyhteisöissä.
– Olemme iloisia siitä, että RKP onnistui estämään uudet vaatimukset, jotka olisivat voineet vaarantaa vapaaehtoisten palokuntien toiminnan. Niiden työ on ratkaisevan tärkeää turvallisuudelle monilla alueilla Suomessa, Norrback sanoo.
Yhteyshenkilöt
Anders NorrbackKansanedustajaPuh:050 514 4385
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Bergqvist: Ungas press ökar – stort behov av sysselsättningsåtgärder11.3.2026 15:56:05 EET | Pressmeddelande
Den färska Ungdomsbarometern som publicerades idag visar tydligt att arbete är den största orsaken till press bland unga idag. Hela 70 procent av de svarande uppger att de känner oro över att hitta ett jobb. De lyfter också fram svårigheterna med att få ett första arbete och att en examen inte längre är en garanti för en anställning. Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist tar oron på stort allvar.
Bergqvist: Nuorten paine kasvaa – suuri tarve työllisyystoimille11.3.2026 15:56:05 EET | Tiedote
Tänään julkaistu Nuorisobarometri osoittaa selvästi, että työ on tällä hetkellä suurin nuorten kokemaa painetta aiheuttava tekijä. Peräti 70 prosenttia vastaajista kertoo olevansa huolissaan työnsaannista. Nuoret tuovat esiin myös vaikeudet ensimmäisen työpaikan löytämisessä sekä sen, ettei tutkinto enää takaa työpaikkaa. Kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist suhtautuu huoleen erittäin vakavasti.
Bergqvist: Förslaget att lägga ner polisstationen i Kimito går emot regeringsprogrammet10.3.2026 18:06:45 EET | Pressmeddelande
Uppgifterna om att upp till 21 polisstationer eller verksamhetspunkter kan läggas ner väcker stor oro. Enligt uppgifter i medier överväger Polisstyrelsen att minska nätverket av polisstationer runt om i landet som en del av en översyn av polisens lokaler.
Bergqvist: Ehdotus Kemiön poliisiaseman lakkauttamisesta on hallitusohjelman vastainen10.3.2026 18:06:45 EET | Tiedote
Tiedot siitä, että jopa 21 poliisiasemaa tai toimipistettä saatetaan lakkauttaa, herättävät suurta huolta. Median mukaan Poliisihallitus harkitsee poliisiasemaverkoston supistamista osana poliisin toimitilojen tarkastelua.
Henriksson: Vi behöver en fungerande inre marknad – inte 27 olika regelverk!10.3.2026 17:07:01 EET | Pressmeddelande
– Alltför ofta möter företag fortfarande fragmentering, onödig administrativ börda och bristfällig tillämpning av EU-regler i medlemsstaterna. Om vi vill ha en trygg och välmående framtid i Europa måste vi nu fullborda EU:s inre marknad, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme