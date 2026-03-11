Nova sosiaali- ja terveyskeskus siirtyy omahoitaja–omalääkärimalliin – jokaiselle asiakkaalle nimetään oma ammattilaispari 11.3.2026 08:26:26 EET | Tiedote

Tiistaista 24.3.2026 alkaen jokaiselle Novan sosiaali- ja terveyskeskuksen potilaalle nimetään omahoitaja ja omalääkäri. Malli koskee kaikkia Jyväskylän keskustan ja Kuokkalan asukkaita, jotka käyttävät Novan perusterveydenhuollon palveluita. Novan sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluita ovat voineet saada myös Jyväskylän keskustan tai Kuokkalan ulkopuolella asuvat, mikäli potilas on tehnyt terveysasemavaihdon Novaan. Nova sosiaali- ja terveyskeskus on hyvinvointialueen suurin sosiaali- ja terveyskeskus ja se palvelee yli 57 000 asiakasta.