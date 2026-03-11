SDP EDUSKUNTA

SDP:n Niina Malm ja Demarinuorten Emilia Kangaskolkka: Nuorten tulevaisuus ei kestä lisää työelämän epävarmuutta

11.3.2026 17:23:17 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Nuorisobarometri 2025 kertoo selvästi, mistä nuoret ovat juuri nyt huolissaan: työelämästä. Julkaistun nuorisobarometrin mukaan eniten maailmanpoliittisen tilanteen ohella huolta kannetaan työllistymisestä. Samalla kuitenkin nuorten tyytyväisyys omaan elämään on romahtanut. Barometrin mukaan töiden tekeminen on edelleen nuorille tärkeä tapa kiinnittyä yhteiskuntaan.

Orpon-Purran hallitus on laiminlyönyt nuorten tulevaisuuden leikkaamalla ammatillisesta koulutuksesta, työelämän turvasta ja uudelleenkouluttautumisen mahdollisuuksista  samalla kun massatyöttömyyden on annettu ryöpsähtää Euroopan surkeimmalle tolalle. Samaan aikaan työntekijän asemaa heikennetään systemaattisesti. Tällaisella kehityksellä synnytämme kokonaisia nuoria sukupolvia, joiden ansio- ja varallisuuskehitykseen jää pysyvä  lovi heikoista asemasta työmarkkinoilla, jota ei edes talouden paremmat päivät korjaa. 

– Viime vuosikymmeninä työelämän joustot ovat tarkoittaneet liian usein epävarmuuden kasvattamista työmarkkinoilla juuri nuorten aikuisten kautta: määräaikaisuuksia, osa-aikaisuutta, keikkatyötä ja alustatalouden malleja, joissa työntekijän turva jää heikoksi. Nuoret ovat olleet usein tämän kehityksen ensimmäisiä kohteita eivätkä nämä työelämän heikennykset suinkaan ole poistuneet taloustilanteen parantuessa, linjaa SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm. 

Kun työtä ei ole riittävästi tai sen jatkuvuudesta ei ole varmuutta, lykkääntyvät myös elämän suuret päätökset: perheen perustaminen, oman asunnon hankinta ja varallisuuden kerryttäminen. Nuorten haaveet eivät ole kuitenkaan tilastojen mukaan muuttuneet, mutta usko sosiaaliseen nousuun on koetuksella.

– Myös Suomen tulevaisuus ratkaistaan siinä, kuinka hyvin nuoret pääsevät kiinni työelämään. Jokainen työelämään kiinnittynyt nuori vahvistaa veropohjaa, turvaa eläkejärjestelmää ja rakentaa yhteiskunnan osaamispohjaa. Siksi nuorten työmarkkina-asemaa ei saa käsitellä irrallisena tai yksittäinen nuorisopoliittisena kysymyksenä vaan se muodostaa koko maan tulevaisuuden menestyksen edellytykset, päättää Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka. 

