Tiede & Taide -illoissa kysytään, miten tiede ja taide voivat muuttaa maailmaa

Mitä jos kuuntelisimme enemmän tutkijoita ja taiteilijoita? Mitä jos antaisimme heidän ohjata tulevaisuuttamme? Miten tiede ja taide voivat muuttaa maailmaa?

Kulttuurirahaston seuraava Tiede & Taide -ilta järjestetään Kokkolan Bio Rexissä tiistaina 24.3.2026 klo 17. Keskustelua luotsaa toimittaja Adile Sevimli.

Tilaisuudessa nähdään myös Shakiba Adilin ja Elina Hirvosen vastavalmistunut dokumenttielokuva The Secret Reading Club of Kabul, joka kertoo naisten salaisesta vastarinnasta ja toivosta Afganistanissa, missä naiset on suljettu yhteiskunnan ja koulutuksen ulkopuolelle äärijärjestö Talebanin noustua uudelleen valtaan.

Elokuva seuraa kolmea nuorta afganistanilaisnaista, jotka kokoontuvat salaisessa lukupiirissä lukemaan Anne Frankin päiväkirjaa ja löytävät toisen maailmansodan juutalaisvainosta kertovasta kirjasta yhtymäkohtia omaan tilanteeseensa. Elokuvassa esiintyvät nuoret naiset ovat kuvanneet ja kirjoittaneet elämästään dokumenttia varten vuodesta 2023 alkaen.

Tiede & Taide -illassa Kokkolan Bio Rexissä pohditaan tieteen ja taiteen keinoja muuttaa maailmaa, keskustelijoina elokuvan toinen ohjaaja Elina Hirvonen, musiikkipedagogi ja muusikko Matti Hakamäki, tutkijatohtori Annastiina Kallius sekä professori Ulla Lassi.

”Kokkolassa keskustelemme paitsi lähialueen uniikista kulttuuritarjonnasta, myös teknologisesta osaamisesta. Lisäksi tuomme keskusteluun näkökulmia maailmalta: tutkijan näkemyksiä Euroopassa leviävästä tiedevastaisuudesta ja dokumenttielokuvan ohjaajan ajatuksia taiteen muutosvoimasta Afganistanissa", sanoo Adile Sevimli.

Matti Hakamäki on Kansanmusiikki-instituutin johtaja, musiikkipedagogi ja muusikko. Hän toimii lukuisissa luottamustehtävissä kansanmusiikin ja aineettoman kulttuuriperinnön saralla niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Hakamäki on myös Unescon kouluttama fasilitaattori, joka tukee aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimuksen toimeenpanoa ja toimii asiantuntijana koulutus- ja konsulttitehtävissä maailmanlaajuisesti.

Elina Hirvonen on palkittu suomalainen dokumentaristi ja kirjailija. Hänen ensimmäinen pitkä dokumenttielokuvansa Paratiisi – kolme matkaa tässä maailmassa voitti IDFA-festivaalin opiskelijaelokuvien pääpalkinnon 2007. Vuonna 2017 ilmestynyt Kiehumispiste-elokuva sai useita kansainvälisiä tunnustuksia 2017–2019. Hirvonen on saanut WSOY:n säätiön tunnustuspalkinnon 2023, SPR:n Inhimillinen kädenojennus -palkinnon 2024 ja International Press Institute (IPI) Suomen sananvapauspalkinnon 2025.

Annastiina Kallius on sosiaaliantropologi Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa, jossa hän yhdistää antropologian ja aatehistorian liberalismin kriisin tarkasteluun eurooppalaisessa kontekstissa. Etnografisesti hänen työnsä on ankkuroitu Unkariin, jossa hän on tehnyt tutkimusta yli vuosikymmenen ajan. Lisäksi Kallius johtaa projektia vastavalistuksen perinnöstä eurooppalaisessa poliittisessa ajattelussa sekä Suomen osuutta pohjoismaisessa disinformaatioon varautumista käsittelevässä hankkeessa.

Ulla Lassi on Oulun yliopiston / Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen soveltavan kemian ja prosessikemian professori. Hän toimii myös Kestävän kemian tutkimusyksikön johtajana Oulun yliopistossa. Hänen tutkimusalueisiinsa kuuluvat epäorgaaninen materiaalikemia teollisissa sovelluksissa, erityisesti litiumioni- ja natriumioniakkujen kemikaalit sekä niihin liittyvä kiertotalous. Hän on julkaissut laajasti ja toimii useissa luottamustehtävissä muun muassa kansainvälisissä akkualan järjestöissä ja arviointikomiteoissa.

Tiede & Taide -illat ovat Suomen Kulttuurirahaston uusi, kaikille avoin tapahtumasarja, jossa tiede taide kohtaavat yhteiskunnallisen keskustelun. Illoissa tutkijat, taiteilijat ja vaikuttajat kokoontuvat jakamaan ajatuksiaan ja näkökulmiaan. Keskustelujen teemat vaihtelevat, mutta niitä yhdistää uteliaisuus ja halu löytää uusia tapoja ajatella.

Tiede & Taide -iltojen sarja jatkuu Lappeenrannassa 14.4.2026.

Mitä jos antaisimme tutkijoiden ja taiteilijoiden ohjata tulevaisuutta?

Suomen Kulttuurirahaston Tiede & Taide -ilta

ti 24.3.2026 klo 17–19.30

Bio Rex, Pitkänsillankatu 33, Kokkola

Vapaa pääsy