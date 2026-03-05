Suomi käännekohdassa: yritysten investointivalmius korkealla, mutta poliittisen riskin koetaan kasvaneen

Invest in Finland, joka toimii osana Business Finlandia, ja Amcham Finland teettävät joka toinen vuosi yhdessä Investointibarometrin, jota varten haastateltiin 201 Suomessa kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavan yrityksen johtajaa. Nyt neljännen kerran toteutetun kyselyn tulokset ovat kahtiajakoiset: Suomen liiketoimintaympäristön kokonaisarvio on laskenut toista kertaa peräkkäin ja on nyt ennätysalhaisella tasolla 6,93/10,00. Silti Suomeen jo sitoutuneiden yritysten investointiaikeet ovat myönteisemmät kuin koskaan aiemmin: 54 % yrityksistä odottaa henkilöstömäärän kasvavan ja 44 % suunnittelee lisäävänsä TKI-panostuksiaan.

– Investointibarometrin tulokset kertovat, että investointipotentiaalia on runsaasti ja että Suomessa jo toimivat yritykset haluavat selvästi laajentaa investointejaan Suomessa. Suomen pitää nyt ottaa tästä mahdollisuudesta kiinni, sillä kansainvälinen kilpailu uusista investoinneista kiristyy. On puututtava toimintaympäristön haasteisiin ja jatkettava työtä investointien edistämiseksi, jotta aikeet muuttuvat toteutuneiksi investoinneiksi. Oikeiden toimenpiteiden tekeminen juuri nyt on keino varmistaa Suomen tuleva talouskasvu, toteaa Business Finlandin kasvupalveluista vastaava johtaja Mirja Kaarlela.

Ulkomaisomisteiset yritykset ovat Suomen talouden kulmakivi: ne muodostavat vain 1 %:n kaikista yrityksistä, mutta työllistävät 23 % yksityisen sektorin työvoimasta ja maksavat 22 % kaikesta yhteisöverosta. Isot ulkomaisomisteiset yritykset ovat vielä myönteisempiä tulevaisuuden suhteen, niistä jopa 49 % suunnittelee lisäävänsä TKI-panostuksiaan seuraavan kahden vuoden aikana.

– On olennaisen tärkeää, että Suomi jatkaa ulkomaisten yritysten kannalta houkuttelevan TKI-ekosysteemin rakentamista. Ulkomaisomisteiset yritykset vastaavat lähes kolmanneksesta yksityisen sektorin TKI-menoista, mikä tekee niiden toimintaedellytysten turvaamisesta välttämätöntä Suomen 4 %:n TKI-tavoitteen saavuttamiseksi. Ulkomaisomisteisten yritysten toimintaedellytyksiä tukevat toimet tukevat automaattisesti myös suomalaisomisteisia yrityksiä, Mirja Kaarlela jatkaa.

Poliittinen riski kasvaa, palkkausaikeet romuttuvat osaajapulaan

Tutkimuksen mukaan Suomen vahvuuksia ovat yhä vakaus, päästötön ja edullinen energia, digitaalinen infrastruktuuri, yhteiskunnan resilienssi ja elämänlaatu. Koetut haasteet kulminoituvat poliittiseen riskiin, sillä peräti 60 % yritysjohtajista arvioi Suomen poliittisen riskin kasvaneen viimeisen kahden vuoden aikana.

– Erityisen huolestuttavaa on, että ulkomaisomisteiset yritykset näkevät riskin kasvun huomattavasti voimakkaampana kuin kotimaiset toimijat. Haaste liittyy ennen muuta ennakoitavuuteen: investointeja tehtäessä on voitava luottaa siihen, että sääntely ja työmarkkinaolosuhteet pysyvät vakaina yli hallituskausien, toteaa Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson.

Osaajapula on kriittinen este investoinneille. Vaikka 80 % pitää suomalaista osaamistasoa vetovoimatekijänä, vain 16 % pitää osaajien saatavuutta varsinaisena vahvuutena. Vaikka yrityksillä on selkeä aikomus palkata, osaamisen kohtaanto-ongelma on ilmeinen. Barometrin mukaan suurin vaje on suorittavan työn osaajista, jonka peräti 20 % vastaajista nimeää merkittäväksi hidasteeksi. Jotta yritysten investointihalukkuus toteutuisi, Suomen on kyettävä takaamaan yrityksille riittävä ja ennakoitava tulevaisuuden osaajien saatavuus kaikilla koulutusasteilla.

Lupaprosessien toimivuus on erittäin tärkeä 57 %:lle kaikista vastaajista, mikä on huomattavasti suurempi osuus kuin edellisessä tutkimuksessa jossa luku oli 46 %. Vain 14 % yrityksistä pitää lupaprosesseja merkittävänä vahvuutena. Lupaprosessien hitaus jarruttaa erityisesti teollisuutta, jossa 72 % vastaajista pitää lupien toimivuutta erittäin tärkeänä, mutta vain 11 % näkee sen nykyisellään vahvuutena.

– Lupajärjestelmän pullonkaulat aiheuttavat Suomelle investointien menetyksiä. Amchamin ehdotukset maankäytön suunnittelun ja lupien välissä olevien hidasteiden poistamiseksi voisivat nopeuttaa prosesseja jopa kahdella vuodella, mutta nykytilanteen perusteella vaikuttaa siltä, ettei hallitus aio poistaa näitä esteitä riittävän nopeasti, Alexandra Pasternak-Jackson sanoo.

Yksi barometrin merkittävistä havainnoista on, että ulkomaisomisteiset yritykset pitävät Suomen ilmastopolitiikkaa tärkeämpänä kuin suomalaisyritykset. Monet kansainväliset sijoittajat valitsevat Suomen juuri sen kestävyyteen perustuvan toimintaympäristön vuoksi ja suuret politiikkamuutokset voivat heikentää tätä kilpailuetua.

Aula Research keräsi aineiston 201 yritysjohdon edustajalta, jotka edustivat tasapuolisesti suomalaisia ja ulkomaisessa omistuksessa olevia yrityksiä ajanjaksolla 17. marraskuuta – 12. joulukuuta 2025. Lähes puolella yrityksistä liikevaihto ylittää 20 miljoonaa euroa, ja 42 % toimii Helsingin ja Uudenmaan ulkopuolella. Tavoitteena oli selvittää Suomen investointitoimintaympäristön keskeisiä vahvuuksia, heikkouksia, riskejä ja mahdollisuuksia. Investointibarometri mittaa sijoittajien luottamusta Suomeen ja nostaa esiin toimenpiteitä, joilla Suomi voi vahvistaa asemaansa kilpailukykyisenä investointikohteena tulevina vuosina. Suomalaisilla ja ulkomaisilla yrityksillä on eroja siinä, millaisena ne kokevat Suomen liiketoimintaympäristön. Tutkimuksen voi ladata kokonaisuudessaan alta.

Yhteyshenkilöt



Mirja Kaarlela

Senior Director, Growth Services

Business Finland

p. 050 5577 643

mirja.kaarlela@businessfinland.fi

Salla Salovaara

Head of International PR and Media

Business Finland

p. 040 526 0100

salla.salovaara@businessfinland.fi

Alexandra Pasternak-Jackson, CEO

Amcham Finland

p. 045 1366 303

alexandra.pasternak-jackson@amcham.fi