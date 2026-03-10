Aluehallitus käsittelee uudelleen ateria- ja laitoshuoltopalveluiden hankintaa
12.3.2026 09:05:42 EET | Oma Häme | Uutinen
Aluehallitus käsittelee maanantaina 16. maaliskuuta ateria- ja laitoshuoltopalveluiden hankintaa. Esityksenä on, että palveluntuottajaksi valitaan Palmia Oy, jonka tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin. Joulukuussa 2024 tehdystä hankinnasta tehdään nyt uusi päätös valitusprosessin päätyttyä.
Markkinaoikeus kumosi marraskuussa 2025 hyvinvointialueen hankintapäätöksen, jolla oli valittu Fodbar Oy -ryhmittymä palveluntuottajaksi Hämeenlinnan ja Riihimäen alueille. Markkinaoikeus katsoi, ettei Palmia Oy:n tarjousta olisi saanut sulkea pois tarjousvertailusta poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella, koska kyseistä menettelyä ei ollut kuvattu riittävän tarkasti tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Oma Häme valitti markkinaoikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätti helmikuussa äänestyksen jälkeen, ettei se myönnä valituslupaa asiassa.
Hankinnasta on tehty nyt markkinaoikeuden päätöksen mukainen uusi tarjousvertailu. Jos aluehallitus päättää valita palveluntuottajaksi Palmia Oy:n, sovitaan yhtiön kanssa erikseen, millä aikataululla palvelujen haltuunotto tapahtuu.
Fodbar on vastannut Hämeenlinnan ja Riihimäen alueiden ateria- ja laitoshuoltopalveluista väliaikaisella sopimusjärjestelyllä keväästä 2025 lähtien.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi Savolakonserni- ja tukipalveluiden toimialajohtajaPuh:040 330 5512jussi.savola@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Oma Häme uudistaa Hämeenlinnan neuvolapalveluja toukokuussa10.3.2026 10:15:49 EET | Tiedote
Muutos koskee kantakaupungin neuvoloita sekä Renkoa.
Parolan terveysaseman toiminta jatkuu Hattulassa – aluehallitus päätti jatkaa sopimusta Terveystalon kanssa9.3.2026 18:32:54 EET | Uutinen
Ostopalvelusopimus jatkuu kesään 2027 saakka.
Oma Häme lisää matalan kynnyksen keskusteluapua perheille ja aikuisille9.3.2026 13:22:33 EET | Tiedote
Oma Häme lisää matalan kynnyksen keskustelu- ja ohjausapua lapsiperheille ja aikuisille. Perhe- ja sosiaalipalvelujen pika-ajoilla asiakkaat voivat keskustella ammattilaisen kanssa arjen huolista ja saada nopeasti neuvoja tilanteeseensa. Pika-ajat ovat kertaluonteisia keskusteluaikoja, jotka on tarkoitettu tilanteisiin, joissa huoli tai pulma voi ratketa lyhyellä neuvonnalla ja ohjauksella. Palvelu on tarkoitettu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asukkaille. Tapaamiset hoidetaan etäyhteydellä videovastaanottona tai puhelimitse. Perhekeskuspalveluista on jo aiemmin voinut varata kertaluonteisen pika-ajan lapsiperheen pulmiin. Palvelu jatkuu edelleen, samoin kouluterveydenhoitajan ja Arjen kesyttämön pika-ajat. Arjen kesyttämöstä vanhemmat saavat ammattilaisen ohjausta erilaisiin kasvatuskysymyksiin ja konkreettisia materiaaleja ja ratkaisukeinoja lapsiperheen arjen haasteisiin. Kesyttämössä vieraillaan paikan päällä, sen pika-aikoja ei tarjota etänä. Uusia pika-aikoja isille ja aikuisille
Assi-sairaalan käyttöönotto jatkuu – useita yksiköitä muuttaa 9.–15.3.20267.3.2026 13:00:31 EET | Uutinen
Ahveniston sairaalan yksiköt muuttavat uusiin tiloihin 9.-15.3.2026 osana Assi-sairaalan käyttöönottoa. Muutto tapahtuu vaiheittain, ja useat palvelut, kuten suun terveydenhuollon päivystys ja leikkausyksiköt, siirtyvät uusiin sijainteihin. Muuton aikana on tiedossa lyhyitä katkoksia palveluissa.
Assi-sairaalan käyttöönotto etenee sujuvasti – muutot edenneet aikataulua nopeammin6.3.2026 16:15:26 EET | Artikkeli
Ahveniston Assi-sairaalan käyttöönotto etenee suunnitellusti, ja muuttotyöt ovat sujuneet sujuvasti sekä etuajassa. Hyvä yhteistyö ja huolellinen ennakointi ovat varmistaneet onnistuneet muuttopäivät ja potilaiden hoidon jatkuvuuden. Käyttöönotto jatkuu vaiheittain maaliskuussa, ja uudet yksiköt siirtyvät viikoittain.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme