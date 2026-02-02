Mielenterveyden teemoja käsitellään Heurekassa aikuisten NOX-tiedeillassa 27.3.

Vain aikuisille suunnatussa NOX-illassa 27.3.2026 klo 18–22 syvennytään mielenterveyden teemoihin luentojen ja työpajojen kautta. Myös Heurekan kaikki näyttelyt ovat avoinna koko illan ajan.

Tapahtumassa kuullaan useita 15 minuutin pituisia asiantuntijapuheenvuoroja, jotka käsittelevät mielenterveyttä eri näkökulmista. Illan aikana pohditaan mm. voiko ruokavaliolla tukea mielen hyvinvointia, miten ADHD näyttäytyy rakkaussuhteissa sekä millaisia vaikutuksia taiteella ja teknologiakehityksellä on mielenterveyteen. Illan pidemmässä 45 minuutin puheenvuorossa farmasian tohtori Okko Alitalo luennoi aiheesta ””Kylmä kahvi kaunistaa”, entäs miten muut psykoaktiiviset aineet ja lämpötilat?”

Movie Corner -osiossa keskustellaan tarinoista mielen peilinä. Psykologi ja psykoterapeutti Anna Collander käsittelee mielen varjoisia puolia ja niiden integroitumisen merkitystä mielenterveydelle Taru sormusten herrasta -trilogian näkökulmasta. Samalla hän kutsuu kävijää etsimään sisäistä Klonkkuaan, Frodoaan tai Aragorniaan.



Behind the Scenes -osiossa projektipäällikkö Lauri Hynninen kertoo Heurekan planetaariouudistuksesta. Tämän jälkeen esitetään meditatiivinen planetaarioelokuva Recombination. Elokuva sopii kävijälle, joka haluaa kokea vangitsevan taide-elämyksen planetaarioympäristössä.



Illan työpajoissa toimitaan mielen myytinmurtajina ja ravistellaan normaaliutta ”Oonko outo?” -työpajassa. Lisäksi voi muovailla savi-idoleita arkeologi, FT Jan Fastin kertoessa kivikautisesta Suomesta. Työpajoissa voi myös rakentaa omaan rintaan kiinnitettävän jaksamismittarin, jolla voi viestiä omasta tunnemaailmastaan. NOX Drink -osiossa valmistetaan tieteellisesti kutkuttava drinkki, joka kuuluu tapahtumalipun hintaan.

Aikuisten NOX-iltatapahtuman liput ovat myynnissä ennakkoon Heurekan verkkolippukaupassa hintaan 10 €. Tapahtumaan käy myös Museokortti ja Heureka Club -vuosikortti. Lippuja myydään ovelta, jos niitä on jäljellä. Tapahtuma on K18.

Lisätietoa tapahtumasta ja sen ohjelmasta aikatauluineen:

