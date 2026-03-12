EnergyWeek täyttää kaupungin energiaosaajilla – kaupungin infopiste Espenissä jakaa sähköiskuja ja tietoa asukkaille

Sähköiskut ovat tietoiskuja ja käytännön vinkkejä sähkönsäästämiseen. Lisäksi infopisteellä voi keskustella EnergyWeekistä ja kaupungin strategisesta tavoitteesta olla hiilineutraali tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Moni tuntee jonkun, joka on töissä alueen energia-alan yrityksissä, ja se ei ole sattumaa: Vaasan seutu on Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, jossa yli 180 yritystä työllistää yli 13 000 osaajaa. EnergyWeek tekee tämän osaamisen näkyväksi koko kaupungille ja muistuttaa siitä, että energia-ala on vahvasti läsnä vaasalaisten arjessa ja työpaikoissa.

Vaasan seudun energiaosaaminen – arkea monelle, ylpeydenaihe kaikille

Vaasan seudulla toimivat energia-alan yritykset kehittävät ratkaisuja energiatehokkuuteen, sähköistymiseen, vetytalouteen, akkuteknologiaan ja älykkäisiin sähköverkkoihin. Yhteinen tavoite on selkeä: kehittää entistä kestävämpiä teknologioita, jotka auttavat maailman pelastamisessa. Vaasassa tätä työtä tehdään poikkeuksellisen tiiviissä yhteistyössä. Alueen yliopistot, energiayritykset ja kunnat toimivat yhdessä tutkimuksen, tuotekehityksen, innovaatioiden ja koulutuksen parissa. Energia-alan pitkä historia on luonut vahvan tutkimusosaamisen, joka näkyy sekä yritysten menestyksessä että alueen kansainvälisessä vetovoimassa.

Tämä osaaminen on yksi syy siihen, että Vaasa palkittiin European Green Leaf Award 2026 -tunnustuksella. Kaupunki ja energiaklusteri rakentavat yhdessä hiilineutraalia tulevaisuutta, ja EnergyWeek tekee osaltaan tämän työn näkyväksi.

Vaasan kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä

Tavoite näkyy konkreettisina toimina esimerkiksi liikkumisratkaisuissa, rakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa. Kaupungin panostuksen lisäksi onnistuminen edellyttää myös asukkaiden aktiivista mukanaoloa. Siksi kaupunki kannustaa kaikkia vaasalaisia tekemään omia arjen ilmastotekojaan. Meneillään oleva sähkönsäästökampanja on yksi esimerkki siitä, miten jokainen voi osallistua: pienillä teoilla, kuten kulutuksen ajoittamisella, laitteiden sammuttamisella ja energiatehokkailla valinnoilla, on yhdessä suuri vaikutus. Muita jo toteutettuja kampanjoita asukkaille ovat olleet esimerkiksi vedensäästökampanja ja kierrättämiseen ja joukkoliikenteen käyttöön kannustava kampanja.



Lisätietoja: vaasa.fi/sahkoisku