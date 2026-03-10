Metsäalan merkitys näkyväksi – Rahaa ja työtä metsistä -palvelun päivitys on julkaistu
12.3.2026 10:01:42 EET | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Kaikille avoimesta Rahaa ja työtä metsistä -verkkopalvelusta on tänään julkaistu uusi versio. Siihen on päivitetty uusimmat tilastotiedot metsien talouskäytön merkityksestä Suomessa. Palvelun ovat toteuttaneet Tapio Palvelut Oy ja Pellervon taloustutkimus PTT.
”Verkkopalveluun on nyt päivitetty uusimmat saatavilla olevat tilastot, eli koko maata koskien vuodelta 2024 sekä alueellisesti vuodelta 2023. Lisäksi tietovisualisointeja on päivitetty koko maan osalta”, kertoo PTT:n metsäekonomisti Matti Valonen.
Palveluun on koottu metsätalouden ja -teollisuuden tärkeimpiä tunnuslukuja ja tilastoja koko maan, maakuntien ja seutukuntien tasolla. Tilastot julkaistaan viiveellä, koska niiden tuottaminen vaatii laajojen aineistojen keruuta, tarkistamista ja laadunvarmistusta.
Mukana on tietoja muun muassa tuotannon arvosta ja tuotoksesta, arvonlisäyksestä, työllisten määrästä ja palkansaajakorvauksista. Koko Suomen ja maakuntien tasolla mukana ovat myös yhteisö- ja ansiotuloverot. Metsällisistä tunnusluvuista on tarkasteltu esimerkiksi talouden pohjana olevaa metsien kasvua, markkinahakkuita ja puunmyyntituloja sekä puupolttoaineiden käyttöä.
Käyttäjä voi itse valikoida esitettäviä tietoja ja vertailla vaikkapa maakuntia toisiinsa. Palvelu auttaa näin myös ymmärtämään metsäsektorin toimintaa omalla kotiseudulla.
Palvelun avulla metsäalan toimijat, päättäjät, päätösvalmistelijat, opettajat ja kaikki metsäasioista kiinnostuneet voivat tarkastella visuaalisesti metsien talouskäytön sekä puuta jalostavan teollisuuden talous- ja työllisyysvaikutuksia ja viestiä niistä.
Palvelu ”Rahaa ja työtä metsistä” on Tapion verkkosivuilla https://tapio.fi/rahaa-ja-tyota-metsista/ ja siihen on linkitykset PTT:n ja Metsämiesten Säätiön sivuilta. Palvelua on talven aikana esitelty metsäalan keskeisille organisaatioille eri tilaisuuksissa.
Yhteen koottu tieto parantaa vaikuttavuutta
Metsien talouskäyttöä kuvaavia tietoja on ollut aiemminkin saatavilla useista lähteistä, mutta tieto on ollut hajallaan. Tämä on luonut riskin, että metsätalouden vaikutukset eivät tule asianmukaisesti esille alaa koskevassa päätöksenteossa.
”Puun myynti laittaa liikkeelle rahaa ja työtä sekä arvoketjuja kautta Suomen. Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja taloutemme tukeutuu vahvasti metsään. Palvelun avulla voi helposti osoittaa ja kertoa, miten metsä vaikuttaa työllisyyteen, tuotantoon, palkkoihin ja verotuloihin eri alueilla. Palvelu auttaa varmistamaan, että metsäalan merkitys tulee huomioiduksi ja potentiaali hyödynnetyksi, kun tehdään päätöksiä”, toteaa toimitusjohtaja Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiöstä, jonka aloitteesta ja rahoituksella palvelu on syntynyt.
Palvelun kehittämisen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö, www.mmsaatio.fi – lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta.
metsätalouden kestävyysasiantuntija Tommi Tenhola, Tapio, tommi.tenhola(a)tapio.fi, puh. 0400 981 652
metsäekonomisti Matti Valonen, Pellervon taloustutkimus PTT, matti.valonen(a)ptt.fi, puh. 040 164 8151
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
