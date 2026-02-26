Poikkeuksellinen äänestys YK:ssa on torjuntavoitto naisten oikeuksille
12.3.2026 08:55:54 EET | Suomen Lähetysseura | Tiedote
YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunta hyväksyi maanantaina 9. maaliskuuta 70. istuntonsa loppupäätelmät. Loppupäätelmät vahvistettiin istunnon aikana poikkeuksellisesti äänestyksessä.
”On ajankuva, että päätelmistä jouduttiin äänestämään. Toisaalta on huomionarvoista, että lopulta vain Yhdysvallat äänesti päätelmiä vastaan. Neuvotteluprosessi oli tänä vuonna erityisen vaikea. Monet keskeiset asiat, kuten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvät asiat, synnyttivät jakolinjoja. Prosessi heijastelee laajemmin globaalia ihmisoikeuksien vastaista liikehdintää", sanoo Lähetysseuran vaikuttamistyön asiantuntija Roosa Rantala.
Yhdysvaltain nykyhallinto jatkoi pyrkimyksiä rajoittaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien toteutumista neuvotteluprosessin aikana. Yhdysvaltojen toimintaa pidetään osana laajempaa diplomaattista kampanjaa sääntöperustaisen maailmanjärjestyksen ja yhteistyön heikentämiseksi. Yhdysvallat on viime vuosina vetäytynyt useista YK:n toimistoista ja virastoista.
”Tänä vuonna osa kansalaisyhteiskunnan edustajista ei päässyt paikalle New Yorkiin, koska he eivät saaneet viisumia. Ongelmia on ollut aiemminkin, mutta nyt viisumeja evätään henkilöiltä, joilla aiemmin ei ole ollut ongelmia. Osa kansalaisyhteiskunnan toimijoista myös boikotoi matkustamista Yhdysvaltoihin. Myös kansalaisyhteiskunnan vähenevät resurssit rajoittavat osallistumismahdollisuuksia”, Rantala sanoo.
Vaikka neuvottelut olivat vaikeat, Rantala pitää loppupäätelmien hyväksymistä myönteisenä.
”Lopputulos on torjuntavoitto. Se osoittaa, että naisten ja tyttöjen oikeuksista ja oikeuden toteutumisesta halutaan edelleen neuvotella ja sitoutua yhteisiin edistysaskeliin – myös aikana, jolloin kansainvälinen ilmapiiri on monella saralla jännittynyt. Loppupäätelmät muodostavat yhteisen sitoumuksen vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia oikeusjärjestelmissä sekä tukea tasa-arvoisia rakenteita paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Samalla on tunnustettava, että tehtävää on yhä paljon.”
Tämän vuoden istunnon teema keskittyy naisten ja tyttöjen oikeussuojan saatavuuden vahvistamiseen, mukaan lukien yhdenvertaisten ja saavutettavien oikeusjärjestelmien edistäminen sekä syrjivien lakien ja käytäntöjen purkaminen. Muita teemoja ovat naisten osallistuminen päätöksentekoon ja julkiseen elämään sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistaminen.
Istunnossa korostettiin, että maailmanlaajuisesti naisilla on edelleen keskimäärin vain noin 64 prosenttia miesten oikeudellisista oikeuksista ja kiireellisiä toimenpiteitä tarvitaan erityisesti oikeusjärjestelmien saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.
YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan istunto jatkuu New Yorkissa 19. maaliskuuta saakka. Suomen Lähetysseura on mukana järjestämässä sivutapahtumaa Faiths in MultiStakeholder Partnerships: The Tipping Point in Women’s and Girls’ Access to Justice in Armed Conflict, jossa pohditaan, miten uskontopohjaisten ja sekulaarien toimijoiden kumppanuudet voivat vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeussuojaa konflikteissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Roosa Rantalaasiantuntija, ihmisoikeudet ja vaikuttamistyöroosa.rantala@suomenlahetysseura.fi
Kuvat
Suomen Lähetysseura on kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä. Lähetysseura tekee lähetystyötä, kehitysyhteistyötä ja rauhantyötä 16 maassa eri puolilla maailmaa. Lisäksi teemme laajaa yhteistyötä yli 30 maassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Lähetysseura
Uusi raportti: Rauhantyön mittaamisessa näkyy kolonialismin jäänteitä26.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Lähetysseuran uusi raportti kartoittaa rauhanrakentamisen seurannan ja arvioinnin ongelmia ja digitaalisten työkalujen tarjoamia mahdollisuuksia.
Lähetysseura pyytää ilmoituksia mahdollisista menneisyyden väärinkäytöksistä12.2.2026 09:10:15 EET | Tiedote
Suomen Lähetysseura pyytää eri ilmoituskanavien kautta tietoa mahdollisista lapsiin kohdistuneista väärinkäytöksistä ja muusta kaltoinkohtelusta järjestön menneisyydessä. Ilmoitukset käsittelee riippumaton asiantuntijaryhmä.
Kauneimpien Joululaulujen keräystulos parani viime vuodesta – suomalaisten lempijoululaulu vaihtui4.2.2026 15:55:59 EET | Tiedote
Suomalaiset äänestivät ennätyksellisen paljon vuoden kauneinta joululaulua. Äänestyksen voitti Zacharias Topeliuksen ja Otto Kotilaisen kappale Varpunen jouluaamuna.
Suomalaiset julkkikset paljastavat elämänsä joululaulun – ja tarinan sen takaa22.10.2025 11:20:28 EEST | Tiedote
Kenen tutun suomalaisen joulupöydästä löytyy lautaselta joulupukkia? Kuka viettää joulua usein vankilassa? Kuka jäi usein kokonaan ilman lahjoja? Kenen joulukuusi kaatui kesken joulunvieton? Kuka sai joka joulu lahjaksi laulukirjan?
Jyri Komulaisen uutuusteos avaa näkymiä kristinuskon globaaliin muutokseen17.10.2025 10:40:57 EEST | Tiedote
Kristinusko sykkii nykyisin voimakkaimmin Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa – siellä, missä enemmistö maailman kristityistä elää. Dosentti Jyri Komulaisen uusi teos Kristinuskon muuttuva kartasto – Matkoja maailmanlaajaan kirkkoon (Suomen Lähetysseura 2025) tarkastelee, miten kristinusko on muuttunut ja muotoutunut globaaliksi ilmiöksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme