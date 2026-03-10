Vihreät vaativat Alfa-PVP:n aiheuttamaan kriisiin rohkeita ja nopeita ratkaisuja

Vihreiden ryhmäaloite Alfa-PVP:n aiheuttamaan kriisiin vastaamisesta ja päihdepalveluiden vahvistamisesta on tänään ollut Helsingin kaupunginvaltuuston käsittelyssä.

Vihreät esittävät aloitteessaan, että kriisiin tarvitaan nopeita ja moniammatillisia ratkaisuja, joita otetaan käyttöön rohkeasti. Päihdepalveluiden, Symppisten ja jalkautuvan työn resurssit on turvattava ja niitä vahvistettava. Palveluiden on kyettävä vastaamaan Alfa-PVP:n käyttäjien erityistarpeisiin: matalan kynnyksen terveysneuvontaan, välineiden jakoon, haavahoidon saavutettavuuteen ja nopeaan ainetunnistukseen. Tarvitaan myös oleskelutiloja, joissa on perustarpeisiin vastaavat palvelut.

Nopean hoitoonpääsyn lisäksi Vihreät esittävät myös uusien ratkaisujen käyttöönottoa, kuten stimulanttikorvaushoitoa ja valvottuja käyttötiloja.

Helsinki on ottanut asian vakavasti ja tehnyt monia panostuksia ja toimia eri toimialoilla. Henkilöstöä jalkautuvaan päihdetyöhön ja paikkoja vieroituksen on lisätty. Terveysasemilla on lisätty ennaltaehkäisevää työtä. Lisäksi Helsinkiin perustetaan neljäs Symppis kunhan sopiva sijainti ja tilat löytyvät.

“Kiitämme kaupunkia ripeistä toimenpiteistä. Peräänkuulutamme kuitenkin, että työn tulee jatkua ja paljon on vielä tehtävää. Tarvitsemme päihteiden käyttäjille ripeästi enemmän turvallisia oleskelutiloja palveluineen, lisää resursseja päihdepalveluihin ja ennakkoluulottomampaa politiikka ongelmien ratkaisemiseksi”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen tiivistää.

Vihreät peräänkuuluttavat päihdepolitiikkaa, jossa ongelmia ei ratkaista stigmatisoimalla ja kriminaloismalla, vaan kattavilla palveluilla, joiden piiriin pääsy on helppoa ja nopeaa.