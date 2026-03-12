Yli puolet suomalaisista kannattaa nykyistä alkoholipolitiikkaa – Alkojen sunnuntaiaukiolo jakaa mielipiteitä

Väestön alkoholipoliittiset mielipiteet ovat kiristyneet vuodesta 2023 lähtien, jolloin tiukempia alkoholipoliittisia rajoituksia toivoi yhdeksän prosenttia vastaajista ja väljempää säätelyä 29 prosenttia vastaajista.

Kyselyn mukaan suurin osa (58 %) väestöstä haluaa säilyttää nykyisen alkoholin vähittäismyynnin yksinoikeusjärjestelmän.

”Yksinoikeusjärjestelmä vähentää erityisesti alkoholin saatavuutta, mutta myös hintakilpailua ja markkinointia. Samalla se on vaikuttava ja kustannustehokas keino vähentää alkoholihaittoja”, sanoo THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo.

Kyselyssä tiedusteltiin myös, voisiko Alko vastaajien mielestä olla auki myös sunnuntaisin ja lauantaisin klo 21 asti. Alle puolet vastaajista (43 %) kannatti tätä. Väestön haluttomuus lisätä alkoholijuomien saatavuutta näkyy siis myös tämän kysymyksen kohdalla.

Lisäksi kysyttiin, luottavatko vastaajat siihen, että ikärajoja ja päihtyneille myynnin kieltoa voidaan tehokkaasti valvoa, jos alkoholijuomien kotiinkuljetus sallitaan. Vastaajista 41 prosenttia ei luottanut tähän lainkaan, 37 prosenttia melko vähän, 16 prosenttia melko paljon ja neljä prosenttia luotti tähän täysin.

Viinien myymistä päivittäistavarakaupoissa kannattavien osuus on pienentynyt vuodesta 2022

Vastaajista 43 prosenttia oli sitä mieltä, että 8–15-prosenttisia viinejä pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista. Edellisvuonna vastaava osuus oli 42 prosenttia.

Vuonna 2022 viinejä päivittäistavarakauppoihin haluavien osuus oli 54 prosenttia.

”Viime vuosien aikana tapahtunut muutos väestön mielipiteessä on merkittävä. Viinien myymistä päivittäistavarakaupoissa kannattavien osuus on pienentynyt 11 prosenttiyksikköä vuodesta 2022”, sanoo Raitasalo.

Vastaajista vain 24 prosenttia halusi viinit päivittäistavarakauppoihin, jos tämä samalla tarkoittaisi, että niissä myytäisiin myös väkeviä alkoholijuomia. Osuus oli hieman pienempi (21 %) edellisenä vuonna.

Sukupuolten välinen ero oli tämän kysymyksen suhteen huomattava. Miehistä 34 prosenttia haluaisi viinit päivittäistavarakauppoihin, vaikka se tarkoittaisi, että niissä saisi myydä myös viinaa ja muita väkeviä alkoholijuomia, kun naisista 14 prosenttia oli tätä mieltä.

”Moni odottaa panostusta tärkeämpiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin – alkoholijuomien saatavuuden lisääminen ei nouse niiden joukossa kärkeen. Alkoholijuomia on jo nyt laajasti saatavilla, ja valtaosa on tyytyväinen nykytilanteeseen", toteaa Raitasalo.

Väestön mielipiteitä alkoholipoliittisista rajoituksista ja alkoholijuomien vähittäismyyntijärjestelmästä tutkitaan Suomessa vuosittain kyselyllä. Tulokset ovat tammikuussa 2026 tehdystä mielipidekyselystä.

Lisätietoja

Tilastoraportti: Alkoholipoliittiset mielipiteet 2026

THL:n verkkopalvelu: Alkoholipolitiikka Suomessa

Alkon yksinoikeusjärjestelmä vähentää tehokkaasti alkoholihaittoja ja edistää taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Päätösten tueksi -julkaisu.

Alkoholin myynnin yksinoikeusjärjestelmä on tehokas keino ehkäistä alkoholihaittoja. Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisu.



Kirsimarja Raitasalo

erikoistutkija

puh. 029 524 7005

Thomas Karlsson

johtava asiantuntija

puh. 029 524 7021



etunimi.sukunimi@thl.fi



