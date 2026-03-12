Kela/FPA

Kutsu: Aamu Kelassa 18.3.2026: Kallisarvoiset vauvat – saisiko rahalla Suomeen lisää lapsia?

12.3.2026 10:15:00 EET | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

Aamu Kelassa -keskustelutilaisuudessa kysytään, millaisilla yhteiskunnallisilla toimilla ihmisiä voidaan auttaa pääsemään toivomaansa lapsilukuun. Entä millainen rooli sosiaaliturvalla on? Ilmoittaudu mukaan viimeistään 16.3.!

Piirretty kahvikuppi ja Aamu Kelassa-tapahtuman aika ja paikka

Saamme Suomessa keskimäärin vähemmän lapsia kuin haluamme, ja vähiten vauvoja syntyy matalimmin koulutetuille. Samalla lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt, ja suomalaiset vanhemmat ovat maailman uupuneimpien joukossa. 

Onko perheen perustamisesta tulossa liian kallista? Saisiko vauvapulaa ratkottua rahalla, kuten Virossa on tehty? Tilaisuudessa keskustellaan siitä, millaisilla yhteiskunnallisilla toimilla ihmisiä voitaisiin auttaa pääsemään toivomaansa lapsilukuun. Kysymme myös, millaisia päätöksiä nyt tarvitaan, jotta tulevaisuuden Suomessakin on hyvinvoivia perheitä.  

Aamu Kelassa -tilaisuuden aluksi professori Allan Puur Tallinnan yliopistosta kertoo Viron tuista lapsiperheille ja niiden vaikutuksista syntyvyyteen.

Paneelissa aiheesta keskustelevat valtionvarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen, Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen, nuorten YK-delegaatti Cevor Tikerpuu ja Itlan toimitusjohtaja Katri Vataja. Tilaisuuden juontaa Maria Ruuska, ja keskustelun vetää yhteen Kelan vs. pääjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan kumppaneille ja sidosryhmille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.  
   
Aika: Keskiviikkona 18.3.2026 klo 8.30–10.30. Aamupuuro tarjolla klo 8.30–9. Ohjelma ja striimi alkavat klo 9.  
   
Paikka: Kelan päätalolla, os. Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Varaathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen Kelan kulunvalvontaa varten. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Keskustelun tallenne julkaistaan Kelan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. 

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 16.3.2026.
   
Lämpimästi tervetuloa! 

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Antalet mottagare av hemvårdsstöd har halverats under de senaste tio åren12.3.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande

År 2025 hade antalet mottagare av stöd för hemvård av barn sjunkit till 60 000 personer, varav åtta procent var män. Den främsta orsaken till att antalet mottagare sjunkit och kostnaderna minskat är att det föds färre barn, men också att familjerna tar ut hemvårdsstöd i mindre utsträckning än tidigare. Det finns tydliga skillnader mellan de olika regionerna beträffande hur mycket hemvårdsstöd familjerna tar ut.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye