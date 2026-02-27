KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kiinteistöveroa

A Oy:n tarkoituksena oli louhia maan alle lämpöenergian kausivarasto. Lämmön kausivaraston vesi- ja paisuntasäiliöt muodostuivat kallioon räjäyttämällä louhittavista luolista. Louhittavat tilat olivat luonnontilaisia luolia, joiden sisään ei rakennettu minkäänlaisia rakenteita tai asennettu pintamateriaaleja. Rakennusajaksi kallion pintaan saatettiin tehdä lujituksia pulteilla ja ruiskubetonilla, mutta näiden toimenpiteiden tarkoitus oli ainoastaan varmistaa työturvallisuus rakentamisaikana.Luolissa ei ollut tilaa oleskeluun, työskentelyyn tai kulkemiseen, koska ne olivat käytön aikana täynnä vettä. Lämmön kausivaraston vesi- ja paisuntasäiliöiden ainoa käyttötarkoitus oli yli sata-asteisen veden varastoiminen.

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, kuuluivatko lämmön kausivaraston vesi- ja paisuntasäiliöt kiinteistöveron perusteeseen.

Kun otettiin huomioon, etteivät vesi- ja paisuntasäiliöt olleet rakennustyypiltään verrattavissa mihinkään arvostamislaissa tai jälleenhankinta-arvoasetuksessa määriteltyihin rakennusten luokkiin ja kun ne eivät sisältäneet rakennuksille ominaisia sisärakenteita, kyseessä olevia säiliöitä ei ollut pidettävä kiinteistöverolaissa tarkoitettuina rakennuksina.

Kyseessä olevat vesi- ja paisuntasäiliöt eivät olleet purettavissa ja siirrettävissä, vaan niiden voitiin katsoa palvelevan kiinteistön käyttöä pysyvästi. Kun kuitenkin otettiin huomioon vesi- ja paisuntasäiliöiden rakentamistapa, rakenne ja käyttötarkoitus, kyseisiä säiliöitä ei ollut pidettävä myöskään kiinteistöverolaissa tarkoitettuina rakennelmina.

Koska lämmön kausivaraston vesi- ja paisuntasäiliöitä ei ollut pidettävä kiinteistöverolaissa tarkoitettuina rakennuksina tai rakennelmina, ne eivät kuuluneet kiinteistöveron perusteeseen. Ennakkoratkaisu verovuosille 2024 ja 2025.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2026:12

