Lehtikuusentie suljetaan ylikulkusillan kohdalta lokakuuhun saakka – vaikutuksia joukkoliikenteeseen

Kävelijät ja pyöräilijät ohjataan Ristinummenraitin eteläpuolelta Kustaa III:n polkua pitkin Vanhan Vaasan kadulle, ja pohjoispuolelta Variskan jälkeen oikealle kohti Huutoniementietä. Lehtikuusentieltä kävelijät ja pyöräilijät ohjataan Huutoniementien suunnasta kohti Haapaniementien grilliä, ja Vanhan Vaasan kadun suunnasta järjestetään tilapäinen suojatie Variskan kentälle ja koululle.

Ajoneuvoliikenne kiertää töiden ajan Haapaniementien ja Kråklundinkadun kautta. Lehtikuusentien varrella oleville asuinrakennuksille ja Variskan jalkapallokentälle järjestetään kulkuyhteys.

Ylikulkusilta uusitaan, koska se on tullut elinkaarensa päähän. Uusi silta on samantyylinen kuin nykyinen, mutta alikulku tulee olemaan 0,6 metriä korkeampi ja hieman nykyistä leveämpi.

Vaikutukset joukkoliikenteeseen

Liftin linja 5 ajaa poikkeusreittiä keskiviikosta 18.3. lähtien. Muutokset päivitetään myös reittioppaaseen.

Reitti Kråklundista päin ajetaan poikkeuksellisesti Kråklundinkatu – Kauppiaankatu – Huutoniementie – Välitie. Reittimuutoksen myötä linja 5 Kråklundista päin ei liikennöi Lehtikuusentien, Vanhan Vaasan kadun ja Kappelinmäentien pysäkeiltä.

Reitti keskustasta päin pysyy entisellään.