Lidl vertaili ruokakauppojen hintoja ja oli halvin – laskee nyt myös suklaalevyjen hintoja
12.3.2026 08:47:19 EET | Lidl Suomi | Tiedote
Ruoan hinta kiinnostaa kuluttajia ja kauppaketjut käyvät kilpaa siitä, kenellä on parhaat hinnat. Lidl vertaili 50 arkituotteen hintoja neljässä eri ruokakaupassa ja haluaa näyttää todelliset hintaerot läpinäkyvästi kuluttajille. Lidl oli halvin kaikissa vertailun kuudessa kaupungissa – parhaimmillaan eroa oli jopa 26 % prosenttia kilpailijan kauppaan. Lidl on viime kuukausina laskenut hintoja eri tuoteryhmissä, ja nyt vuorossa ovat suklaalevyt: 13 maun hintaa lasketaan keskimäärin 12 prosentilla.
Ostoskorivertailu tehtiin Espoossa, Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Vertailua on tehty paikallisen Lidlin, Prisman, S-Marketin, K-Citymarketin sekä K-Supermarketin kesken. Vertailuun haluttiin saada kattava otos kuluttajan perustuotteita. Mukana on muun muassa kahvia, maitoa, tofua, jauhelihaa ja wc-paperia.
Keskeistä oli tuotteiden vertailtavuus keskenään: tuotteet ovat laadultaan samanlaisia. Esimerkiksi lihan kohdalla on tärkeää, että vertaillaan tuotetta, jonka alkuperä ja rasvaprosentti on sama. Vihannesten kohdalla taas voidaan vertailla vain samaa laatua olevia tuotteita: ykkös- ja kakkosluokan kurkut ovat eivät ole vertailukelpoisia, eikä kakkosluokan vihanneksia ole yleensä saatavilla koko Suomen tarpeisiin.
– Ruoan hinta ja se, mistä kaupasta voi löytää rahoilleen parasta vastinetta, kiinnostavat kuluttajia. Tämä korostuu erityisesti näinä aikoina, kun on taloudellisesti muutenkin haastavaa. Tässä vertailussa olemme halunneet tuoda läpinäkyvästi esiin hintaeroja eri tuotteissa. Monesti julkisuudessa olevissa vertailuissa on saatettu vertailla keskenään tuotteita, jotka ovat eri laatuisia keskenään. Esimerkiksi hedelmämehuissa tuotteen hedelmäpitoisuus vaikuttaa tuotteen laatuun ja täten hintaan. Kannustamme kuluttajia myös itse seuraamaan tuotteiden laatua ja hintoja ja tekemään omia vertailuja, kertoo LIdlin ostojohtaja Petteri Nystén.
Vertailun tekotapa, kaikki tuotteet ja niiden hinnat kaupoittain ovat avoimesti saatavilla Lidlin verkkosivuilla.
Lidl laskee suklaalevyjen hintoja 12 prosentilla – valmistettu Reilun Kaupan kaakaosta
Lidl on viime kuukausina laskenut appelsiinimehujen, kahvin, lohituotteiden sekä pakastepizzojen hintoja. Nyt vuoroon pääsevät Lidlin omien merkkien suklaalevyt, joista 13 maun hintaa lasketaan keskimäärin 12 prosentilla. 100 gramman suklaalevyjä on myynnissä vain 1,29 eurolla. Vastuullisuudesta ei kuitenkaan ole tingitty: kaikki Lidlin omien tuotemerkkien suklaalevyt on valmistettu Reilun kaupan kaakaosta.
– Nyt on iloisia uutisia suklaan ystäville! Suklaa ei ole mikään luksustuote, vaan jokaisella tulee olla oikeus herkutteluun silloin tällöin. Edullisten hintojen lisäksi meille on tärkeää, että asiakas voi luottaa tuotteiden vastuullisuuteen. Näilläkin suklaalevyillä on Reilun kaupan sertifikaatti. Tämä on loistava esimerkki siitä, että halpa hinta ei suoraan kerro tuotteen vastuullisuudesta, kertoo Lidlin ostopäällikkö Riikka Nordqvist.
Suklaalevyjen hintoja lasketaan moneen makuun: entistä halvemmalla hinnalla saa jatkossa muun muassa maitosuklaata, tummaa suklaata, valkosuklaata, blonde-suklaata ja pähkinäsuklaata.
Kaikki Lidlin valikoiman oman merkin suklaalevyt on valmistettu sataprosenttisesti Reilun Kaupan kaakaosta. Lidlin kaikki valikoimassa olevat oman merkin suklaat on vastuullisuussertifioitu. Niillä on siis joko Reilun Kaupan merkki tai Rainforest Alliance -merkki.
Esimerkkejä lasketuista hinnoista:
|Vanha hinta
|Uusi hinta
|Alennus%
|Maitosuklaa, tummasuklaa, maapähkinäsuklaa ja valkosuklaa (100 g)
|1,48 €
|1,29 €
|12,84 %
|Fin Carré suklaalevyjä eri mauissa, esim. maitosuklaa, blonde-suklaa, mantelimaitosuklaa (100 g)
|1,58 €
|1,39 €
|12,03 %
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäLidlin viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9-16.Puh:(09) 23456 400media@lidl.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi
Suomalainen kaurainnovaatio voitti Lidlin kansainvälisen kilpailun: Mö Foodsin hittituote myyntiin Saksaan ja Suomeen5.3.2026 10:33:28 EET | Tiedote
Lidl Saksa sekä kansainvälinen ruokajärjestö ProVeg järjestivät kilpailun, jossa etsittiin parhaita kasvipohjaisia juustoja ympäri Euroopan. Suomalainen kaurameijeri Mö Foods voitti kilpailun fetajuustoa imitoivalla vegaanisella Mö Kreikkalainen -tuotteellaan. Voiton myötä suomalainen kaurainnovaatio on saanut tiensä paitsi Saksan, myös Suomen Lidlien hyllyille.
Lidl uusii keskikäytävän – käyttötavaroiden ostaminen selkeytyy4.3.2026 07:36:00 EET | Tiedote
Lidl on tunnettu omista merkeistään sekä suosituista kampanjoistaan myös käyttötavaroiden puolella. Nyt asiakkaiden rakastama, myymälöiden keskikäytävä uudistetaan: tuotteet laitetaan myyntiin kategorioiden mukaan. Saman kategorian tuotteita ei enää ole myynnissä eri puolella myymälää – esimerkiksi kaikki urheiluvaatteet löytyvät nyt samasta hyllystä, mikä tekee asioinnista aiempaa sujuvampaa. Samalla Lidl selkeyttää ja kirkastaa omia merkkejään ja karsii niiden määrää.
Lidl laajentaa myymälöiden aukioloaikoja Satakunnassa – ovet auki jo klo 727.2.2026 07:55:00 EET | Tiedote
Lidl haluaa palvella asiakkaitaan jatkossa entistä laajemmilla aukioloilla. Myymälöiden aukioloja on laajennettu eri puolella Suomea. Maaliskuun alusta alkaen kaikki Satakunnan Lidlit avaavat arkisin ovensa jo kello 7. Osassa myymälöistä myös illan aukiolo pitenee.
Lidl laajentaa myymälöiden aukioloaikoja Pirkanmaalla – ovet auki jo klo 727.2.2026 07:55:00 EET | Tiedote
Lidl haluaa palvella asiakkaitaan jatkossa entistä laajemmilla aukioloilla. Myymälöiden aukioloja on laajennettu eri puolella Suomea. Maaliskuun alusta alkaen kaikki Pirkanmaan Lidlit avaavat arkisin ovensa jo kello 7. Osassa myymälöistä myös illan aukiolo pitenee.
Lidl laajentaa myymälöiden aukioloaikoja Varsinais-Suomessa – ovet auki jo klo 727.2.2026 07:55:00 EET | Tiedote
Lidl haluaa palvella asiakkaitaan jatkossa entistä laajemmilla aukioloilla. Myymälöiden aukioloja on laajennettu eri puolella Suomea. Maaliskuun alusta alkaen kaikki Varsinais-Suomen Lidlit avaavat arkisin ovensa jo kello 7. Osassa myymälöistä myös illan aukiolo pitenee.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme