Huvila & Huussi esittelee Nelli Matulan perheen mökin valtavan muutoksen – uskomaton lopputulos: ”Kylmikset, kylmikset!”

Huvila & Hussissa nähdään jälleen uskomattomia muutoksia suomalaisten kesämökeillä ja annetaan remontointi-ideoita sisälle sekä puutarhaan. Ohjelman juontajana nähdään vuoden mökkeilijäksikin valittu Marja Hintikka.

Perinteisten mökkikohteiden lisäksi ohjelmassa nähdään muun muassa trendikäs hyötypuutarha, upea lampi, vanhan huvilan keittiömuutos, saarikohteita ja junan vaunu.

Mökkien sisämuutoksia ovat luomassa sisustusarkkitehti Mikko Vesanen ja sisustussuunnittelija Maru Hautala, remontteja toteuttaa Ville Rintala Rintalan Rakennus- ja remonttipalvelu Oy:stä.

Pihakohteiden upeita muutoksia puolestaan suunnittelee Laura Moilasen lisäksi uusi kasvo Christina Walden, piharemonteista vastaavat Mika Roos MR pihat Oy:stä sekä Sanna Moilanen Toivepiha Oy:stä.

Kauden avausjaksossa päästään toteuttamaan suuri muutosremontti muusikko Nelli Matulan perheen saaristomökkiin. Jaksossa Nelli ja hänen vanhempansa Reetta ja Jukka kertovat yhdeksi muutostoiveekseen vanhan saunan muuttamisen makuuhuoneeksi.

– Olen yrittänyt mallata, josko tuonne mahtuisi patja. Ei mahdu mitenkään päin, Nelli sanoo sisustusarkkitehti Mikolle.

Sauna on haaste myös Mikolle.

– Sanoisin, että suurin haaste tässä vaiheessa on uuden makuuhuoneen suunnittelu ja miten se liitetään nykyiseen rakennukseen. Sehän on nyt tilana tuo vanha sauna, sinne on kuljettu ulkokautta. Silmämääräisesti se on aika kapea tila. Sänky vie aika paljon tilaa. Sinne toivottiin kaappia ja muuta oleskelutilaa, niin sen mitoitus voi olla haastavaa, Mikko pohtii kokonaisuutta.

Mikko aloittaa suuren muutosurakan ammattilaistiimin kanssa. Lopulta Matulat pääsevät näkemään muutokset omin silmin. Vanhan saunan muuttuminen makuuhuoneeksi saa koko perheen haukkomaan henkeä.

– Ihana! Katso tuota sänkyä, Nelli huudahtaa heti.

– Kylmikset, kylmikset, kylmikset! isä Jukka huutaa perään.

Nelli katselee ympärilleen ja pohtii, miten kaikki on saatu mahtumaan tilaan niin hyvin.

– Eli tästä siirrettiin seinää? hän kysyy Mikolta.

– Hieman, joo, Mikko sanoo.

Nelli kiinnittää huomiota makuuhuoneen pieniin yksityiskohtiin.

– Ne posliiniset ovenkahvat. Se messinkinen sängynpääty, joka on kierrätystä ja vanhana löydetty. Tämä on niin täydellinen, hän sanoo ja juoksee halaamaan Mikkoa.

Huvila & Huussi Ruudussa ja Nelosella maantaisin 16. maaliskuuta alkaen.

