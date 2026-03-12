Kansainvälinen ryhmänäyttely Nykyaikaa etsimässä avaa EMMAn 20-vuotisjuhlavuoden

Nykyaikaa etsimässä on EMMAn näyttelysarja, joka tarkastelee aikamme keskeisiä ilmiöitä ja kysymyksiä. Tämän vuoden editio herättää katsojan pohtimaan omia kiinnittymisen paikkoja keskellä epävarmuuden ja muutosten aikakautta. Mukana on sekä katsojan ympäröiviä installaatioita että teoksia, jotka kutsuvat yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Yhdessä teokset muodostavat kokonaisuuden, joka kutsuu viipymään aistien ja kokemusten sekä teosten avaamien rinnakkaisten maailmojen äärelle.

“Museovieraat voivat syventyä meditatiiviseen harjoitukseen Marina Abramovićin osallistavassa teoksessa Counting the Rice, sulautua osaksi Kimsoojan yhteen tunnetuimpaan teokseen To Breathe, joka on nyt toteutettu dialogiin EMMAn arkkitehtuurin kanssa, sekä lumoutua Helen Pashgianin installaation hehkuvasta valosta, joka tuo kalifornialaisen auringon museon näyttelytilaan”, EMMAn intendentti Ingrid Orman kertoo.

Kimsooja, To Breathe (Hengittää), 2026. Taiteilijan omistuksessa © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Tarik Kiswanson, From the series Recall (Sarjasta Muistaa), 2020–2025. Useita omistajia ja Nest (Pesä), 2020. Taiteilijan omistuksessa © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Näyttelyn taiteilijat ovat: Marina Abramović, Haruka Kashima, Kimsooja, Tarik Kiswanson, Germaine Kruip, Ken Matsubara, Lydia Ourahmane, Helen Pashgian, Jani-Matti Salo, Danh Võ, WAUHAUS x Todellisuuden tutkimuskeskus (esitys Nurture), Ian Wilson ja Maaria Wirkkala. Osa teoksista on valittu Saastamoisen säätiön taidekokoelmasta. Lue lisää näyttelyn teoksista täällä.

“Avaamme EMMAn 20-vuotisjuhlavuoden näyttelyllä, joka heijastaa yhtä museon keskeisistä tehtävistä – tarjota merkityksellisiä kohtaamisia taiteen kautta. Nykyaikaa etsimässä luo museoon tilan, jossa katsojat voivat löytää erilaisia tapoja kokea yhteyttä itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan”, Orman jatkaa.

Jani-Matti Salo, Ajoittain, 2026. EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelma © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Haruka Kashima, Museum (Museo), 2021. (keskellä) ja Danh Võ, We the People (detail) (Me kansa [yksityiskohta]), 2011–2016. (oikealla) Saastamoisen säätiön taidekokoelma. © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Nykyaikaa etsimässä: Juurettomuudesta on esillä EMMAssa 14.3.2026–7.2.2027. Se kutsuu meitä juurtumaan edes hetkellisesti jaettuun kokemukseen nykyhetkestä. Näyttelyn on kuratoinut EMMAn intendentti Ingrid Orman sekä amanuenssit Laura Eweis ja Pernilla Wiik. Näyttelyn yleisöavajaisia vietetään perjantaina 13. maaliskuuta klo 17–20.

Näyttelysarjan nimi viittaa suomalaisen kirjailijan Olavi Paavolaisen vuonna 1929 julkaisemaan Nykyaikaa etsimässä -esseekokoelmaan, jossa hän pohti modernia identiteettiä ja kokemusta nopeasti muuttuvassa maailmassa. Sarjan aikaisemmat näyttelyt on nähty EMMAssa vuosina 2016 ja 2022.



Lämmin kiitos näyttelyn tukijoille: LähiTapiolalle, jonka lahjoitus on mahdollistanut Helen Pashgianin teoksen toteuttamisen, sekä Jane ja Aatos Erkon Säätiölle, jonka tuella toteutettiin Kimsoojan installaatio.

Helen Pashgian, Untitled (Lens), 2023. Courtesy of the Artist © Paula Virta / EMMA – Espoo Museum of Modern Art