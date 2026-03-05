Lidl vertaili ruokakauppojen hintoja ja oli halvin – laskee nyt myös suklaalevyjen hintoja

Ostoskorivertailu tehtiin Espoossa, Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Vertailua on tehty paikallisen Lidlin, Prisman, S-Marketin, K-Citymarketin sekä K-Supermarketin kesken. Vertailuun haluttiin saada kattava otos kuluttajan perustuotteita. Mukana on muun muassa kahvia, maitoa, tofua, jauhelihaa ja wc-paperia.

Keskeistä oli tuotteiden vertailtavuus keskenään: tuotteet ovat laadultaan samanlaisia. Esimerkiksi lihan kohdalla on tärkeää, että vertaillaan tuotetta, jonka alkuperä ja rasvaprosentti on sama. Vihannesten kohdalla taas voidaan vertailla vain samaa laatua olevia tuotteita: ykkös- ja kakkosluokan kurkut ovat eivät ole vertailukelpoisia, eikä kakkosluokan vihanneksia ole yleensä saatavilla koko Suomen tarpeisiin.

– Ruoan hinta ja se, mistä kaupasta voi löytää rahoilleen parasta vastinetta, kiinnostavat kuluttajia. Tämä korostuu erityisesti näinä aikoina, kun on taloudellisesti muutenkin haastavaa. Tässä vertailussa olemme halunneet tuoda läpinäkyvästi esiin hintaeroja eri tuotteissa. Monesti julkisuudessa olevissa vertailuissa on saatettu vertailla keskenään tuotteita, jotka ovat eri laatuisia keskenään. Esimerkiksi hedelmämehuissa tuotteen hedelmäpitoisuus vaikuttaa tuotteen laatuun ja täten hintaan. Kannustamme kuluttajia myös itse seuraamaan tuotteiden laatua ja hintoja ja tekemään omia vertailuja, kertoo LIdlin ostojohtaja Petteri Nystén.

Vertailun tekotapa, kaikki tuotteet ja niiden hinnat kaupoittain ovat avoimesti saatavilla Lidlin verkkosivuilla.

Lidl laskee suklaalevyjen hintoja 12 prosentilla – valmistettu Reilun Kaupan kaakaosta

Lidl on viime kuukausina laskenut appelsiinimehujen, kahvin, lohituotteiden sekä pakastepizzojen hintoja. Nyt vuoroon pääsevät Lidlin omien merkkien suklaalevyt, joista 13 maun hintaa lasketaan keskimäärin 12 prosentilla. 100 gramman suklaalevyjä on myynnissä vain 1,29 eurolla. Vastuullisuudesta ei kuitenkaan ole tingitty: kaikki Lidlin omien tuotemerkkien suklaalevyt on valmistettu Reilun kaupan kaakaosta.

– Nyt on iloisia uutisia suklaan ystäville! Suklaa ei ole mikään luksustuote, vaan jokaisella tulee olla oikeus herkutteluun silloin tällöin. Edullisten hintojen lisäksi meille on tärkeää, että asiakas voi luottaa tuotteiden vastuullisuuteen. Näilläkin suklaalevyillä on Reilun kaupan sertifikaatti. Tämä on loistava esimerkki siitä, että halpa hinta ei suoraan kerro tuotteen vastuullisuudesta, kertoo Lidlin ostopäällikkö Riikka Nordqvist.

Suklaalevyjen hintoja lasketaan moneen makuun: entistä halvemmalla hinnalla saa jatkossa muun muassa maitosuklaata, tummaa suklaata, valkosuklaata, blonde-suklaata ja pähkinäsuklaata.

Kaikki Lidlin valikoiman oman merkin suklaalevyt on valmistettu sataprosenttisesti Reilun Kaupan kaakaosta. Lidlin kaikki valikoimassa olevat oman merkin suklaat on vastuullisuussertifioitu. Niillä on siis joko Reilun Kaupan merkki tai Rainforest Alliance -merkki.

Esimerkkejä lasketuista hinnoista: