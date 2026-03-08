Keskustan Siika-aho antaa laiskanläksyä Häkkäselle ja Tuppuraiselle: ”Ydinaseet räjäyttivät vaaliasetelman kaikkien nähtäville”

- Kaikkosen esitys ydinaseettomasta Suomesta rauhan aikana näyttää avaavan syntyneen pattitilanteen. Häkkäsen vastaantulo osoittaa, että suomalaisten turvallisuus koetaan yhä yhteistyöksi eikä poliittisena vastakkainasetteluna.



Keskustan puoluesihteeri huomauttaa samalla, että hallituksen ydinenergialakiesitys räjäytti vaaliasetelman kaikkien nähtäville.



- Nyt mitataan, kenestä on johtajaksi. Kaikkonen osoitti, että Keskusta on ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajana rakentava voima. Sen sijaan hallituksen tökerölle toimintatavalle voi antaa vain ison miinusmerkin. Turvallisuusasioita ei pitäisi hoitaa yhtä huonosti kuin hallitus on hoitanut talouspolitiikkaa.



Eniten Siika-aho hämmästelee silti SDP:n johdon kielteistä suhtautumista kaikkiin rakentaviin esityksiin.



- Onko SDP:stä johtamaan Suomea, jos ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi tyylilajiksi on valittu totaalinen neliraajajarrutus.



Keskustan puoluesihteeri muistuttaa, että Keskusta ei hamua ydinaseita Suomen maaperälle ja korostaa samalla, että pikkupolitikoinnille ei ole enää varaa.



- Häkkäselle ja Tuppuraille täytyy antaa laiskanläksyä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Turvallisuus on yhteinen asia, eikä riidankylvämisen välikappale.