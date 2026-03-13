Siltalan kevään hienot käännösromaanit

Maylis de Kerangalin Jälkimaininkeja-romaanin alussa löytyy ruumis Le Havren rannalta. Tunnistamattoman miehen taskussa on elokuvalippu, johon on kirjoitettu puhelinnumero. Kun nainen saa soiton poliisilta, hän lähtee tunnistamaan ruumista lapsuutensa ja nuoruutensa kaupunkiin. Le Havre onkin paitsi romaanin tapahtumapaikka myös keskeinen hahmo.

Rytmikkäässä, runollisessa romaanissa aaltoilevat sekä päähenkilön lapsuus- ja nuoruusmuistot, kadonnut rakkaus että suuren satamakaupungin kuohuva historia.

Maylis de Kerangal (s. 1967) on on Ranskan palkituimpia ja kiitetyimpiä kaunokirjailijoita. Häneltä on suomennettu aiemmin kolme romaania: Haudataan kuolleet, paikkaillaan elävät (2016), Maailma käden ulottuvilla (2019) sekä Sillan synty (2022).

Suomennos Ville Keynäs ja Anu Partanen.

Suomalaislukijoiden suureksi suosikiksi jo ensimmäisellä suomennetulla Illallinen-romaanillaan noussut hollantilainen Herman Koch on paitsi kotimaansa suosituimpia kirjailijoita, myös suuren kansainvälisen menestyksen saavuttanut tekijä. Koch on maassaan myös tunnettu näyttelijä ja käsikirjoittaja.

Satiirisessa Vankiloma-rikosromaanissa kansainvälinen menestyskirjailija Simon Hanson kutsutaan vieraaksi vankilan kirjakerhoon. Vierailun jälkeen hän saa tekstejä luettavaksi Derek L. -nimiseltä kovan luokan rikolliselta. Hanson tunnistaa heti kirjallisen lahjakkuuden ja lähettää tarinakokoelman nimeltä Ulkoilualue kustantamoon, joka päättää julkaista tekstit.

Derek L. saa luvan osallistua kirjansa julkistamistilaisuuteen, mutta vain sillä ehdolla, että asuu vankilomapäivänsä Hansonin ja tämän poliisivaimon luona. Mikä voisikaan mennä pieleen?

Suomennos Mari Janatuinen.

Ben Lernerin pienoisromaani Puhtaaksikirjoitus pohtii sitä, miten uudet teknologiat muuttavat suhteitamme muihin ihmisiin ja omaan itseemme. Samalla se on romaani sukupolvien välisestä yhteydestä; lapsista ja vanhemmista keskellä palavaa maailmaa. Ennen kaikkea teos on puolustuspuheenvuoro painetulle sanalle ja kaunokirjallisuudelle.

Romaanillaan Lerner näyttää, että taide pystyy asioihin, joihin puhelimesi ei pysty.

Ben Lerner (s. 1979) on ylistetty ja palkittu yhdysvaltalainen runoilija ja prosaisti. Häneltä on aiemmin julkaistu suomeksi romaanit Lähtö Atochan asemalta (2017) ja Topekan koulu (2020).

Suomennos Markku Päkkilä

Kun kuusivuotias Marissa menettää äitinsä, hän muuttaa meribiologi-isänsä kanssa asumaan pienelle saarelle Andamaanienmerelle Thaimaan rannikolle. Yhdessä parhaan ystävänsä Ariellen kanssa he tutkivat saaren rantojen ja koralliriuttojen hauraita ihmeitä.

Tapaninpäivänä 2004 Intian valtameren tsunami iskee maihin, ja ensimmäinen aalto tempaa tytöt mukaansa.

Kahdeksan vuotta myöhemmin Marissa asuu New Yorkissa. Kaupungin valmistautuessa hurrikaani Sandyn tuloon Marissa joutuu kohtaamaan uudelleen nuoruutensa trauman.

Tara Menon on englannin kielen apulaisprofessori Harvardin yliopistossa. Menon syntyi Intiassa, kasvoi Singaporessa ja asuu nykyään Yhdysvalloissa. Upoksissa on hänen esikoisromaaninsa. Romaanin käännösoikeudet on myyty yli 30 maahan.

Suomennos Kaisa Kattelus

Helsinki Lit -tapahtumassa Menon esiintyy 23.5.

Aiemmin keväällä ovat käännösromaaneista ilmestyneet jo Guillaume Musson Seinen tuntematon ja Philippe Collinin Ritzin baarimestari.