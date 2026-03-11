Väitös: Korkeakoulutuksen maksullisuus vaikuttaa käsityksiin opiskelijoiden asemasta ja korkeakoulutuksen merkityksestä
13.3.2026 09:00:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Lukuvuosimaksuja on ehdotettu yhdeksi ratkaisuksi korkeakoulutuksen rahoitusongelmiin. Keskustelussa painottuu usein maksullisuus talouskysymyksenä, vaikka kyse on laajemmasta muutoksesta korkeakoulutuksessa.
Turun yliopistossa toteutettu väitöskirjatutkimus osoittaa, että korkeakoulutuksen maksullisuudella on muitakin vaikutuksia kuin taloudellisia. Kasvatustieteen maisteri Raakel Plamper osoittaa väitöskirjassaan, että maksullisuus tukee opiskelijoiden käsittämistä korkeakoulutuksen asiakkaina ja kuluttajina sekä kaventaa ymmärrystä korkeakoulutuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä.
Väitöstutkimuksessa haastateltiin suomalaisia maksuttomaan koulutukseen oikeutettuja ja kansainvälisiä lukuvuosimaksuvelvollisia maisteriopiskelijoita. Maksullisen ja maksuttoman korkeakoulutuksen opiskelijoiden puhetapojen vertailun avulla analysoitiin maksullisessa ja maksuttomassa koulutuksessa rakentuvien merkitysten eroja. Erojen analyysin pohjalta tulkittiin, millaisia vaikutuksia maksullisuudella on käsityksiin opiskelijoiden roolista ja asemasta sekä korkeakoulutuksen merkityksestä Suomessa.
Maksullisuus vahvistaa opiskelijan asemaa asiakkaana – kuluttajan asema tunnistettiin kuitenkin myös maksuttomassa koulutuksessa
Kun opiskelija maksaa koulutuksensa, korostuu ajatus siitä, että tehdyn sijoituksen tulee tuottaa. Opiskeluun voi kiinnittyä kulutuskokemuksista tuttuja odotuksia, kuten tyytyväisyyden ja tuottojen tavoittelua. Plamperin väitöstutkimuksessa havaittiin, että maksullisessa korkeakoulutuksessa tällaiset käsitykset saavat enemmän tukea: opiskelijat voitiin mieltää korkeakoulun asiakkaina ja kuluttajina. Käsitykset koulutuksesta palveluna ja tutkinnosta tuotteena saivat vahvistusta.
Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että vaikka maksullisessa korkeakoulutuksessa asiakkuutta korostavat puhetavat saavat enemmän tukea, ne eivät ole vieraita maksuttomassakaan koulutuksessa.
Plamper havaitsi haastatteluissa, että maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat pystyivät helpommin kritisoimaan opiskelijan asemaa koulutuksen kuluttajana ja halutessaan myös toimimaan toisin.
– Sen sijaan maksullisessa koulutuksessa merkittävä taloudellinen sijoitus loi paineen käyttäytyä asiakkaan tavoin esittäen vaatimuksia, jotta sijoitukselle saataisiin vastinetta. Haasteena lukuvuosimaksuja maksavilla opiskelijoilla kuitenkin oli, että opiskelijoille oli harvoin selvää, mitä heillä on oikeus vaatia ja koulutukseltaan odottaa, hän kertoo.
Maksullisessa korkeakoulutuksessa koulutuksen muut kuin taloudelliset merkitykset jäävät varjoon
Haastatteluissa maksullisuus kytkeytyi usein ajatukseen, että korkeakoulutuksen hyödyt ovat ensisijaisesti yksityisiä. Samalla muut kuin taloudelliset yhteiskunnalliset hyödyt jäivät varjoon. Maksulliseen koulutukseen liitettiin harvemmin ajatus siitä, että saamansa koulutuksen voi “maksaa takaisin” toimimalla yhteiskunnan hyväksi. Tutkimustulosten mukaan maksuvelvollisille opiskelijoille ei välttämättä muodostu tällaista suhdetta yhteiskuntaan, mikä puolestaan tunnistettiin osaksi maksutonta koulutusta.
Oppiminen on kokonaisvaltainen prosessi, jossa käsitykset ja maailmankuva voivat muuttua. Kuluttajalogiikassa korostuu usein asiakastyytyväisyys, jolloin epämiellyttävinäkin koettuja muutoskokemuksia ei välttämättä pidetä toivottavina. Korkeakoulutuksessa syvällinen oppiminen voi kuitenkin antaa opiskelijalle välineitä ja motivaatiota yhteiskunnan kehittämiseen. Tämä rooli jää helposti varjoon, jos opiskelija ymmärretään ensisijaisesti asiakkaana tai kuluttajana.
– Haastatteluissa maksutonta koulutusta kuvattiin nimenomaan joustavuutensa vuoksi henkilökohtaisen inhimillisen kasvun mahdollistajana, kun taas maksullista koulutusta luonnehdittiin aika- ja suorituspaineiden vuoksi sellaiseksi, että se rajoitti kasvuprosesseihin panostamista, Plamper toteaa.
Lukuvuosimaksukeskustelussa maksullisuuden vaikutukset on tarpeen ymmärtää laajempana kuin vain taloudellisena kysymyksenä
Tutkimuksen tulkinnan mukaan opiskelijan asema asiakkaana tai kuluttajana kuvaa korkeakouluopiskelua kapeasti. Se sivuuttaa opiskeluajan merkityksen elämänvaiheena ja inhimillisen kasvun prosessina eikä tunnista opiskelijan roolia yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä muutoin kuin taloudellisessa mielessä työelämään siirryttäessä. Nämä merkitykset olivat kuitenkin useille haastatelluille opiskelijoille tärkeitä maksullisuudesta tai maksuttomuudesta riippumatta.
Korkeakoulutuksen tavoitteeksi on ajoittain määritelty muutoksen tekijöiden kasvattaminen. Tällöin olennaista on kehittää kriittistä ja analyyttista ajattelua sekä kykyä huomioida erilaisia näkökulmia monialaisessa yhteistyössä.
– Muutoksen tekijäksi kasvaminen voi sisältää syvällisiä, jopa ihmistä muuttavia oppimisprosesseja. Jos opiskelijat mielletään asiakkaina tai kuluttajina, nämä prosessit eivät välttämättä näyttäydy tarpeellisina erityisesti, jos ne hidastavat tutkinnon suorittamista ja työelämään siirtymistä. Lukuvuosimaksukeskustelussa ja korkeakoulutusta kehitettäessä tulisi siksi huomioida vahvemmin korkeakoulutuksen yhteiskunnalliset hyödyt ja korkeakouluopiskelu inhimillisen kasvun prosessina sekä tunnistaa opiskelijan asema yhteiskunnan tuottavana jäsenenä laajemmin kuin vain taloudellisesta näkökulmasta, Plamper huomauttaa.
Väitöstilaisuus perjantaina 20.3.2026
KM Raakel Plamper esittää väitöskirjansa ”Koulutuskuluttajuus Suomessa: Opiskelijoiden asemointi maksullisessa ja maksuttomassa yliopistokoulutuksessa” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 20.3.2026 klo 12.00 (Turun yliopisto, Educarium, Edu1, Assistentinkatu 5, Turku).
Vastaväittäjänä toimii professori Jaakko Kauko (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori emeritus Arto Jauhiainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kasvatustiede.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Raakel PlamperväitöskirjatutkijaTurun yliopistoPuh:+358 50 436 6149rmpell@utu.fi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Lastensuojeluun liittyvät ennakkoluulot voivat estää avun piiriin hakeutumista – verkko-opintojakso antaa eväitä ennakkoluulojen purkamiseen11.3.2026 10:42:00 EET | Tiedote
Lastensuojelun asiakkuus koskettaa tuhansia suomalaisia lapsia ja heidän vanhempiaan. Lastensuojeluun liittyy yhteiskunnassa kuitenkin vahvoja ennakkoluuloja, joiden johdosta se voidaan palveluna kokea stigmatisoivaksi. Turun yliopiston uusi verkko-opintojakso tarjoaa sekä opiskelijoille että jo valmistuneille ammattilaisille lisävalmiuksia tunnistaa lastensuojeluun kytkeytyviä ennakkoluuloja sekä purkaa niitä.
Turun yliopistolla yli sata hakukohdetta tarjolla 10.3. alkavassa korkeakoulujen yhteishaussa9.3.2026 13:22:08 EET | Tiedote
Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin on käynnissä opintopolku.fi-palvelussa 10.–24.3.2026. Turun yliopistolla on yhteishaussa tarjolla yhteensä 107 hakukohdetta.
Kuormittavat elämäntapahtumat voivat heijastua sukupolvelta toiselle – Turun yliopiston yleisöluento avaa tutkimuksen uusimpia näkökulmia6.3.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Turun yliopiston FinnBrain-syntymäkohorttitutkimuksen Studia Generalia -yleisöluento tuo yhteen eri tieteenalojen näkökulmia ja tarkastelee, mitä tällä hetkellä tiedämme vanhempien kuormittavien elämäntapahtumien merkityksestä lapsen kehitykselle. Kaikille avoin tilaisuus järjestetään tiistaina 17.3.2026 klo 17.30–19.30 Publicumissa, Mauno Koivisto -luentosalissa Turun yliopistolla. Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan tilaisuuteen.
Tutkimusraportti nostaa esiin Suomen onnistumiset ja haasteet koronapandemian hallinnassa6.3.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Pandemiakriisin opetukset -hankkeen arvion mukaan Suomi onnistui pandemianhallinnassa yleisesti ottaen hyvin, mutta kriisin pitkittyminen aiheutti haasteita. Hankkeen monitieteinen raportti tarjoaa tutkimukseen perustuvan kokonaisarvion koronapandemian hoidosta Suomessa ja kehittämisehdotuksia tuleviin kriiseihin varautumiseksi.
Aurinkovoiman osuus energiajärjestelmässä kasvaa – kotitalouksien kannattaa käyttää oma aurinkosähkönsä itse6.3.2026 08:15:00 EET | Tiedote
Oman aurinkosähkön tuottaminen kannattaa tulevaisuudessa etenkin sellaisissa kodeissa, joita lämmitetään sähköllä, osoittaa Turun yliopiston tuore tutkimus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme