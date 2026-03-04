Fingrid uudistaa reservimarkkinoiden ja tasehallinnan tietojärjestelmän

Energiamurros sekä reservimarkkinoiden kansainvälistyminen ja jatkuva kasvu asettavat tietojärjestelmille entistä monimutkaisempia vaatimuksia. Mimosan tarkoitus onkin tukea paremmin reservimarkkinoita, tasehallintaa sekä siirtoverkon hallintaa ja parantaa järjestelmien integroitavuutta, suorituskykyä ja kehitettävyyttä.

Mimosan käyttöönottoprojekti etenee kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön energiamarkkinoiden toiminnallisuudet (MARI & PICASSO) ja toisessa vaiheessa kapasiteettimarkkinat. Markkinatoimijoiden perehdytys ja testaus uudelle alustalle tehdään syksyn 2026 aikana ja alusta on tarkoitus ottaa operatiiviseen käyttöön liityttäessä eurooppalaiselle mFRR-energian kauppapaikalle (MARI) Q1/2027. Muun toiminnallisuuden osalta käyttöönotto tapahtuu aikaisintaan vuoden 2027 lopussa.

Fingrid toivottaa markkinatoimijat tervetulleeksi antamaan näkemyksiä ja palautetta uuden markkinahallintajärjestelmän toiminnollisuuksiin sekä käyttöönottoon liittyen oheisen kyselyn kautta: Mimosa-kysely





Lisätietoja:

Fingridin nettisivut: www.fingrid.fi/mimosa

Jatkuvasti päivitettävä sivu kehittäjäportaalissa: https://developers.fingrid.fi/mimosa

Sähköposti: mimosa@fingrid.fi