Markus Rydenfelt on Pizzamestari 2026 – friteerattu pizza yllätti tuomariston

Pizzamestari 2026 -finaali käytiin keskiviikkona 11.3. Gastro Helsinki -messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Tiukka ja taitoa vaativa kilpailu kokosi yhteen maamme taitavimmat pizzantekijät.

Finaalin voitti joensuulainen Markus Rydenfelt. Hän omistaa Soossi Cocktails & Pizza -ravintolan yhdessä kolmen yhtiökumppaninsa kanssa. Voitto tuli harvinaisella herkulla: friteeratun pizzapohjan päällä oli tuoretta kirsikkatomaattia, paljon yrttejä, juustoa ja sitruunaa.

”Oli vaikeaa ajatella pizzaa uudella tavalla. Ajatus frittipizzasta syntyi, kun paistoin kotona pizzapohjaa paistinpannulla. Mietin, että tässä on ehkä jotain, mitä voisin työstää eteenpäin”, Markus Rydenfelt kertoo.

Tuomaristo arvosti erityisesti voittajan kekseliäisyyttä ja luovaa valmistustapaa – friteerattu pizzapohja oli täysin uutta ja yllättävää.

”Päivä oli upea. Kisassa oli innovatiivisia valmistustapoja ja upeita makuja. Markuksen rapea frittipitsa oli rohkea ja maukas. Olimme yksimielisiä voittajasta”, päätuomari, Arla Pron Global Culinary Lead Jason Calcutt kommentoi.

Kilpailu oli avoin kaikille ammatikseen ruokaa valmistaville. Rydenfeltin lisäksi finaaliin eteni kolme kilpailijaa: Harvey Sacdalan (Old Captain Helsinki, Helsinki), Niklas Merkell (Etelä-Haagan Kotipizza, Helsinki) ja Luca Negri (Pizzeria Da Andrea, Helsinki).

Pizzamestari-kilpailun järjestävät Food Camp Finland ja Arla kumppaneinaan Kespro, Myllärin, Electrolux Professional, Nonna’s, Medanta ja E. Ahlström.

"Tällaista pizzataituruutta ja luovuutta on todella ilo seurata. Pizzamestari-kilpailu on hieno kunnianosoitus pizzantekijöiden erikoisosaamiselle – onhan pizzalla aivan erityinen asema ruokailukulttuurissamme. Kilpaileminen on tärkeää, se vie koko alaamme eteenpäin”, Food Campin toimitusjohtaja Riikka Kannas sanoo.

Pizzamestari-kilpailulla on jo vakiintunut asema pizzanvalmistuksen huippujen mittelönä. Vuonna 2021 kilpailun voitti Ryan Michael Rodrigo (Story Restaurant Kamppi, Helsinki), 2019 voittajaksi valittiin Miguel Papaianni (Capperi, Helsinki) ja 2017 voiton vei Davide Sindoni (Sergio's, Turku).

