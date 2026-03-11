Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
12.3.2026 02:59:58 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 12.03.2026
Rakennuspalo keskisuuri, Mansikkaniementie, Saarijärvi
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keski-suuresta rakennuspalosta Saarijärven Mansikkaniementielle.
Palovaroitin herätti kaksi henkilöä asunnossa, jossa havaittiin savua. Pelastuslaitos tiedusteli tilat ja savun aiheuttajaksi selvisi vikaantunut sähkölaite. Palo ei päässyt leviämään, eikä henkilövahinkoja sattunut.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
