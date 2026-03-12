MEDIAKUTSU seminaariin: Nuorten terveyden, työhyvinvoinnin ja tulevaisuususkon vahvistaminen
Koutsi-Coach Oy järjestää seminaarin yhdessä Sosiaalisen vastuun verkoston kanssa. Aiheena Yritysten mahdollisuudet nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.
Tervetuloa median edustajat livenä tai etänä keskustelemaan ja edistämään tärkeää aihetta.
Tapahtuma järjestetään Olympiastadionilla sekä etäyhteyden (Teams) välityksellä perjantaina 13.3.2026 klo 8.30-10.15. (Klo 8.30-9.00 aamukahvit, klo 9.00-10.15 seminaari)
Tapahtuma on suunnattu terveen työelämän kehittäjille.
Tuoreen Nuorisobarometrin tulokset ovat hälyttäviä. Tapahtuman tavoitteena on tarjota työnantajille ja työelämän edustajille konkreettista tietoa ja ratkaisuja nuorten terveyden, työhyvinvoinnin ja tulevaisuususkon vahvistamiseen.
Tilaisuus koostuu asiantuntijapuheenvuoroista, osallistujien keskustelusta sekä loppureflektiosta.
Asiantuntijat ja puheenvuorojen sisältö:
Nuorten odotukset työelämälle
Lauri Vaara, erityisasiantuntija, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT
Lauri Vaara toimii erityisasiantuntijana Nuorten yrittäjyys ja talous NYT -järjestössä.
NYT-järjestön tavoitteena on, että lapset ja nuoret uskaltavat innostua tulevaisuudesta, saavat valmiuksia muuttuvan työelämän tarpeisiin ja oman arkensa hallintaan. Opettajille ja työelämän edustajille NYT tarjoaa täydennyskoulutusta sekä työkaluja työelämä-, yrittäjyys- ja taloustaitojen opetukseen.
Puheenvuorossaan Lauri tuo esille NYT Nuorten tulevaisuusraportti-kyselytutkimuksen tuloksia, jossa nuorten ääni, odotukset ja näkökulmat työelämästä pääsevät kuuluviin.
Nuoret sosiaalisesti kestävän johtamisen asiakkaina
Pia Lappalainen , johtamisen dosentti, Aalto yliopisto & Maanpuolustuskorkeakoulu
Pia Lappalainen on kokenut ja arvostettu johtamisen, vuorovaikutuksen ja tuottavuuden tutkija sekä valmentaja. Pia työskentelee Aalto Yliopistossa, Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä toimii työyhteisösovittelijana.
Puheenvuorossaan Pia tuo esille tutkimustuloksia ja löydöksiä nykyaikaisen johtamisen sisältöön ja mahdollisuuksiin, joita ne tarjoavat.
Yrittäjän näkökulma: Terveys, työhyvinvointi & työelämä
Lauri Pyykkönen, terveyden ja työhyvinvoinnin valmentaja, yrittäjä, Koutsi – Coach Oy
Puheenvuorossaan Lauri tuo keskusteluun näkökulmansa terveen ja hyvinvoivan työelämän rakentamiseen.
Loppureflektio – jaettujen muistiinpanojen yhteiskehittäminen
Jussi Simolin, toimitusjohtaja ja pedagogi, Innoduel ja ExecutESG
Tervetuloa livenä tai etänä keskustelemaan tärkeästä aiheesta ja rakentamaan tulevaisuutta!
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
https://sosiaalisen-vastuun-verkosto.systeme.io/ilmoittautuminen-sosvast-kahville_032026
Yhteyshenkilöt
Lauri Pyykkönen || Koutsi-Coach Oy || 0402177060 || lauri.pyykkonen@koutsicoach.com
Sosiaalisen vastuun verkosto:
Jussi Simolin || toimitusjohtaja ja pedagogi, Innoduel ja ExecutESG || 0407471793 || jussi.simolin@executesg.com
