Hekan vuoden asukastoimikunta rakentaa yhteisöllisyyttä Puotilassa

12.3.2026 08:14:52 EET | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Tiedote

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on valinnut vuoden 2025 asukastoimikunnaksi Puotilassa sijaitsevan Klaavuntie 15:n asukastoimikunnan. Valinnalla halutaan nostaa esiin aktiivista asukastoimintaa, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta Hekan taloissa.

Kuvassa pullia ja onnittelukortti vuoden 2025 asukastoimikunnalle.
Vuoden asukastoimikunta iloitsee saamastaan palkinnosta. Jussi Eskola

Klaavuntie 15:n asukastoimikunnan vuotta rytmittävät kevät- ja syystalkoot sekä joulupuuro- ja laskiaistapahtumat. Yhdessä suunnitellaan ja istutetaan myös pihan runsaat kukkaistutukset, joita tullaan kesällä ihastelemaan kauempaakin. Ideoita asukastoimintaan kerätään kaikille asukkaille avoimissa asukkaiden kokouksissa ja palautelaatikon kautta. 

– Asukastoiminta on tärkeä osa viihtyisää ja turvallista asumista. Klaavuntie 15:n asukastoimikunta on erinomainen esimerkki siitä, miten aktiiviset asukkaat voivat rakentaa yhteisöllistä ja välittävää taloyhteisöä, iloitsee Hekan isännöintijohtaja Pekka Pirinen

Palkinto jaettiin toista kertaa 

Vuoden asukastoimikunta -palkinto jaettiin nyt toista kertaa. Ehdolle vuoden asukastoimikunnaksi voivat hakea asukastoimikunnat, jotka toiminnallaan lisäävät kohteensa yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä, järjestävät asukkaille erilaista toimintaa ja ottavat toiminnassaan huomioon kaikki asukkaat sekä heidän tarpeensa ja toiveensa. Valinnan tekevät Hekan asukasneuvottelukunnan työryhmä ja Hekan asukastoiminnan asiantuntijat. 

Palkinnon tarkoituksena on tuoda näkyväksi asukastoimikuntien merkitystä talojen arjessa. Palkittu asukastoimikunta saa kunniakirjan sekä ylimääräisen määrärahan asukastoiminnan kehittämiseen. 

Hekan taloissa monipuolista asukastoimintaa 

Hekan asukkailla on laajat mahdollisuudet vaikuttaa omaa asumistaan koskeviin asioihin, ja taloissa on monipuolista asukastoimintaa. Lähes 90 prosentissa Hekan yli 500 kohteesta toimii asukastoimikunta tai asukkaiden valitsema luottamushenkilö. 

Heka myöntää asukastoimintaan määrärahaa, jolla asukastoimikunnat voivat hankkia esimerkiksi pihakukkia ja hankintoja kerhohuoneelle. Määrärahalla voi myös järjestää talon asukkaiden yhteisiä juhlia ja muita tapahtumia.  

Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 55 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea. 

