Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

12.3.2026 02:59:58 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 12.03.2026

Rakennuspalo keskisuuri, Mansikkaniementie, Saarijärvi

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keski-suuresta rakennuspalosta Saarijärven Mansikkaniementielle. 

Palovaroitin herätti kaksi henkilöä asunnossa, jossa havaittiin savua. Pelastuslaitos tiedusteli tilat ja savun aiheuttajaksi selvisi vikaantunut sähkölaite. Palo ei päässyt leviämään, eikä henkilövahinkoja sattunut.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

