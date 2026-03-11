Markus Rydenfelt on Pizzamestari 2026 – friteerattu pizza yllätti tuomariston
11.3.2026 18:23:09 EET | Messukeskus | Tiedote
Markus Rydenfeltin frittipizza vei voiton, kun Suomen parhaat pizzantekijät kohtasivat Pizzamestari-kilpailussa Gastro Helsinki 2026 -messuilla.
Pizzamestari 2026 -finaali käytiin keskiviikkona 11.3. Gastro Helsinki -messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Tiukka ja taitoa vaativa kilpailu kokosi yhteen maamme taitavimmat pizzantekijät.
Finaalin voitti joensuulainen Markus Rydenfelt. Hän omistaa Soossi Cocktails & Pizza -ravintolan yhdessä kolmen yhtiökumppaninsa kanssa. Voitto tuli harvinaisella herkulla: friteeratun pizzapohjan päällä oli tuoretta kirsikkatomaattia, paljon yrttejä, juustoa ja sitruunaa.
”Oli vaikeaa ajatella pizzaa uudella tavalla. Ajatus frittipizzasta syntyi, kun paistoin kotona pizzapohjaa paistinpannulla. Mietin, että tässä on ehkä jotain, mitä voisin työstää eteenpäin”, Markus Rydenfelt kertoo.
Tuomaristo arvosti erityisesti voittajan kekseliäisyyttä ja luovaa valmistustapaa – friteerattu pizzapohja oli täysin uutta ja yllättävää.
”Päivä oli upea. Kisassa oli innovatiivisia valmistustapoja ja upeita makuja. Markuksen rapea frittipitsa oli rohkea ja maukas. Olimme yksimielisiä voittajasta”, päätuomari, Arla Pron Global Culinary Lead Jason Calcutt kommentoi.
Kilpailu oli avoin kaikille ammatikseen ruokaa valmistaville. Rydenfeltin lisäksi finaaliin eteni kolme kilpailijaa: Harvey Sacdalan (Old Captain Helsinki, Helsinki), Niklas Merkell (Etelä-Haagan Kotipizza, Helsinki) ja Luca Negri (Pizzeria Da Andrea, Helsinki).
Pizzamestari-kilpailun järjestävät Food Camp Finland ja Arla kumppaneinaan Kespro, Myllärin, Electrolux Professional, Nonna’s, Medanta ja E. Ahlström.
"Tällaista pizzataituruutta ja luovuutta on todella ilo seurata. Pizzamestari-kilpailu on hieno kunnianosoitus pizzantekijöiden erikoisosaamiselle – onhan pizzalla aivan erityinen asema ruokailukulttuurissamme. Kilpaileminen on tärkeää, se vie koko alaamme eteenpäin”, Food Campin toimitusjohtaja Riikka Kannas sanoo.
Pizzamestari-kilpailulla on jo vakiintunut asema pizzanvalmistuksen huippujen mittelönä. Vuonna 2021 kilpailun voitti Ryan Michael Rodrigo (Story Restaurant Kamppi, Helsinki), 2019 voittajaksi valittiin Miguel Papaianni (Capperi, Helsinki) ja 2017 voiton vei Davide Sindoni (Sergio's, Turku).
Lisätietoja:
Riikka Kannas, toimitusjohtaja, Food Camp
riikka.kannas@foodcampfinland.fi, +358 40 354 6331
Food Camp Finland on helsinkiläinen ruoka-alan yritys, jonka ydinliiketoimintaa ovat laadukkaat Gastro Catering -palvelut, ruokailuun liittyvien tapahtumien järjestäminen sekä ravintola HSS Paviljongin ja kahden laadukkaan lounasravintolan, Maritorin ja Kitchen 1649:n, operointi. Lisäksi Food Campilla on kaksi omaa tapahtumatilaa: Kansallissali Aleksanterinkadulla ja Villa Ivan Falin meren rannalla Vuosaaressa.
Helsingin Messukeskuksessa järjestettävä Gastro Helsinki on horeca-alan johtava kotimainen ammattitapahtuma. Se tuo yhteen ravintola-, hotelli- ja elintarvikealan ammattilaiset, päättäjät ja tulevaisuuden tekijät kahdeksi tiiviiksi päiväksi tutustumaan alan kehitykseen, verkostoihin ja innovaatioihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti KarjunenBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
