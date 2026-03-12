Vaasan kaupunki - Vasa stad

EnergyWeek täyttää kaupungin energiaosaajilla – kaupungin infopiste Espenissä jakaa sähköiskuja ja tietoa asukkaille

12.3.2026 10:43:55 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

EnergyWeek tuo Vaasaan jälleen suuren joukon energia-alan ammattilaisia eri puolilta maailmaa. Tapahtuma kokoaa yhteen yritykset, tutkijat ja päättäjät keskustelemaan alan uusimmista ratkaisuista – samoista teemoista, joiden parissa monet vaasalaiset työskentelevät päivittäin. Tänä vuonna EnergyWeekin aikaan, 17.-18.3. klo 10-14 asukkaille on tarjolla oma kohtaamispaikka: kaupungin infopiste kauppakeskus Espenissä, jossa kaupunki jakaa asukkaille leikillisesti sähköiskuja.

Sähköiskut ovat tietoiskuja ja käytännön vinkkejä sähkönsäästämiseen. Lisäksi infopisteellä voi keskustella EnergyWeekistä ja kaupungin strategisesta tavoitteesta olla hiilineutraali tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.  

Moni tuntee jonkun, joka on töissä alueen energia-alan yrityksissä, ja se ei ole sattumaa: Vaasan seutu on Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, jossa yli 180 yritystä työllistää yli 13 000 osaajaa. EnergyWeek tekee tämän osaamisen näkyväksi koko kaupungille ja muistuttaa siitä, että energia-ala on vahvasti läsnä vaasalaisten arjessa ja työpaikoissa. 

Vaasan seudun energiaosaaminen – arkea monelle, ylpeydenaihe kaikille 

Vaasan seudulla toimivat energia-alan yritykset kehittävät ratkaisuja energiatehokkuuteen, sähköistymiseen, vetytalouteen, akkuteknologiaan ja älykkäisiin sähköverkkoihin. Yhteinen tavoite on selkeä: kehittää entistä kestävämpiä teknologioita, jotka auttavat maailman pelastamisessa. Vaasassa tätä työtä tehdään poikkeuksellisen tiiviissä yhteistyössä. Alueen yliopistot, energiayritykset ja kunnat toimivat yhdessä tutkimuksen, tuotekehityksen, innovaatioiden ja koulutuksen parissa. Energia-alan pitkä historia on luonut vahvan tutkimusosaamisen, joka näkyy sekä yritysten menestyksessä että alueen kansainvälisessä vetovoimassa. 

Tämä osaaminen on yksi syy siihen, että Vaasa palkittiin European Green Leaf Award 2026 -tunnustuksella. Kaupunki ja energiaklusteri rakentavat yhdessä hiilineutraalia tulevaisuutta, ja EnergyWeek tekee osaltaan tämän työn näkyväksi. 

Vaasan kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä

Tavoite näkyy konkreettisina toimina esimerkiksi liikkumisratkaisuissa, rakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa. Kaupungin panostuksen lisäksi onnistuminen edellyttää myös asukkaiden aktiivista mukanaoloa. Siksi kaupunki kannustaa kaikkia vaasalaisia tekemään omia arjen ilmastotekojaan. Meneillään oleva sähkönsäästökampanja on yksi esimerkki siitä, miten jokainen voi osallistua: pienillä teoilla, kuten kulutuksen ajoittamisella, laitteiden sammuttamisella ja energiatehokkailla valinnoilla, on yhdessä suuri vaikutus. Muita jo toteutettuja kampanjoita asukkaille ovat olleet esimerkiksi vedensäästökampanja ja kierrättämiseen ja joukkoliikenteen käyttöön kannustava kampanja.

Lisätietoja: vaasa.fi/sahkoisku

Markkinointiasiantuntija Susanna Palmroth, puh. 0405879531, susanna.palmroth@vaasa.fi

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

EnergyWeek lockar än en gång en stor mängd yrkeskunniga inom energibranschen till Vasa från olika håll i världen. Evenemanget samlar företag, forskare och beslutsfattare för att diskutera de nyaste lösningarna inom branschen – samma teman som många Vasabor jobbar med varje dag. Under årets EnergyWeek 17-18.3 kl. 10-14 erbjuds invånarna en egen mötesplats – stadens infopunkt i Espen delar ut eltips till invånare.

