Hekan vuoden asukastoimikunta rakentaa yhteisöllisyyttä Puotilassa

Klaavuntie 15:n asukastoimikunnan vuotta rytmittävät kevät- ja syystalkoot sekä joulupuuro- ja laskiaistapahtumat. Yhdessä suunnitellaan ja istutetaan myös pihan runsaat kukkaistutukset, joita tullaan kesällä ihastelemaan kauempaakin. Ideoita asukastoimintaan kerätään kaikille asukkaille avoimissa asukkaiden kokouksissa ja palautelaatikon kautta.

– Asukastoiminta on tärkeä osa viihtyisää ja turvallista asumista. Klaavuntie 15:n asukastoimikunta on erinomainen esimerkki siitä, miten aktiiviset asukkaat voivat rakentaa yhteisöllistä ja välittävää taloyhteisöä, iloitsee Hekan isännöintijohtaja Pekka Pirinen.

Palkinto jaettiin toista kertaa

Vuoden asukastoimikunta -palkinto jaettiin nyt toista kertaa. Ehdolle vuoden asukastoimikunnaksi voivat hakea asukastoimikunnat, jotka toiminnallaan lisäävät kohteensa yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä, järjestävät asukkaille erilaista toimintaa ja ottavat toiminnassaan huomioon kaikki asukkaat sekä heidän tarpeensa ja toiveensa. Valinnan tekevät Hekan asukasneuvottelukunnan työryhmä ja Hekan asukastoiminnan asiantuntijat.

Palkinnon tarkoituksena on tuoda näkyväksi asukastoimikuntien merkitystä talojen arjessa. Palkittu asukastoimikunta saa kunniakirjan sekä ylimääräisen määrärahan asukastoiminnan kehittämiseen.

Hekan taloissa monipuolista asukastoimintaa

Hekan asukkailla on laajat mahdollisuudet vaikuttaa omaa asumistaan koskeviin asioihin, ja taloissa on monipuolista asukastoimintaa. Lähes 90 prosentissa Hekan yli 500 kohteesta toimii asukastoimikunta tai asukkaiden valitsema luottamushenkilö.

Heka myöntää asukastoimintaan määrärahaa, jolla asukastoimikunnat voivat hankkia esimerkiksi pihakukkia ja hankintoja kerhohuoneelle. Määrärahalla voi myös järjestää talon asukkaiden yhteisiä juhlia ja muita tapahtumia.