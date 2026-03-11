Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Piianpuiston koulukampuksen asemakaavan muutoksen Malminkartanossa
11.3.2026 21:58:49 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11. maaliskuuta muun muassa Malminkartanon Piianpuiston koulukampuksen asemakaavan muutoksen ja käsitteli aloitteita.
Malminkartanon kaavaratkaisu koskee Piianpuistoa ja sen viereisiä koulu- ja päiväkotitontteja. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen koulurakennuksen säilyttämisen ja siihen kytkeytyvän uuden laajennusosan, uuden kirjaston ja teemaleikkipuiston rakentamisen. Rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas Monitoimitalo Puustelli säilytetään.
Kaavaratkaisu on tehty, jotta kouluille saadaan uudet tilat ja varmistetaan historiallisten rakennusten säilyminen. Keskeisenä tavoitteena on saada Malminkartanoon uusi kirjastorakennus. Lisäksi teemaleikkipuisto tuo Malminkartanoon paikan, jonne voidaan tulla kauempaakin.
Talin jalkapallohallia korjataan ja laajennetaan
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Talin jalkapallohallin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman.
Hankkeessa toteutetaan Talin jalkapallohallin laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus ja laajennustyö. Enimmäishinta ilman arvonlisäveroa on noin 13 615 000 euroa heinäkuun 2025 kustannustasossa.
Valtuuston käsittelyssä aloitteita
Kaupunginvaltuuston käsittelyssä oli myös Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite Alfa-PVP:n aiheuttamaan kriisiin vastaamisesta ja päihdepalveluiden vahvistamisesta Helsingissä sekä muita valtuutettujen aloitteita.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjojen sivulla.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Pormestari Daniel Sazonovin isännöimä pormestarin asukasilta järjestetään Herttoniemessä 16. huhtikuuta11.3.2026 08:59:02 EET | Tiedote
Pormestari Daniel Sazonovin isännöimä pormestarin asukasilta järjestetään Herttoniemen yhteiskoulussa torstaina 16.4.2026 kello 18.00–19.30. Asukkaat voivat lähettää kommentteja ja kysymyksiä jo ennakolta KerroKantasi-kyselyn kautta.
Vammaisella ihmisellä on oikeus työhön – uusia avauksia haetaan täsmätyöllistymiseen10.3.2026 10:32:05 EET | Tiedote
Helsingin vammaisneuvosto vauhdittaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten työllistymistä Helsingissä. Vammaisneuvoston yhteistyötilaisuus kokoaa laajasti täsmätyöllistymisestä kiinnostuneita tahoja kaupungintalon Tapahtumatorille 19. maaliskuuta.
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivittämistä9.3.2026 19:23:32 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 9. maaliskuuta tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivittämistä.
Kaarelaan uutta palveluasumista ikääntyneille – päätös tilojen vuokraamisesta etenee valtuustoon9.3.2026 17:37:08 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 9. maaliskuuta omalta osaltaan tilojen vuokraamisen Kaarelasta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön. Vanhaistentiellä sijaitsevalle tontille on suunnitteilla ympärivuorokautisen palveluasumisen tilat 109 ikääntyneelle.
Helsingin matkailu rikkoi kaikkien aikojen ennätykset vuonna 20255.3.2026 10:10:52 EET | Tiedote
Helsingissä kirjattiin viime vuonna ennätykselliset 4 924 251 rekisteröityä yöpymistä. Määrä on 8,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja kaikkien aikojen ennätys. Helsingin kasvu oli merkittävästi koko Suomea vahvempaa: Helsingin ulkopuolella yöpymiset kasvoivat vain 0,4 prosenttia.
