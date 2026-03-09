Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 11.3.2026

11.3.2026 19:35:54 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Pohjois-Tapiolan koulussa järjestetään ilmaisutaitopainotettua opetusta 7. luokalla lukuvuonna 2026–2027. Kasvun ja oppimisen lautakunta on päättänyt, että jos tiettyyn painotettuun opetukseen valittavissa olevien määrä on 14-17 oppilasta, tuodaan ryhmän perustaminen lautakunnalle erikseen päätettäväksi. Pohjois-Tapiolan koulun ilmaisutaitopainotettuun opetukseen on valittavissa 15 hakijaa, joten lautakunnan tulee päättää opetuksen järjestämisestä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti perustaa Keran koulun johtokunnan 1.8.2026 alkaen, ajalle 1.8.2026 - 30.9.2027. Aiemmin Kasvun ja oppimisen lautakunta on päättänyt Keran yläkoulun perustamisesta syyslukukauden 2026 alusta alkaen.

Lautakunta sai selostuksen kasvot peittävän vaatetuksen yleisyydestä ja siihen liittyvistä ohjeistuksista Espoossa.

Yhteyshenkilöt

Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen johtaja, p. 046 8773216, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 09 81623300, ulla.lehtonen@espoo.fi

