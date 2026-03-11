Natural Indigo Finland Oy on uusi Kestävät innovaatiot -kilpailun voittaja
11.3.2026 16:55:29 EET | Messukeskus | Tiedote
Natural Indigo Finland Oy on voittanut PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic -tapahtuman yhteydessä järjestetyn Kestävät innovaatiot -kilpailun. Yrityksen kehittämä teknologia muuntaa kahvipaahtimoiden hukkakahvin bioväreiksi. Voittaja palkittiin PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic 2026 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona 11.3.2026.
Innovaatio tarjoaa pakkausalalle kestävän, teollisesti skaalautuvan biovärivaihtoehdon, joka hyödyntää sivuvirtoja ja vähentää fossiilipohjaisten värien käyttöä. Innovaatiosta kehitetään kaupallisia sovelluksia yhteistyössä Meira / Massimo Zanetti Beverage -konsernin, Adara Pakkauksen, Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Siegwerkin kanssa, joka on yksi pakkausalan johtavista painovärien ja pinnoitteiden toimittajista maailmanlaajuisesti.
Kestävät innovaatiot -palkinnon otti vastaan Natural Indigo Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Ainasoja, joka myös pitchasi innovaation lavalla.
Tuomaristo perusteli valintaansa jo markkinoilla olevan tuotteen todistetulla kaupallisella toimivuudella, olemassa olevan arvoketjun hyödyntämisellä ja innovaation tuomalla vastuullisuushyödyllä painoväriteollisuuden liiketoimintaan.
Kilpailun finaalissa kisasivat kolme yritystä: Sumi Oy, Finbelt Oy ja Natural Indigo Finland Oy. Voittaja valittiin 11.3.2026 pidettyjen pitchausten pohjalta. Voittaja sai Suomen Messusäätiön lahjoittaman 5000 euron palkinnon.
Finbelt Oy esitteli finaalissa CaproCycle -ratkaisua, joka yhdistää mekaanisen ja kemiallisen kierrätyksen sekä vapauttaa monikerroksisen muovijätteen kiertotaloudellisen arvon. Sumi Oy osallistui kilpailuun älykkäällä SumiOn-raportointijärjestelmällä, joka uudistaa lakisääteisten pakkaustietojen raportointia.
Kilpailuehdotusten taso oli raadin jäsenten mukaan erittäin korkea. Kilpailussa oli tänä vuonna 15 innovaatiota. Joka toinen vuosi järjestettävässä kilpailussa etsitään pakkaus-, elintarvike- ja muovialojen kiinnostavimpia innovaatioita, joissa toteutuu kestävyyden näkökulma.
Kilpailuraadissa olivat mukana Juha Ala-Hiiro, johtaja asiantuntija, Teknisen Kaupan Liitto; Mirja Juslin, toimitusjohtaja, Muoviyhdistys; Vesa Kärhä, vanhempi neuvonantaja, Muoviteollisuus ry; Antro Säilä, toimitusjohtaja, Suomen Pakkausyhdistys ry ja Viivi Wanhalinna, toiminnanjohtaja, Elintarviketieteiden Seura.
PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic -messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 11.–12.3.2026 yhteistyössä Suomen Pakkausyhdistyksen, Muoviyhdistyksen, ja Kehittyvä elintarvike -lehden kanssa. Messukeskuksessa järjestetään samaan aikaan graafisen alan Sign, Print & Promotion -tapahtuma 11.–12.3.2026, horeca-alan ammattilaisten Gastro Helsinki 11.–12.3.2026 sekä digitaalisen kaupankäynnin uusi tapahtuma Click Commerce 11.–12.3.2026.
