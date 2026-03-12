Kansainvälinen ryhmänäyttely Nykyaikaa etsimässä avaa EMMAn 20-vuotisjuhlavuoden
12.3.2026 10:00:00 EET | EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Tiedote
Nykyaikaa etsimässä: Juurettomuudesta muuntaa EMMA – Espoon modernin taiteen museon näyttelysalit pysähtymisen, läsnäolon ja keskittymisen paikoiksi, joissa nousevat esiin kuulumisen ja juurettomuuden teemat. Näyttely tutkii taiteen keinoja auttaa meitä asettumaan maailmaan, joka on jatkuvassa liikkeessä. Kokonaisuus tuo yhteen installaatioita, eri aisteja herättäviä sekä osallistavia teoksia 13 keskeiseltä nykytaiteilijalta.
Nykyaikaa etsimässä on EMMAn näyttelysarja, joka tarkastelee aikamme keskeisiä ilmiöitä ja kysymyksiä. Tämän vuoden editio herättää katsojan pohtimaan omia kiinnittymisen paikkoja keskellä epävarmuuden ja muutosten aikakautta. Mukana on sekä katsojan ympäröiviä installaatioita että teoksia, jotka kutsuvat yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Yhdessä teokset muodostavat kokonaisuuden, joka kutsuu viipymään aistien ja kokemusten sekä teosten avaamien rinnakkaisten maailmojen äärelle.
“Museovieraat voivat syventyä meditatiiviseen harjoitukseen Marina Abramovićin osallistavassa teoksessa Counting the Rice, sulautua osaksi Kimsoojan yhteen tunnetuimpaan teokseen To Breathe, joka on nyt toteutettu dialogiin EMMAn arkkitehtuurin kanssa, sekä lumoutua Helen Pashgianin installaation hehkuvasta valosta, joka tuo kalifornialaisen auringon museon näyttelytilaan”, EMMAn intendentti Ingrid Orman kertoo.
Näyttelyn taiteilijat ovat: Marina Abramović, Haruka Kashima, Kimsooja, Tarik Kiswanson, Germaine Kruip, Ken Matsubara, Lydia Ourahmane, Helen Pashgian, Jani-Matti Salo, Danh Võ, WAUHAUS x Todellisuuden tutkimuskeskus (esitys Nurture), Ian Wilson ja Maaria Wirkkala. Osa teoksista on valittu Saastamoisen säätiön taidekokoelmasta. Lue lisää näyttelyn teoksista täällä.
“Avaamme EMMAn 20-vuotisjuhlavuoden näyttelyllä, joka heijastaa yhtä museon keskeisistä tehtävistä – tarjota merkityksellisiä kohtaamisia taiteen kautta. Nykyaikaa etsimässä luo museoon tilan, jossa katsojat voivat löytää erilaisia tapoja kokea yhteyttä itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan”, Orman jatkaa.
Nykyaikaa etsimässä: Juurettomuudesta on esillä EMMAssa 14.3.2026–7.2.2027. Se kutsuu meitä juurtumaan edes hetkellisesti jaettuun kokemukseen nykyhetkestä. Näyttelyn on kuratoinut EMMAn intendentti Ingrid Orman sekä amanuenssit Laura Eweis ja Pernilla Wiik. Näyttelyn yleisöavajaisia vietetään perjantaina 13. maaliskuuta klo 17–20.
Näyttelysarjan nimi viittaa suomalaisen kirjailijan Olavi Paavolaisen vuonna 1929 julkaisemaan Nykyaikaa etsimässä -esseekokoelmaan, jossa hän pohti modernia identiteettiä ja kokemusta nopeasti muuttuvassa maailmassa. Sarjan aikaisemmat näyttelyt on nähty EMMAssa vuosina 2016 ja 2022.
Lämmin kiitos näyttelyn tukijoille: LähiTapiolalle, jonka lahjoitus on mahdollistanut Helen Pashgianin teoksen toteuttamisen, sekä Jane ja Aatos Erkon Säätiölle, jonka tuella toteutettiin Kimsoojan installaatio.
Den internationella grupputställningen På spaning efter nutiden inleder EMMAs 20‑årsjubileum12.3.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
På spaning efter nutiden: Om rotlöshet förvandlar EMMA – Esbo moderna konstmuseums salar till platser för närvaro, koncentration och fördjupning, där teman kring tillhörighet och rotlöshet sätts i fokus. Utställningen undersöker konstens förmåga att hjälpa oss finna vår plats i en värld i ständig rörelse och bjuder in oss att dröja kvar i gränslandet mellan våra egna erfarenheter och de parallella världar som verken öppnar. Den samlar installationer, sinnliga och deltagande verk av 13 centrala samtidskonstnärer.
EMMA opens its 20th anniversary year with an international group exhibition In Search of the Present12.3.2026 10:00:00 EET | Press release
In Search of the Present: On Rootlessness transforms EMMA – Espoo Museum of Modern Art’s spacious galleries into places for reflection and sensory experience, in which notions around belonging and rootlessness are brought into focus. Bringing together installations, conceptual works and participatory pieces by 13 contemporary artists, the exhibition explores how art can offer moments of grounding and connection in the world that is in constant motion.
INBJUDAN till media: Pressvisning för utställningen På spaning efter nutiden: Om rotlöshet tors den 12 mars kl. 10 på EMMA27.2.2026 09:15:00 EET | Pressinbjudan
EMMA – Esbo moderna konstmuseum inleder sitt 20-årsjubileumsår med den internationella grupputställningen På spaning efter nutiden. Den tredje delen i utställningsserien fördjupar sig i konstens förmåga att hjälpa oss finna vår plats i en värld i ständig rörelse. Hjärtligt välkommen till pressvisningen! Flera av konstnärerna medverkar på plats.
KUTSU medialle: Nykyaikaa etsimässä: Juurettomuudesta -näyttelyn lehdistötilaisuus to 12.3. klo 10.00 EMMAssa27.2.2026 09:15:00 EET | Kutsu
EMMA – Espoo Modernin taiteen museon 20-vuotisjuhlavuosi käynnistyy kansainvälisellä Nykyaikaa etsimässä -ryhmänäyttelyllä. Näyttelysarjan kolmas editio tutkii taiteen keinoja auttaa meitä asettumaan maailmaan, joka on jatkuvassa liikkeessä. Lämpimästi tervetuloa näyttelyn lehdistötilaisuuteen! Osa taiteilijoista on paikalla tilaisuudessa.
INVITATION for media: Press Preview of In Search of the Present: On Rootlessness on Thu 12 March at 10:00 am at EMMA27.2.2026 09:15:00 EET | Press invitation
EMMA – Espoo Museum of Modern Art celebrates the inauguration of its 20th anniversary year with the opening of the international group exhibition In Search of the Present. The third edition of the exhibition series delves into art’s ability to ground us, even when the world we inhabit is in constant motion. You are warmly welcome to the press preview of the exhibition, with the opportunity to meet some of the participating artists.
