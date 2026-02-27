KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kiinteistöveroa
12.3.2026 09:11:38 EET | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
A Oy:n tarkoituksena oli louhia maan alle lämpöenergian kausivarasto. Lämmön kausivaraston vesi- ja paisuntasäiliöt muodostuivat kallioon räjäyttämällä louhittavista luolista. Louhittavat tilat olivat luonnontilaisia luolia, joiden sisään ei rakennettu minkäänlaisia rakenteita tai asennettu pintamateriaaleja. Rakennusajaksi kallion pintaan saatettiin tehdä lujituksia pulteilla ja ruiskubetonilla, mutta näiden toimenpiteiden tarkoitus oli ainoastaan varmistaa työturvallisuus rakentamisaikana.Luolissa ei ollut tilaa oleskeluun, työskentelyyn tai kulkemiseen, koska ne olivat käytön aikana täynnä vettä. Lämmön kausivaraston vesi- ja paisuntasäiliöiden ainoa käyttötarkoitus oli yli sata-asteisen veden varastoiminen.
Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, kuuluivatko lämmön kausivaraston vesi- ja paisuntasäiliöt kiinteistöveron perusteeseen.
Kun otettiin huomioon, etteivät vesi- ja paisuntasäiliöt olleet rakennustyypiltään verrattavissa mihinkään arvostamislaissa tai jälleenhankinta-arvoasetuksessa määriteltyihin rakennusten luokkiin ja kun ne eivät sisältäneet rakennuksille ominaisia sisärakenteita, kyseessä olevia säiliöitä ei ollut pidettävä kiinteistöverolaissa tarkoitettuina rakennuksina.
Kyseessä olevat vesi- ja paisuntasäiliöt eivät olleet purettavissa ja siirrettävissä, vaan niiden voitiin katsoa palvelevan kiinteistön käyttöä pysyvästi. Kun kuitenkin otettiin huomioon vesi- ja paisuntasäiliöiden rakentamistapa, rakenne ja käyttötarkoitus, kyseisiä säiliöitä ei ollut pidettävä myöskään kiinteistöverolaissa tarkoitettuina rakennelmina.
Koska lämmön kausivaraston vesi- ja paisuntasäiliöitä ei ollut pidettävä kiinteistöverolaissa tarkoitettuina rakennuksina tai rakennelmina, ne eivät kuuluneet kiinteistöveron perusteeseen. Ennakkoratkaisu verovuosille 2024 ja 2025.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ulkomaalaisasiaa (muukalaispassi)27.2.2026 09:12:01 EET | Päätös
Suomessa pysyvällä oleskeluluvalla asunut ulkomaalainen oli hakenut muukalaispassia. Hakija oli esittänyt, että kansallisen passin hakeminen edellyttäisi matkustamista kansalaisuusvaltioon, mikä altistaisi hänet ihmisoikeuksien vastaisille kohtuuttomille rikosoikeudellisille seuraamuksille. Korkein hallinto-oikeus totesi, että muukalaispassia oli haettu perusteilla, jotka koskivat hakijan henkilökohtaista turvallisuutta suhteessa hänen kansalaisuusvaltioonsa. Tällaisten perusteiden selvittäminen kuuluu lähtökohtaisesti kansainvälisen suojelun tarvetta koskevaan hakemusmenettelyyn. Muukalaispassin myöntämiselle ei ollut ulkomaalaislain 134 §:n 1 momentissa tarkoitettua erityistä syytä. Äänestys 10 - 1 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 2026:11
Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte de besvär som anfördes över förordningen om vargjakt19.2.2026 09:35:37 EET | Pressmeddelande
Högsta förvaltningsdomstolen har med sitt beslut idag avvisat de besvär som en naturskyddsförening hade anfört med yrkande om att upphäva jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg. Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte besvären över förordningen om vargjakt.
Korkein hallinto-oikeus ei tutki suden metsästysasetuksesta tehtyä valitusta19.2.2026 09:35:37 EET | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä ratkaissut luonnonsuojelujärjestön valituksen, jossa järjestö oli vaatinut osin kumoamaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen suden metsästyksestä. Korkein hallinto-oikeus ei tutki suden metsästysasetuksesta tehtyä valitusta.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kiinteistöveroa17.2.2026 09:41:03 EET | Päätös
Asunto Oy A omisti yhteisomistussuhteessa kuuden muun asunto-osakeyhtiön kanssa osuuden tontista ja kokonaan sillä sijaitsevan asuinkerrostalon. Yhtiö omisti yhdessä toisten asunto-osakeyhtiöiden kanssa myös erillisen tontin, jonka kaavamerkintä oli LPA (autopaikkojen korttelialue), ja sillä sijaitsevan pysäköintitalon. Yhtiön osakkeet tuottivat oikeuden hallita huoneistoja yhtiön omistamassa rakennuksessa sekä autopaikkoja tuossa yhtiön osittain omistamassa pysäköintitalossa. Yhtiöiden välisessä hallinnanjakosopimuksessa oli sovittu näiden autopaikkojen osoittamisesta eri asunto-osakeyhtiöiden käyttöön. Asiassa oli ratkaistavana, oliko kysymyksessä olevaan pysäköintitaloon sovellettava vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia vai yleistä kiinteistöveroprosenttia. Korkein hallinto-oikeus totesi asemakaavoitukseen ja asunto-osakeyhtiöiden väliseen sopimusjärjestelyyn viitaten, että pysäköintitalon oli katsottava liittyvän välittömästi asuinrakennuksiin. Tämän vuoksi pysäköintitaloa o
Miljötillstånden för Terrafame-gruvan ändrades delvis och fick laga kraft12.2.2026 09:18:18 EET | Pressmeddelande
Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat två beslut som gäller de miljö- och vattenhushållningstillstånd som beviljats Terrafame Oy:s gruva. Det ena beslutet gäller den fortsatta verksamheten och en väsentlig ändring av verksamheten i gruvan (huvudtillståndet). Det andra beslutet gäller tillståndet att bygga och ta i bruk ett nytt område för gråsten (tillståndet för gråstensområdet KL1).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme