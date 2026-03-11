Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Piianpuiston koulukampuksen asemakaavan muutoksen Malminkartanossa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11. maaliskuuta muun muassa Malminkartanon Piianpuiston koulukampuksen asemakaavan muutoksen ja käsitteli aloitteita.

Valtuutettuja kaupunginvaltuuston kokouksessa.
Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui keskiviikkona 11. maaliskuuta. Sakari Röyskö

Malminkartanon kaavaratkaisu koskee Piianpuistoa ja sen viereisiä koulu- ja päiväkotitontteja. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen koulurakennuksen säilyttämisen ja siihen kytkeytyvän uuden laajennusosan, uuden kirjaston ja teemaleikkipuiston rakentamisen. Rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas Monitoimitalo Puustelli säilytetään.

Kaavaratkaisu on tehty, jotta kouluille saadaan uudet tilat ja varmistetaan historiallisten rakennusten säilyminen. Keskeisenä tavoitteena on saada Malminkartanoon uusi kirjastorakennus. Lisäksi teemaleikkipuisto tuo Malminkartanoon paikan, jonne voidaan tulla kauempaakin.

Talin jalkapallohallia korjataan ja laajennetaan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Talin jalkapallohallin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman.

Hankkeessa toteutetaan Talin jalkapallohallin laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus ja laajennustyö. Enimmäishinta ilman arvonlisäveroa on noin 13 615 000 euroa heinäkuun 2025 kustannustasossa.

Valtuuston käsittelyssä aloitteita

Kaupunginvaltuuston käsittelyssä oli myös Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite Alfa-PVP:n aiheuttamaan kriisiin vastaamisesta ja päihdepalveluiden vahvistamisesta Helsingissä sekä muita valtuutettujen aloitteita.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjojen sivulla.

