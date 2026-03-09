Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 11.3.2026
11.3.2026 19:35:54 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Pohjois-Tapiolan koulussa järjestetään ilmaisutaitopainotettua opetusta 7. luokalla lukuvuonna 2026–2027. Kasvun ja oppimisen lautakunta on päättänyt, että jos tiettyyn painotettuun opetukseen valittavissa olevien määrä on 14-17 oppilasta, tuodaan ryhmän perustaminen lautakunnalle erikseen päätettäväksi. Pohjois-Tapiolan koulun ilmaisutaitopainotettuun opetukseen on valittavissa 15 hakijaa, joten lautakunnan tulee päättää opetuksen järjestämisestä.
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti perustaa Keran koulun johtokunnan 1.8.2026 alkaen, ajalle 1.8.2026 - 30.9.2027. Aiemmin Kasvun ja oppimisen lautakunta on päättänyt Keran yläkoulun perustamisesta syyslukukauden 2026 alusta alkaen.
Lautakunta sai selostuksen kasvot peittävän vaatetuksen yleisyydestä ja siihen liittyvistä ohjeistuksista Espoossa.
Yhteyshenkilöt
Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen johtaja, p. 046 8773216, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 09 81623300, ulla.lehtonen@espoo.fi
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.
