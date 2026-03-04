Fingrid uudistaa reservimarkkinoiden ja tasehallinnan tietojärjestelmän
11.3.2026 16:14:00 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Uusi markkinahallintajärjestelmä Mimosa korvaa vuoden 2027 aikana nykyisen pitkään käytössä olleen VAKSI‑alustan. Uudistuksen tavoitteena on vastata paremmin nopeasti muuttuvan toimintaympäristön, laajenevien reservimarkkinoiden sekä kasvavien käyttäjä- ja prosessivaatimusten tarpeisiin.
Energiamurros sekä reservimarkkinoiden kansainvälistyminen ja jatkuva kasvu asettavat tietojärjestelmille entistä monimutkaisempia vaatimuksia. Mimosan tarkoitus onkin tukea paremmin reservimarkkinoita, tasehallintaa sekä siirtoverkon hallintaa ja parantaa järjestelmien integroitavuutta, suorituskykyä ja kehitettävyyttä.
Mimosan käyttöönottoprojekti etenee kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön energiamarkkinoiden toiminnallisuudet (MARI & PICASSO) ja toisessa vaiheessa kapasiteettimarkkinat. Markkinatoimijoiden perehdytys ja testaus uudelle alustalle tehdään syksyn 2026 aikana ja alusta on tarkoitus ottaa operatiiviseen käyttöön liityttäessä eurooppalaiselle mFRR-energian kauppapaikalle (MARI) Q1/2027. Muun toiminnallisuuden osalta käyttöönotto tapahtuu aikaisintaan vuoden 2027 lopussa.
Fingrid toivottaa markkinatoimijat tervetulleeksi antamaan näkemyksiä ja palautetta uuden markkinahallintajärjestelmän toiminnollisuuksiin sekä käyttöönottoon liittyen oheisen kyselyn kautta: Mimosa-kysely
Lisätietoja:
Fingridin nettisivut: www.fingrid.fi/mimosa
Jatkuvasti päivitettävä sivu kehittäjäportaalissa: https://developers.fingrid.fi/mimosa
Sähköposti: mimosa@fingrid.fi
