Bergqvist: Ruotsinkielinen palvelu Varhassa ei saa olla tuurista kiinni
12.3.2026 08:22:44 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Kansalliskielilautakunnan vuosikertomus vuodelta 2025 osoittaa, että ruotsinkielinen palvelu Varhassa on edelleen epätasaista. Vaikka moni asia toimii hyvin, selviä puutteita on erityisesti erikoissairaanhoidossa, päivystystoiminnassa sekä joissakin digitaalisissa palveluissa.
RKP katsoo, että tilannetta on parannettava.
– Kaksikielisellä hyvinvointialueella asukkaiden pitää voida luottaa siihen, että he saavat palvelua omalla kielellään. Ruotsin kielen saatavuus ei saa riippua siitä, sattuuko oikea henkilö olemaan työvuorossa, sanoo Sandra Bergqvist, Varhan kansalliskielilautakunnan varapuheenjohtaja.
Raportti osoittaa, että ruotsi ei aina toimi koko palveluketjussa – puhelinneuvonnasta ja digitaalisista järjestelmistä vastaanotoille ja hoitoon asti. Tämä viittaa siihen, ettei kaksikielisyys ole vielä riittävästi integroitunut organisaation rakenteisiin.
– Kaksikielisyys on rakennettava osaksi toiminnan suunnittelua. Tämä koskee rekrytointia, henkilöstömitoitusta, päivystystoimintaa ja digitaalisten palvelujen kehittämistä. Ruotsin kieli ei saa olla jotain, joka lisätään jälkikäteen, Bergqvist painottaa.
SFP peräänkuuluttaa siksi selkeämpiä kielivaatimuksia rekrytoinnissa, parempaa kielitaitoisen henkilöstön suunnittelua sekä järjestelmällisempää seurantaa siitä, miten palvelu toimii käytännössä. Kaskenmäen uusi sotekeskus Turussa tulee toimia myös ruotsiksi, ja siksi se on suunniteltava alusta alkaen myös ruotsiksi.
– Kansalliskielet ovat perusoikeus. Varhan on varmistettava, että kaikki asukkaat saavat hoitoa ja palvelua omalla kielellään, myös kiiretilanteissa ja myös erikoissairaanhoidossa, Bergqvist päättää.
